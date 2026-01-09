'Không chăm cháu thì đưa tiền': Con dâu ra điều kiện ngay khi tôi vừa nghỉ hưu

Tôi nghỉ hưu khi tiền tiết kiệm cạn sạch sau đám cưới của con trai

Tôi tên là Hồng Tâm, năm nay 55 tuổi, vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng.

Tôi từng nghĩ quãng đời sau nghỉ hưu sẽ là lúc bản thân được thảnh thơi hơn, nhưng không ngờ lại phải đối diện với một lựa chọn khiến tôi đau lòng và tỉnh táo đến lạnh người.

Sau khi con dâu sinh con, cô ấy không đi làm mà ở nhà chăm con. Bà thông gia không hỗ trợ, còn con dâu thì thường xuyên xin tiền tôi với lý do chi tiêu sinh hoạt.

Khi tôi không đồng ý, mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, đặc biệt là từ lúc tôi chính thức nghỉ hưu.

Vợ chồng tôi bận rộn suốt nửa cuộc đời, tích cóp từng đồng, nhưng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm đã dồn hết cho đám cưới của con trai.

Chúng tôi mua cho con một căn nhà đứng tên riêng con trai, bởi căn nhà được mua trước hôn nhân nên con dâu luôn cảm thấy bất an.

Chính vì vậy, con dâu đã yêu cầu một khoản sính lễ rất cao. Dù không hài lòng, chúng tôi vẫn phải chấp nhận vì con trai kiên quyết cưới.

Khi đó, chúng tôi tặng con dâu số tiền 288.000 NDT và chuẩn bị thêm 100.000 NDT cho các cháu sau này.

Sau khi kết hôn, con dâu không quá thân thiết với chúng tôi. Mỗi dịp lễ Tết, các con chỉ ghé qua ăn bữa cơm tất niên rồi lại về nhà riêng.

Một năm sau ngày cưới, chồng tôi qua đời, để lại tôi một mình. Từ thời điểm đó, tôi dần hiểu rằng con trai đã có gia đình riêng, và người duy nhất tôi có thể dựa vào trong tương lai chính là bản thân mình.

Tôi nộp đơn nghỉ hưu, chưa kịp nhận lương hưu thì con dâu lại tìm đến đưa ra hai lựa chọn nếu tôi không chăm cháu thì phải chu cấp 5.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 18 triệu đồng. Ảnh minh họa

Vừa nghỉ hưu chưa kịp an nhàn, con dâu buộc tôi lựa chọn

Hai năm trước, khi con dâu sinh con từng yêu cầu tôi đưa 30.000 NDT. Tôi từ chối vì khi con trai cưới, chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm.

Từ đó, con dâu thường xuyên nhờ con trai về xin tiền với lý do nuôi cháu. Tôi nói thẳng rằng con không cần xin tiền mẹ, cũng không cần thường xuyên về vì chuyện tiền bạc.

Tháng 10 năm ngoái, tôi nộp đơn nghỉ hưu, chưa kịp nhận lương hưu thì con dâu lại tìm đến.

Lần này, con dâu đưa ra hai lựa chọn rõ ràng nếu tôi không chăm cháu thì phải chu cấp 5.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 18 triệu đồng.

Điều khiến tôi sốc hơn cả là khoản tiền này không chỉ dùng cho cháu trai mà còn để "đáp lại sự giúp đỡ của bà thông gia".

Khi tôi nói mình không có khả năng đáp ứng, con dâu nổi giận qua điện thoại: "Mẹ ở một mình, không có việc gì làm, không chăm cháu mà cũng không cho tiền sao?".

"Át chủ bài" của con dâu và câu trả lời không thỏa hiệp

Quá tức giận, tôi cúp máy và gọi cho con trai, yêu cầu con nói vợ đừng làm phiền tôi nữa. Nhưng con dâu vẫn chưa dừng lại.

Con dâu đưa ra điều kiện cuối cùng nếu tôi không đưa tiền hoặc chăm cháu, sau này tôi sẽ không có tiền dưỡng già, thậm chí cô ta sẽ ly hôn và không cho chúng tôi gặp cháu.

Đối diện với những lời lẽ đó, tôi chỉ bình thản nói: "Cô cứ làm theo ý cô đi".

Tôi hiểu rất rõ rằng, với một người con dâu như vậy và một người con trai thiếu chính kiến, tôi không thể trông chờ vào sự chu cấp hay hiếu thuận khi về già.

Nghĩ cho bản thân, tôi chọn sống tỉnh táo và dựa vào chính mình

Không phải tôi không thương con, không muốn cháu mình có cuộc sống tốt, mà là tôi không thể tiếp tục thỏa hiệp trong một mối quan hệ chỉ xoay quanh tiền bạc.

Nếu gặp được con dâu biết điều, gia đình hòa thuận, tôi sẵn sàng góp công, góp của. Nhưng khi sự vô ơn và áp đặt trở thành điều hiển nhiên, tôi buộc phải chọn bảo vệ bản thân.

Tôi tin rằng, tuổi già có thể sống bình yên nếu còn sức khỏe, còn sự tỉnh táo và còn đủ tiền để lo cho chính mình.

Nghỉ hưu không có nghĩa là phải hy sinh toàn bộ cuộc đời còn lại cho con cháu trong sự miễn cưỡng.

Dù thế nào đi nữa, lòng tôi vẫn vững vàng. Tôi sẽ dựa vào chính mình, sống một cuộc đời hạnh phúc, độc lập và không hối tiếc.

Câu chuyện là chia sẻ của bà Hồng Tâm đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.

