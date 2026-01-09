Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

'Không chăm cháu thì đưa tiền': Con dâu ra điều kiện ngay khi tôi vừa nghỉ hưu

Thứ sáu, 15:47 09/01/2026 | Tâm sự
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vừa nghỉ hưu chưa lâu, bà Hồng Tâm bất ngờ nhận "tối hậu thư" từ con dâu hoặc chăm cháu toàn thời gian, hoặc chu cấp 18 triệu đồng mỗi tháng.

Tôi nghỉ hưu khi tiền tiết kiệm cạn sạch sau đám cưới của con trai

Tôi tên là Hồng Tâm, năm nay 55 tuổi, vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng.

Tôi từng nghĩ quãng đời sau nghỉ hưu sẽ là lúc bản thân được thảnh thơi hơn, nhưng không ngờ lại phải đối diện với một lựa chọn khiến tôi đau lòng và tỉnh táo đến lạnh người.

Sau khi con dâu sinh con, cô ấy không đi làm mà ở nhà chăm con. Bà thông gia không hỗ trợ, còn con dâu thì thường xuyên xin tiền tôi với lý do chi tiêu sinh hoạt.

Khi tôi không đồng ý, mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, đặc biệt là từ lúc tôi chính thức nghỉ hưu.

Vợ chồng tôi bận rộn suốt nửa cuộc đời, tích cóp từng đồng, nhưng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm đã dồn hết cho đám cưới của con trai.

Chúng tôi mua cho con một căn nhà đứng tên riêng con trai, bởi căn nhà được mua trước hôn nhân nên con dâu luôn cảm thấy bất an.

Chính vì vậy, con dâu đã yêu cầu một khoản sính lễ rất cao. Dù không hài lòng, chúng tôi vẫn phải chấp nhận vì con trai kiên quyết cưới.

Khi đó, chúng tôi tặng con dâu số tiền 288.000 NDT và chuẩn bị thêm 100.000 NDT cho các cháu sau này.

Sau khi kết hôn, con dâu không quá thân thiết với chúng tôi. Mỗi dịp lễ Tết, các con chỉ ghé qua ăn bữa cơm tất niên rồi lại về nhà riêng.

Một năm sau ngày cưới, chồng tôi qua đời, để lại tôi một mình. Từ thời điểm đó, tôi dần hiểu rằng con trai đã có gia đình riêng, và người duy nhất tôi có thể dựa vào trong tương lai chính là bản thân mình.

'Không chăm cháu thì đưa tiền': Con dâu ra điều kiện ngay khi tôi vừa nghỉ hưu - Ảnh 1.

Tôi nộp đơn nghỉ hưu, chưa kịp nhận lương hưu thì con dâu lại tìm đến đưa ra hai lựa chọn nếu tôi không chăm cháu thì phải chu cấp 5.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 18 triệu đồng. Ảnh minh họa

Vừa nghỉ hưu chưa kịp an nhàn, con dâu buộc tôi lựa chọn

Hai năm trước, khi con dâu sinh con từng yêu cầu tôi đưa 30.000 NDT. Tôi từ chối vì khi con trai cưới, chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm.

Từ đó, con dâu thường xuyên nhờ con trai về xin tiền với lý do nuôi cháu. Tôi nói thẳng rằng con không cần xin tiền mẹ, cũng không cần thường xuyên về vì chuyện tiền bạc.

Tháng 10 năm ngoái, tôi nộp đơn nghỉ hưu, chưa kịp nhận lương hưu thì con dâu lại tìm đến.

Lần này, con dâu đưa ra hai lựa chọn rõ ràng nếu tôi không chăm cháu thì phải chu cấp 5.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 18 triệu đồng.

Điều khiến tôi sốc hơn cả là khoản tiền này không chỉ dùng cho cháu trai mà còn để "đáp lại sự giúp đỡ của bà thông gia".

Khi tôi nói mình không có khả năng đáp ứng, con dâu nổi giận qua điện thoại: "Mẹ ở một mình, không có việc gì làm, không chăm cháu mà cũng không cho tiền sao?".

"Át chủ bài" của con dâu và câu trả lời không thỏa hiệp

Quá tức giận, tôi cúp máy và gọi cho con trai, yêu cầu con nói vợ đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng con dâu vẫn chưa dừng lại.

Con dâu đưa ra điều kiện cuối cùng nếu tôi không đưa tiền hoặc chăm cháu, sau này tôi sẽ không có tiền dưỡng già, thậm chí cô ta sẽ ly hôn và không cho chúng tôi gặp cháu.

Đối diện với những lời lẽ đó, tôi chỉ bình thản nói: "Cô cứ làm theo ý cô đi".

Tôi hiểu rất rõ rằng, với một người con dâu như vậy và một người con trai thiếu chính kiến, tôi không thể trông chờ vào sự chu cấp hay hiếu thuận khi về già.

Nghĩ cho bản thân, tôi chọn sống tỉnh táo và dựa vào chính mình

Không phải tôi không thương con, không muốn cháu mình có cuộc sống tốt, mà là tôi không thể tiếp tục thỏa hiệp trong một mối quan hệ chỉ xoay quanh tiền bạc.

Nếu gặp được con dâu biết điều, gia đình hòa thuận, tôi sẵn sàng góp công, góp của. Nhưng khi sự vô ơn và áp đặt trở thành điều hiển nhiên, tôi buộc phải chọn bảo vệ bản thân.

Tôi tin rằng, tuổi già có thể sống bình yên nếu còn sức khỏe, còn sự tỉnh táo và còn đủ tiền để lo cho chính mình.

Nghỉ hưu không có nghĩa là phải hy sinh toàn bộ cuộc đời còn lại cho con cháu trong sự miễn cưỡng.

Dù thế nào đi nữa, lòng tôi vẫn vững vàng. Tôi sẽ dựa vào chính mình, sống một cuộc đời hạnh phúc, độc lập và không hối tiếc.

Câu chuyện là chia sẻ của bà Hồng Tâm đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.

Nghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sốngNghỉ hưu, bán nhà phố về quê tận hưởng, ai ngờ lương hưu 37 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sống

GĐXH - Tưởng rằng rời phố về quê sẽ là khởi đầu cho tuổi già an nhàn, cặp vợ chồng già không ngờ lương hưu cao vẫn không đủ sống vì những áp lực khó nói nơi thôn quê.

Theo Toutiao

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quen

Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quen

Đàn ông cung hoàng đạo nào dễ thay lòng nhất? Bảng xếp hạng khiến nhiều người giật mình

Đàn ông cung hoàng đạo nào dễ thay lòng nhất? Bảng xếp hạng khiến nhiều người giật mình

Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu

Thấy cháu không giống con trai, bà nội lén xét nghiệm ADN lộ ra bí mật khiến bà ngất xỉu

Gặp được người có 7 đặc điểm này, đừng dễ dàng đánh mất

Gặp được người có 7 đặc điểm này, đừng dễ dàng đánh mất

Ngày sinh Âm lịch của người không ngừng nỗ lực, giàu có chỉ là vấn đề thời gian

Ngày sinh Âm lịch của người không ngừng nỗ lực, giàu có chỉ là vấn đề thời gian

Cùng chuyên mục

Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền

Không hiểu sao chồng tôi chê 'của cho là của nợ' mỗi khi bố mẹ chồng cho nhà cửa, cho tiền

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Vợ con thì nheo nhóc, bố mẹ cho nhà cửa, cho tiền thì chồng còn chê: "Không gì bằng tiền bạc, của cải mình làm ra em ạ, của cho là của nợ!". Tôi thực sự không hiểu là do chồng mình sợ trách nhiệm sau này phải chăm sóc bố mẹ, hay vì anh quá tự tin vào bản thân mình nữa…

Sau khi chia hết tài sản cho các con, tôi bị hắt hủi rồi đẩy vào trại dưỡng lão

Sau khi chia hết tài sản cho các con, tôi bị hắt hủi rồi đẩy vào trại dưỡng lão

Tâm sự - 9 giờ trước

Tôi chia hết tài sản cho 2 con trai để tránh sự tranh chấp sau này, không ngờ sau đó bị các con coi là gánh nặng, cứ đùn đẩy cho nhau rồi đẩy tôi vào trại dưỡng lão.

Bí mật sau lời chia tay tàn nhẫn: 11 năm tình nghĩa và sự thật đau lòng

Bí mật sau lời chia tay tàn nhẫn: 11 năm tình nghĩa và sự thật đau lòng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Đến tận bây giờ, tôi mới biết lý do chính xác vì sao cách đây 2 năm anh lại kiên quyết chia tay tôi như vậy…

Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quen

Hai người bạn cùng lương hưu, tuổi già có cuộc sống khác nhau một trời một vực vì một thói quen

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cùng bước vào tuổi già với khoản lương hưu khiêm tốn, hai người bạn U75 lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ một khác biệt nhỏ trong thói quen đã tạo nên khoảng cách lớn ở những năm cuối đời.

Bỏ không nhà ở quê và è cổ 20 năm trả nợ nhà Hà Nội, tôi làm giàu cho người khác

Bỏ không nhà ở quê và è cổ 20 năm trả nợ nhà Hà Nội, tôi làm giàu cho người khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi bỏ trống nhà đất sẵn có ở quê để vay nợ mua nhà thành phố và còng lưng trả nợ hàng chục năm, tiền kiếm ra nhiều nhưng làm giàu cho ai chứ mình vẫn sống khổ.

Sau 3 năm ly hôn để cưới tiểu tam, tôi muốn quay lại với vợ cũ

Sau 3 năm ly hôn để cưới tiểu tam, tôi muốn quay lại với vợ cũ

Tâm sự - 1 ngày trước

3 năm sau khi ly hôn để cưới tình nhân, phải chịu đựng cuộc sống khốn khổ, ngột ngạt, suốt ngày cãi cọ, tôi nhận ra mình sai lầm và muốn tái hôn với vợ cũ.

'Anh thì hợp em nhưng nhà anh thì không': Lời từ biệt của cô gái 24 tuổi sau buổi ra mắt đầy bão táp

'Anh thì hợp em nhưng nhà anh thì không': Lời từ biệt của cô gái 24 tuổi sau buổi ra mắt đầy bão táp

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Dịp Tết Dương lịch vừa qua, thay vì một màn ra mắt lãng mạn, tôi đã trải qua 1 tiếng 20 phút hì hục bên 6 mâm bát đĩa trong khi bạn trai say khướt còn gia đình anh thì "lẩn" sạch.

Cắt tiền chu cấp, con cái lần lượt 'biến mất': Cái giá cay đắng của người mẹ có lương hưu cao

Cắt tiền chu cấp, con cái lần lượt 'biến mất': Cái giá cay đắng của người mẹ có lương hưu cao

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Lấy cả lương hưu chu cấp cho con cái với niềm tin "hy sinh rồi sẽ được đáp đền", người mẹ U70 chỉ thực sự tỉnh ngộ khi nằm trên giường bệnh.

Tôi lo sợ về lời cầu hôn khi nhìn thấy gia cảnh nhà anh

Tôi lo sợ về lời cầu hôn khi nhìn thấy gia cảnh nhà anh

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi thương anh, nhưng ngay lúc này, tôi thật sự sợ hãi một lời cầu hôn. Tôi không còn quá trẻ để nhìn hôn nhân bằng đôi mắt màu hồng nữa rồi.

Hóa giải định kiến của người mẹ về 'trai tân mà lấy gái bỏ chồng': Hành trình từ 'bát mắm thối' đến 'chén cơm lành'

Hóa giải định kiến của người mẹ về 'trai tân mà lấy gái bỏ chồng': Hành trình từ 'bát mắm thối' đến 'chén cơm lành'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Một độc giả đã tâm huyết gửi hiến kế cho bài viết "Sự thật cay đắng đằng sau lời tuyên bố: Tao nhận cháu chứ không nhận dâu của mẹ tôi". Mời mọi người cùng đọc và tiếp tục gửi ý kiến, giúp cho người con trai có được hạnh phúc với người yêu thương, hóa giải được định kiến của người mẹ này.

Xem nhiều

Giữ chặt lương hưu khi con hỏi vay, tôi đổi lại những năm tháng tuổi già đầy ân hận

Giữ chặt lương hưu khi con hỏi vay, tôi đổi lại những năm tháng tuổi già đầy ân hận

Tâm sự

GĐXH - Ở tuổi 72, khi nằm trên giường bệnh, tôi mới hiểu ra lương hưu có thể giúp tôi trả viện phí, thuê người chăm sóc, nhưng không thể mua lại tình cảm của con cái đã nguội lạnh.

Cắt tiền chu cấp, con cái lần lượt 'biến mất': Cái giá cay đắng của người mẹ có lương hưu cao

Cắt tiền chu cấp, con cái lần lượt 'biến mất': Cái giá cay đắng của người mẹ có lương hưu cao

Tâm sự
Vừa thăng chức đã đứng ra khao họp lớp, phút sau tôi chết lặng khi cả bàn gọi 10 con tôm hùm lớn

Vừa thăng chức đã đứng ra khao họp lớp, phút sau tôi chết lặng khi cả bàn gọi 10 con tôm hùm lớn

Tâm sự
Bố mẹ bật khóc khi nhận từ con trai 10 triệu đồng sắm Tết: Màn 'lột xác' khó tin nhờ con dâu

Bố mẹ bật khóc khi nhận từ con trai 10 triệu đồng sắm Tết: Màn 'lột xác' khó tin nhờ con dâu

Tâm sự
'Anh thì hợp em nhưng nhà anh thì không': Lời từ biệt của cô gái 24 tuổi sau buổi ra mắt đầy bão táp

'Anh thì hợp em nhưng nhà anh thì không': Lời từ biệt của cô gái 24 tuổi sau buổi ra mắt đầy bão táp

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top