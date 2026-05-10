Người phụ nữ 3 lần 'chết đi sống lại' và thấy nhiều điều kỳ lạ
Nicole trải qua 3 lần tim ngừng đập, thậm chí bác sỹ nghĩ cô đã chết và trong những phút cận tử, cô thấy được nhiều hiện tượng kỳ lạ.
Nicole Kerr (62 tuổi) sinh sống tại Colorado, Mỹ, từng là học viên không quân đầy triển vọng. Thế nhưng, một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng năm 19 tuổi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Không chỉ một lần, Nicole có tới ba lần chết đi sống lại . Thậm chí, có lần nhân viên y tế đã phủ tấm khăn liệm trắng lên mặt bà.
Thế nhưng, mỗi lần như vậy, Nicole lại chiêm nghiệm ra những thông điệp về cuộc sống. "Cái chết không có thật. Nó thực chất chỉ là sự khởi đầu", bà chia sẻ.
Sự việc bắt đầu vào năm 1983, bạn học chở Nicole trên chiếc Corvette đời mới rồi bỗng dưng mất lái, đâm sầm vào một tảng đá lớn và hất văng cô gái trẻ ra ngoài. Khi đội cứu hộ đến nơi, họ thấy Nicole bị chấn thương nghiêm trọng và không còn dấu hiệu của sự sống . Nạn nhân bị tuyên bố tử vong tại chỗ và được đắp khăn trắng.
Trong suốt 13 phút tim ngừng đập, Nicole quan sát thi thể mình từ trên cao với một sự bình thản lạ lùng, sau đó thấy mình được bao phủ bởi ánh sáng trắng rực rỡ và cảm thấy hạnh phúc tột độ, thay thế hoàn toàn nỗi đau thể xác.
Lúc này, Nicole gặp lại người ông quá cố và nhận ra sai lầm lớn nhất của mình: Gia nhập học viện quân đội chỉ để làm hài lòng cha, sống bất an khi chạy theo kỳ vọng của người khác thay vì lắng nghe tâm hồn mình.
Sự sống quay trở lại khi một nhân viên y tế tại hiện trường nỗ lực thực hiện các kỹ thuật kích thích cuối cùng, giúp đồng tử của Nicole dần phản ứng. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng xương chậu dập, cổ tay vỡ nát, chấn thương não và ngực nghiêm trọng, cùng một bàn chân gần như đứt lìa.
Thế nhưng, thử thách vẫn chưa dừng lại. Hai tuần sau, Nicole bị nhiễm trùng huyết và hoại tử nặng, được đưa vào phòng phẫu thuật. Tại đây, tim bệnh nhân ngừng đập lần thứ hai.
Một lần nữa, Nicole thấy mình bước vào vùng ánh sáng rực rỡ, nhưng một thiên thần đã xuất hiện và nói rằng nhiệm vụ của cô gái trên Trái đất vẫn chưa hoàn thành. Bác sỹ đang chuẩn bị xác nhận thời điểm tử vong thì tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại.
Ba tháng sau, Nicole lại trải qua lần ngừng tim thứ 3, phổi bị tràn dịch gây ngạt thở. May mắn, bác sỹ kịp thời cứu chữa. Thông điệp về "sứ mệnh dở dang" lại một lần nữa được nhắc lại. Từ đó đến nay, người phụ nữ này chưa từng có thêm trải nghiệm cận tử nào.
Sau khi phục hồi thần kỳ, Nicole giữ kín trải nghiệm trên nhiều năm vì sợ bị coi là điên rồ. Tuy nhiên, sau khi được biết về những người có trải nghiệm tương tự, bà quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng.
Bà tin rằng con người là những thực thể bất tử đang có một trải nghiệm vật lý tạm thời. Nicole tham gia các buổi chia sẻ để mọi người nhìn nhận cái chết theo cách nhẹ nhàng hơn, không còn sợ hãi. Bà thường khuyên mỗi người nên sống trọn vẹn hành trình phía trước và trân quý từng phút giây đang có.
