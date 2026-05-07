Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 mét

Thứ năm, 20:21 07/05/2026 | Tiêu điểm

Con cá trê khổng lồ nặng 114 kg và dài 2,15 mét đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc. Họ không giấu nổi sự ngạc nhiên trước kích thước của con cá.

Onur Doğan, một ngư dân 27 tuổi sống ở khu phố Çarıklar thuộc huyện Köprübaşı, tỉnh Manisa, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt được một con cá trê khổng lồ nặng 114 kg và dài 2,15m tại hồ chứa nước Demirköprü.

Onur Doğan, người đã câu cá ở đập nước này từ thời thơ ấu, đã mô tả khoảnh khắc anh bắt được con cá: "Tôi câu cá bằng thuyền trên đập với bố và chú từ năm 7 tuổi. Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là khúc gỗ khi nó mắc vào giỏ. Khi sờ tay vào, tôi nhận ra đó là cá trê. Nó to đến nỗi không thể di chuyển nhiều trong giỏ. Tôi và người trợ giúp của tôi đã kéo nó ra cùng một lúc".

Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 mét - Ảnh 1.

Con cá trê khổng lồ bị bắt.

Doğan cho biết đã làm nghề đánh cá được 20 năm và kiếm sống bằng nghề này, anh bán cá với giá 180 lira mỗi kg.

Con cá trê khổng lồ bắt được ở Köprübaşı đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc. Hàng xóm và đồng nghiệp không giấu nổi sự ngạc nhiên trước kích thước của con cá.

Doğan, người đã đánh bắt cá ở đập nước này nhiều năm với 3 chiếc thuyền đánh cá, cũng cho biết anh buôn bán cá tại một điểm bán hàng do mình điều hành trên đường cao tốc Demirci-Salihli. Con cá trê khổng lồ mà anh bắt được được ghi nhận là một trong những con cá lớn nhất từng được đánh bắt trong khu vực.

Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 mét - Ảnh 2.

Cá trê khổng lồ là loài cá được tìm thấy ở một số nơi trên thế giới. Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy. Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.

Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.

Phương Linh (t/h)

null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hàn Quốc: Phát hiện rùng mình về cổ vương quốc Tân La

Hàn Quốc: Phát hiện rùng mình về cổ vương quốc Tân La

Tiêu điểm - 13 giờ trước

78 bộ hài cốt đã tiết lộ 2 điều đáng sợ về Tân La, một vương quốc cổ đại có kinh đô nằm ở vùng Đông Nam Hàn Quốc ngày nay.

Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời

Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

"Chiến binh" khai phá không gian sâu James Webb đã tìm thấy 3 vật thể vô cùng đặc biệt, có biệt danh là Stingray.

Phát hiện hòn đảo lạ tại Nam Cực

Phát hiện hòn đảo lạ tại Nam Cực

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà khoa học đã vô tình có phát hiện bất ngờ.

Khoan sâu hơn 11.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ vàng trữ lượng gần 4.000 kg

Khoan sâu hơn 11.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ vàng trữ lượng gần 4.000 kg

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Khoảng 2,5 triệu tấn khoáng sản chứa vàng đã được phát hiện tại châu Âu.

Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát

Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Đây là một vụ việc gây chấn động trong giới khảo cổ Trung Quốc.

Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ăn

Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ăn

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Thủ khoa đại học Trung Quốc năm 1997 xuất hiện trong bộ dạng thảm thương, tóc tai lởm chởm, ăn mặc lôi thôi đi ăn xin sau 26 băm.

Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờ

Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờ

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Cặp vợ chồng đã bật khóc sau khi xem phim chụp X-quang thú cưng của mình.

Phát hiện “nhà máy vàng” khổng lồ của Trái Đất

Phát hiện “nhà máy vàng” khổng lồ của Trái Đất

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Giai đoạn sơ khai nhất trong "vòng đời" của vàng trên Trái Đất vừa được hé lộ.

Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng

Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng lại nhanh chóng rẽ sang bi kịch, đẩy ông vào tình huống suýt mất mạng ngay trong chính căn nhà mình.

Phát minh của Nga có thể thay đổi ngành năng lượng toàn cầu: Kỹ thuật chưa từng có giúp hiệu suất tăng gấp 4, biến cửa sổ, bờ tường thành máy phát điện

Phát minh của Nga có thể thay đổi ngành năng lượng toàn cầu: Kỹ thuật chưa từng có giúp hiệu suất tăng gấp 4, biến cửa sổ, bờ tường thành máy phát điện

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Công nghệ mới mà Nga trình làng có thể thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời.

Xem nhiều

Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng

Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng

Tiêu điểm

GĐXH - Người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng lại nhanh chóng rẽ sang bi kịch, đẩy ông vào tình huống suýt mất mạng ngay trong chính căn nhà mình.

Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ăn

Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ăn

Tiêu điểm
Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát

Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát

Tiêu điểm
Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờ

Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờ

Tiêu điểm
Cuộc sống của thần đồng 13 tuổi đỗ đại học danh giá hiện ra sao sau cú trượt vì nghiện game?

Cuộc sống của thần đồng 13 tuổi đỗ đại học danh giá hiện ra sao sau cú trượt vì nghiện game?

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top