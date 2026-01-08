Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quen

Tuổi già, tiền bạc không còn là con số mà là sự an tâm

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, con người cũng phải đối diện với bài toán tiền bạc. Nhưng khi bước vào tuổi già, tiền không còn đơn thuần để tiêu dùng mà trở thành điểm tựa cho sức khỏe, sự tự do và lòng tự trọng.

Có người chọn sống tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch, luôn để dành một khoản dự phòng. Cũng có người ưu tiên tận hưởng hiện tại, tin rằng tiền làm ra là để tiêu cho vui.

Tiết kiệm không đảm bảo bạn giàu có, nhưng nó giúp tuổi già không rơi vào cảnh bị động, lo âu và phụ thuộc. Ảnh minh họa

Người biết tiết kiệm: Tuổi già nhẹ nhõm và chủ động

Ông Lý, một người bạn của tôi, là kiểu người luôn coi tiết kiệm là nguyên tắc sống.

Ngay từ khi còn trẻ, ông đã hiểu rằng tiền bạc không chỉ phục vụ hiện tại mà còn là nền tảng cho tuổi già.

Dù thu nhập cao hay thấp, mỗi tháng ông đều dành ra một khoản nhỏ để tích lũy cho tương lai.

Điều đáng nói là ông Lý tiết kiệm nhưng không hề kham khổ. Ông chỉ cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, còn các nhu cầu cơ bản về sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và niềm vui tinh thần vẫn được đảm bảo.

Nhờ nhiều năm tích lũy, khi về già, ông có khoản tiền đủ để tự chi trả viện phí, thỉnh thoảng đi du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có quỹ dự phòng, ông Lý không bị nỗi lo cơm áo đè nặng. Ông chia sẻ rằng thứ quý giá nhất mà tiết kiệm mang lại chính là sự chủ động.

Tuổi già, ông có thể lựa chọn sống theo cách mình muốn, theo đuổi sở thích cá nhân và đặc biệt là không phải phụ thuộc tài chính vào con cái.

Với ông, đó chính là cảm giác tự do thật sự.

Không tiết kiệm: Tuổi già trở thành chuỗi ngày cân nhắc

Trái ngược với ông Lý là ông Vương, người luôn tin rằng tiền kiếm được là để tận hưởng.

Khi còn trẻ, ông chưa từng nghĩ đến việc tiết kiệm cho tuổi già, mà ưu tiên mua sắm, ăn uống và hưởng thụ những thú vui trước mắt.

Trong suy nghĩ của ông, để dành tiền là điều không cần thiết.

Thế nhưng, khi nghỉ hưu, thu nhập giảm mạnh, còn sức khỏe thì ngày một đi xuống. Chi phí thuốc men, bệnh viện nhanh chóng trở thành gánh nặng.

Dù con cái sẵn lòng giúp đỡ, chúng cũng có áp lực riêng, khiến cuộc sống của ông Vương luôn trong trạng thái thiếu thốn và phụ thuộc.

Nhìn sang cuộc sống của ông Lý, ông Vương không khỏi chạnh lòng.

Một người nhờ tiết kiệm mà có thể an nhàn lựa chọn cuộc sống mình muốn, còn bản thân ông lại phải cân nhắc từng khoản chi nhỏ.

Không có tiền dự phòng, mọi quyết định ở tuổi già đều trở nên dè dặt, thậm chí bế tắc.

Tiết kiệm không làm bạn nghèo, mà giúp tuổi già an tâm

Câu chuyện của hai người bạn U75 cho thấy rõ sự khác biệt giữa việc tiết kiệm và không tiết kiệm.

Tiết kiệm không đảm bảo bạn giàu có, nhưng nó giúp tuổi già không rơi vào cảnh bị động, lo âu và phụ thuộc.

Khi có nền tảng tài chính, cha mẹ cũng giảm gánh nặng cho con cái, từ đó hạn chế mâu thuẫn và giữ được sự yên ấm trong gia đình.

Dù ở độ tuổi nào, việc học cách quản lý chi tiêu và hình thành thói quen tiết kiệm luôn cần thiết. Bởi đến khi bước vào tuổi già, chúng ta mới thấy rõ giá trị của từng đồng tiền được để dành từ sớm.

Như người ta vẫn nói, chỉ khi có độc lập tài chính, con người mới thực sự có tự do, và điều đó càng đúng hơn trong những năm tháng cuối đời.

Bài viết là dòng tâm sự của ông Khoa (74 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên Sohu.