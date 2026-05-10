Lý do tiếp viên hàng không luôn ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánh

Lý do tiếp viên hàng không ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánh

Các tiếp viên hàng không phải thắt chặt dây an toàn và thường ngồi đè lên hai bàn tay trong lúc máy bay chuẩn bị cất, hạ cánh (Ảnh minh họa: Getty).

Đối với nhiều hành khách thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, việc lên máy bay đôi khi trở thành một thói quen. Họ tìm chỗ ngồi, cất hành lý, lướt qua các tiện nghi và nhanh chóng ổn định để chuẩn bị cho chuyến bay.

Thế nhưng, trong khi hành khách thư giãn chờ cất cánh, các tiếp viên hàng không lại bước vào giai đoạn làm việc tập trung cao độ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho chuyến bay.

Theo Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA), cất cánh và hạ cánh là hai thời điểm rủi ro cao nhất trong chuyến bay, chiếm hơn 70% các sự cố hàng không nghiêm trọng.

Trong những giai đoạn này, tiếp viên hàng không không chỉ kiểm tra khoang hành khách, đảm bảo mọi người đã ngồi đúng vị trí và thắt dây an toàn, mà còn phải duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Vậy làm thế nào để họ có thể duy trì sẵn sàng như vậy?

Một chi tiết nhỏ ít người để ý, đó chính là tư thế ngồi đặc biệt của tiếp viên trong lúc cất và hạ cánh.

Sau khi ổn định trên ghế, thắt dây an toàn, họ thường đặt tay dưới đùi. Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây chỉ là một thói quen đơn giản, nhưng thực tế đây là một tư thế đã được huấn luyện kỹ lưỡng, theo Travelandleisure.

Katherine Drossos, một tiếp viên hàng không, cho biết tư thế này yêu cầu tiếp viên ngồi thẳng lưng, hai chân đặt phẳng trên sàn và tay đặt dưới đùi chắc chắn. Mục đích là giúp cơ thể ổn định, giảm thiểu nguy cơ chấn thương nếu xảy ra rung lắc mạnh hoặc tình huống khẩn cấp.

Dù mỗi hãng hàng không hoặc loại máy bay có thể có những điều chỉnh nhỏ về tư thế, mục tiêu chung vẫn không thay đổi. Đó là duy trì sự ổn định, tỉnh táo và khả năng sẵn sàng cao nhất trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến bay.

Quy tắc an toàn tối đa trong 'thời điểm vàng'

Theo Katherine Drossos, tiếp viên hàng không kiêm giám sát bay tại Cirrus Aviation Services, trong những thời điểm then chốt này, tiếp viên phải bảo đảm khoang cabin được cố định an toàn. Việc ngồi đúng tư thế giúp họ tập trung tối đa vào việc quan sát khoang hành khách, đảm bảo mọi người ngồi đúng vị trí và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Giảm thiểu chấn thương từ các chuyển động đột ngột

Bên cạnh các bài hướng dẫn về dây an toàn hay mặt nạ oxy, tư thế ngồi trên ghế phụ (jumpseat) với bàn chân đặt phẳng trên sàn và tay đặt dưới chân là một phần của quy trình huấn luyện. Cách ngồi này giúp cơ thể ổn định, giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi có rung động mạnh hoặc nhiễu động không lường trước.

Đáng chú ý, việc cố định tay giúp đảm bảo đôi tay luôn ở vị trí an toàn, không bị văng ra ngoài khi có va chạm, từ đó giữ cho tiếp viên luôn ở trạng thái sẵn sàng nhất để thực hiện các thao tác khẩn cấp như mở cửa thoát hiểm hoặc sơ tán hành khách.

'Bảng kiểm tra' thầm lặng trong tâm trí

Trong lúc duy trì tư thế ngồi này, các tiếp viên không chỉ nghỉ ngơi mà còn thực hiện một quá trình rà soát tâm lý. Họ âm thầm ôn lại các quy trình an toàn, xác định vị trí cửa thoát hiểm gần nhất, ghi nhớ các khẩu lệnh khẩn cấp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đây được coi là một bước chuẩn bị quan trọng trước khi máy bay chính thức rời hoặc chạm đường băng.

Lưu ý quan trọng dành cho hành khách

Mặc dù hành khách không bắt buộc phải ngồi ở tư thế giống tiếp viên, nhưng việc tuân thủ các quy tắc an toàn là vô cùng cần thiết. Để đảm bảo an toàn tối đa trong hai giai đoạn quan trọng này, hành khách nên: Luôn thắt dây an toàn và thắt chặt vừa đủ; Giữ lưng ghế ở tư thế thẳng đứng hoàn toàn; Gấp gọn bàn ăn và mở tấm che cửa sổ; Đọc kỹ thẻ hướng dẫn an toàn ở túi ghế phía trước.

Nhìn chung, mỗi chi tiết nhỏ trong quy trình của tổ bay đều hướng tới mục tiêu cao nhất là sự an toàn. Việc hiểu rõ những quy tắc này không chỉ giúp hành khách an tâm hơn mà còn tăng cường sự phối hợp hiệu quả với phi hành đoàn trong mọi chuyến bay.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, điều quan trọng là cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của tiếp viên, xem kỹ hướng dẫn an toàn đặt ở túi ghế phía trước và luôn thắt dây an toàn trong suốt hành trình. Ngoài ra, việc giữ ghế ở vị trí thẳng đứng khi cất cánh và hạ cánh cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm giảm thiểu rủi ro.