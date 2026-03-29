Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được
Đây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.
Chupa Chups đã lắng nghe những lời phàn nàn của bạn về việc lớp vỏ bọc kẹo khó mở đến phát điên. Vì vậy, họ đã tạo ra một loại vỏ bọc thực sự không thể mở nổi.
Thực tế, thương hiệu kẹo mút này vừa cải tiến giúp lớp vỏ bọc trở nên dễ mở hơn, nhưng họ lại quảng bá bản cập nhật này bằng thứ mà họ gọi là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay. Sản phẩm phiên bản giới hạn mang tên "Chupa Chups Impossible" đã biến những lời cằn nhằn trực tuyến suốt nhiều năm về bao bì cứng nhắc thành một chiến dịch gây chú ý trên mạng xã hội và với các influencer.
Hợp tác cùng BBH London, thương hiệu này đã tạo ra một lớp vỏ ngoài được chế tạo siêu phức tạp, nghe giống như sản phẩm trong phòng thí nghiệm hơn là một món đồ ngọt. Chiếc kẹo mút được niêm phong trong một lớp vỏ composite carbon gia cố bằng sợi aramid, phủ silicon carbide và hoàn thiện bằng cao su lỏng. Đây đều là những vật liệu dùng trong công nghiệp mà bạn hiếm khi nghe tới. Kết quả là một loại bao bì được thiết kế để chống lại lưỡi dao, nhiệt độ và cả sức mạnh tay không của hầu hết mọi người.
Bên trong "pháo đài" đó chính là mục đích thực sự của chiến dịch: một lớp vỏ Chupa Chups mới đơn giản hơn để bóc ra. Bao bì cập nhật này đang được triển khai tại một số thị trường chọn lọc và dự kiến sẽ phổ biến rộng rãi vào cuối năm nay, đánh dấu một sự thay đổi thực tế được truyền tải thông qua một trò đùa có ý đồ.
"Đây là một trong những ý tưởng thông minh đến mức kỳ quặc, nơi mà việc làm hoàn toàn ngược lại với những gì bạn nên làm lại là câu trả lời rõ ràng nhất," Felipe Serradourada Guimaraães, giám đốc sáng tạo điều hành tại BBH cho biết. "Sự kỳ công và nỗ lực của đội ngũ để thực hiện trò đùa này là điều khiến nó nổi bật. Những ý tưởng tốt nhất là những ý tưởng mà bạn cam kết thực hiện trọn vẹn; và đây chính là một trong số đó."
Thương hiệu đã gửi những chiếc kẹo mút vỏ cứng này đến một danh sách các nhà sáng tạo nội dung quốc tế nổi tiếng với việc thử nghiệm giới hạn của các vật dụng hàng ngày. Trong số đó có Hydraulic Press Channel, nổi tiếng với việc nghiền nát đồ gia dụng bằng máy thủy lực công nghiệp, và nhà sáng tạo người Bỉ Kenny Deuss. Những nỗ lực của họ để phá vỡ lớp vỏ kẹo là một phần của chiến dịch.
Buổi ra mắt được hé lộ qua một bộ phim ngắn cũng như các phản hồi cho các bài đăng từ những người dùng từng phàn nàn về việc kẹo khó mở. Trong một bài đăng trên Instagram vào năm 2024, một người dùng đã hỏi liệu có phải việc bóc vỏ kẹo đã trở nên bất khả thi hay không. Thương hiệu đã trả lời đầy ẩn ý về "tin vui và tin buồn," dọn đường cho màn ra mắt chính thức.
Chiến dịch cũng giới thiệu một thử thách trên mạng xã hội mang tên #ChupaSpeedChallenge, mời gọi người hâm mộ bấm giờ xem họ có thể mở lớp vỏ mới nhanh đến mức nào và đăng kết quả trực tuyến.
"Chúng tôi biết cư dân mạng yêu thích các thử thách và chúng tôi nhận thức được những cuộc thảo luận xung quanh việc mở một chiếc kẹo Chupa Chups," Roel Nouws, giám đốc thương mại của hãng cho biết. "Vì vậy, chúng tôi đã tận dụng điều đó. Việc tạo ra lớp vỏ mới không phải là một giải pháp nhanh chóng. Nó tốn thời gian, thử nghiệm cẩn thận để giúp việc bóc vỏ dễ dàng hơn mà vẫn đảm bảo sản phẩm được bảo vệ hoàn toàn, tươi ngon và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Và chúng tôi quyết định ra mắt nó theo một cách vui nhộn và tinh nghịch."
Nguồn: Ad Age
