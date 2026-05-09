Cuộc đời hiện tại của thần đồng học tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễ

Thứ bảy, 16:00 09/05/2026 | Tiêu điểm
GĐXH - Thần đồng Toán học ở Trung Quốc được đặc cách vào đại học khi 10 tuổi nhưng từng có thời gian phải bỏ học vì tính hiếu động hiện có cuộc sống khác xa hình dung

Cuộc đời bi kịch của thần đồng vật lý 15 tuổi vào đại học, kiếm 2,8 tỷ/tháng giờ vô gia cư, lang thang 16 năm

GĐXH - Thần đồng vật lý Tôn Vệ Đông từng đỗ đại học năm 15 tuổi, kiếm 2,8 tỷ đồng/tháng nhưng cuộc sống hiện tại lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thần đồng học tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học

Cuộc đời thần đồng Toán học Tô Lưu Dật: Từ 10 tuổi vào đại học đến thành công - Ảnh 2.

Cậu bé Tô Lưu Dật từng nổi tiếng khắp Trung Quốc

Kỳ thi đại học năm 2010 tại Thái An, Sơn Đông (Trung Quốc) từng ghi nhận một trường hợp đặc biệt. Thí sinh Tô Lưu Dật tham gia dự thi lúc mới 10 tuổi với chiều cao chưa đầy 1m4. Với kết quả 566 điểm, cậu bé đã vượt điểm chuẩn hạng B hơn 20 điểm vào thời điểm đó, trở thành tâm điểm chú ý của giới học thuật.

Hiệu trưởng Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam (SUSTech) khi đó là ông Chu Thanh Thời đã quyết định đặc cách tuyển thẳng, đồng thời miễn toàn bộ học phí và cấp căn hộ riêng cùng sinh hoạt phí 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu VNĐ) mỗi tháng cho Tô Lưu Dật.

Tuy nhiên, sự kỳ vọng của dư luận đã sớm vấp phải bất ngờ khi chỉ sau chưa đầy một năm học tập, cậu bé đã quyết định rời khỏi giảng đường với lý do chương trình quá đơn giản và không cảm thấy hứng thú.

Trước khi bước chân vào đại học, Tô Lưu Dật đã sở hữu bảng thành tích học tập khác biệt. Năm 7 tuổi, sau bài kiểm tra năng lực tại trường tiểu học, cậu hoàn thành chương trình tiểu học 6 năm chỉ trong hai ngày rưỡi. Tiếp đó, cậu chỉ mất một năm để kết thúc chương trình trung học cơ sở và đạt giải nhất kỳ thi Olympic Toán học tỉnh Sơn Đông. Đến năm 9 tuổi, Tô Lưu Dật hoàn thành toàn bộ chương trình trung học phổ thông.

Ngoài năng khiếu toán học, cậu còn bộc lộ khả năng tự học lập trình đáng kinh ngạc khi nắm vững hơn 10 ngôn ngữ như C hay Java chỉ thông qua việc tự nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn trên máy tính.

Cuộc đời thần đồng Toán học Tô Lưu Dật: Từ 10 tuổi vào đại học đến thành công - Ảnh 3.

Tôn Lưu Dật hiện tại

Dù sở hữu trí tuệ vượt trội, sự khác biệt về tâm sinh lý giữa một đứa trẻ 10 tuổi và môi trường sinh viên trưởng thành đã tạo ra nhiều rào cản thích nghi. 

Tại trường đại học, Tô Lưu Dật vẫn giữ nguyên tính cách hồn nhiên của lứa tuổi nhi đồng, thường xuyên mất tập trung trong giờ học hoặc có những hành động nghịch ngợm gây ảnh hưởng đến bạn học xung quanh. Thậm chí, cậu từng gây ra sự cố mất an toàn trong phòng thí nghiệm khi chơi đùa với dụng cụ chuyên môn. 

Những biểu hiện này cho thấy sự phát triển về mặt tâm lý của cậu chưa thực sự tương xứng với tốc độ chạy đua của trí tuệ tại môi trường đại học.

Cuộc sống hiện tại khác xa hình dung

Quyết định nghỉ học từng khiến dư luận thời điểm đó lo ngại về một "tổn thất lớn của quốc gia" hay viễn cảnh thần đồng sớm bị thui chột. Tuy nhiên, Tô Lưu Dật không từ bỏ con đường học vấn mà lựa chọn quay về tự học để cân bằng lại nhịp sống.

Về sau, cậu tiếp tục học cao hơn tại Học viện Khoa học Máy tính thuộc Đại học Sơn Đông và giành huy chương Bạc khu vực Châu Á tại Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế (ACM-ICPC). Sau một thời gian ngắn khởi nghiệp trong lĩnh vực hệ thống quyết định thông minh, đến năm 2022, ở tuổi 22, Tô Lưu Dật đã trở thành chuyên gia kỹ thuật tại một viện nghiên cứu khoa học với mức thu nhập ổn định.

Cuộc đời thần đồng Toán học Tô Lưu Dật: Từ 10 tuổi vào đại học đến thành công - Ảnh 4.

Tô Lưu Dật lựa chọn cuộc đời bình thường của một kỹ sư

Hành trình của Tô Lưu Dật cho thấy một cái nhìn thực tế hơn về khái niệm thần đồng. Thay vì bị vắt kiệt bởi những kỳ vọng quá lớn, cậu đã lựa chọn rũ bỏ lớp áo hào quang để trưởng thành theo cách riêng của mình. 

Giờ đây, trong tư cách một kỹ sư công nghệ thực thụ, Tô Lưu Dật đã chứng minh rằng đỉnh cao của thành công không nhất thiết phải là những thành tựu hay danh xưng cao quý, mà chính là sự tự tại khi được sống đúng với mong muốn và theo đuổi đam mê của mình mỗi ngày.

Nguồn: Sohu

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Lời bào chữa của thần đồng Toán học 11 tuổi giành giải Nhất 40 cuộc thi, 2 lần vô địch thế giới nhưng không thể tốt nghiệp đại học

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ

Thế giới sắp vĩnh viễn mất đi 1 màu sắc

Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 mét

Hàn Quốc: Phát hiện rùng mình về cổ vương quốc Tân La

Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trời

Phát hiện hòn đảo lạ tại Nam Cực

Khoan sâu hơn 11.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ vàng trữ lượng gần 4.000 kg

Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sát

Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ăn

Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờ

Phát hiện "nhà máy vàng" khổng lồ của Trái Đất

Bi kịch của người nông dân nghèo bất ngờ trúng số độc đắc 30 tỷ đồng

