Tiết kiệm 17 triệu/tháng vẫn bị chồng chì chiết, ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra
GĐXH - Giữa thời buổi bão giá, một gia đình 3 người ở tỉnh chi tiêu vỏn vẹn 10-13 triệu/tháng, dành dụm hơn phân nửa thu nhập để tích lũy cho tương lai – tưởng chừng đó là niềm tự hào của bất kỳ người chồng nào.
Thế nhưng, với tôi, đó lại là nguồn cơn của những rạn nứt khi chồng tôi cầm máy tính lên để "audit" từng đồng vợ tiêu, chê trách tôi không biết kiểm soát tài chính. Hôn nhân liệu có hạnh phúc nổi không khi sự hy sinh bị đáp lại bằng sự nghi kỵ và những phép tính chi li?
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn 3 năm, đã có một bé 2 tuổi. Chúng tôi sống ở tỉnh, tổng thu nhập của hai vợ chồng là 29 triệu đồng/tháng. Hàng tháng, chồng đưa tôi 14 triệu, giữ lại 2 triệu tiêu riêng. Cộng với lương của tôi 13 triệu, tổng số tiền tôi quản lý là 27 triệu.
Mỗi tháng, tôi luôn cố gắng tiết kiệm ít nhất từ 15 đến 17 triệu đồng. Toàn bộ chi phí sinh hoạt cho hai vợ chồng và con nhỏ chỉ gói gọn trong khoảng 10-13 triệu. Vậy mà, chồng tôi vẫn khăng khăng cho rằng tôi chi tiêu quá đà, không biết kiểm soát tiền bạc. Anh ấy thậm chí còn ngồi bấm máy tính, cộng dồn từng khoản để kiểm tra, trong khi ai cũng biết rằng chi phí phát sinh trong một gia đình có con nhỏ nếu không biết vén khéo có thể gấp 3, 4 lần con số ấy.
Bản thân tôi rất ít khi tụ tập bạn bè, chẳng màng đến tóc tai hay quần áo đắt tiền. Một phần vì tôi không thích, một phần cũng vì chồng không muốn vợ chi tiêu cho những việc đó. Tôi thực sự thấy thất vọng tột cùng khi những nỗ lực vun vén của mình không được ghi nhận, mà thay vào đó là những lời chỉ trích, chê bai.
Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ khi anh đề nghị: "Tiền ai nấy giữ, việc ai nấy làm". Trước khi cưới, chúng tôi đã thống nhất vợ là người giữ tay hòm chìa khóa, vậy mà giờ đây anh hết lần này đến lần khác lôi chuyện tiền nong ra để gây áp lực. Tôi không hiểu do mình hoang phí thật hay do chồng quá khắt khe và để ý những điều nhỏ nhặt vô lý.
Trong cơn nóng giận, tôi đã đề nghị chia đôi tài sản và thừa nhận mình không thể chịu đựng thêm cảnh vừa lo toan mọi thứ vừa bị coi là kẻ phá của. Tôi có lỡ lời so sánh anh với chồng người khác, và nhận lại một câu nói cay đắng: "Không biết đủ thì chả bao giờ hạnh phúc". Tôi muốn hỏi ngược lại: Vậy anh đã biết đủ với một người vợ biết tiết kiệm cho tương lai như tôi chưa?
Tôi thấy rõ những rạn nứt đang lớn dần. Khi vợ chồng không còn chung tư tưởng và chí hướng, sự xa cách là điều khó tránh khỏi. Có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ nằm trong danh sách thống kê ly hôn của năm...
Hy vọng cuộc sống này hãy dễ thở hơn với phụ nữ. Những người hy sinh cho gia đình chỉ mong được thấu hiểu và tôn trọng. Mong các anh đừng bao giờ cằn nhằn việc chi tiêu khi vợ mình vẫn đang hì hục tiết kiệm từng đồng cho cái tổ ấm chung này. Buồn lắm...
P.A
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
