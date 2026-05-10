Lý do tiếp viên hàng không luôn ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánh
GĐXH - Tiếp viên hàng không thường ngồi lên tay mình chứ không phải đặt tay ở trước và đây không phải một điều ngẫu nhiên.
Lý do tiếp viên hàng không ngồi lên bàn tay mình khi máy bay cất, hạ cánh
Đối với nhiều hành khách thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, việc lên máy bay đôi khi trở thành một thói quen. Họ tìm chỗ ngồi, cất hành lý, lướt qua các tiện nghi và nhanh chóng ổn định để chuẩn bị cho chuyến bay.
Thế nhưng, trong khi hành khách thư giãn chờ cất cánh, các tiếp viên hàng không lại bước vào giai đoạn làm việc tập trung cao độ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho chuyến bay.
Theo Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA), cất cánh và hạ cánh là hai thời điểm rủi ro cao nhất trong chuyến bay, chiếm hơn 70% các sự cố hàng không nghiêm trọng.
Trong những giai đoạn này, tiếp viên hàng không không chỉ kiểm tra khoang hành khách, đảm bảo mọi người đã ngồi đúng vị trí và thắt dây an toàn, mà còn phải duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Vậy làm thế nào để họ có thể duy trì sẵn sàng như vậy?
Một chi tiết nhỏ ít người để ý, đó chính là tư thế ngồi đặc biệt của tiếp viên trong lúc cất và hạ cánh.
Sau khi ổn định trên ghế, thắt dây an toàn, họ thường đặt tay dưới đùi. Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng đây chỉ là một thói quen đơn giản, nhưng thực tế đây là một tư thế đã được huấn luyện kỹ lưỡng, theo Travelandleisure.
Katherine Drossos, một tiếp viên hàng không, cho biết tư thế này yêu cầu tiếp viên ngồi thẳng lưng, hai chân đặt phẳng trên sàn và tay đặt dưới đùi chắc chắn. Mục đích là giúp cơ thể ổn định, giảm thiểu nguy cơ chấn thương nếu xảy ra rung lắc mạnh hoặc tình huống khẩn cấp.
Bí mật đằng sau tư thế ngồi 'đè lên tay' của tiếp viên khi máy bay cất, hạ cánh
Dù mỗi hãng hàng không hoặc loại máy bay có thể có những điều chỉnh nhỏ về tư thế, mục tiêu chung vẫn không thay đổi. Đó là duy trì sự ổn định, tỉnh táo và khả năng sẵn sàng cao nhất trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến bay.
Quy tắc an toàn tối đa trong 'thời điểm vàng'
Theo Katherine Drossos, tiếp viên hàng không kiêm giám sát bay tại Cirrus Aviation Services, trong những thời điểm then chốt này, tiếp viên phải bảo đảm khoang cabin được cố định an toàn. Việc ngồi đúng tư thế giúp họ tập trung tối đa vào việc quan sát khoang hành khách, đảm bảo mọi người ngồi đúng vị trí và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố.
Giảm thiểu chấn thương từ các chuyển động đột ngột
Bên cạnh các bài hướng dẫn về dây an toàn hay mặt nạ oxy, tư thế ngồi trên ghế phụ (jumpseat) với bàn chân đặt phẳng trên sàn và tay đặt dưới chân là một phần của quy trình huấn luyện. Cách ngồi này giúp cơ thể ổn định, giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi có rung động mạnh hoặc nhiễu động không lường trước.
Đáng chú ý, việc cố định tay giúp đảm bảo đôi tay luôn ở vị trí an toàn, không bị văng ra ngoài khi có va chạm, từ đó giữ cho tiếp viên luôn ở trạng thái sẵn sàng nhất để thực hiện các thao tác khẩn cấp như mở cửa thoát hiểm hoặc sơ tán hành khách.
'Bảng kiểm tra' thầm lặng trong tâm trí
Trong lúc duy trì tư thế ngồi này, các tiếp viên không chỉ nghỉ ngơi mà còn thực hiện một quá trình rà soát tâm lý. Họ âm thầm ôn lại các quy trình an toàn, xác định vị trí cửa thoát hiểm gần nhất, ghi nhớ các khẩu lệnh khẩn cấp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đây được coi là một bước chuẩn bị quan trọng trước khi máy bay chính thức rời hoặc chạm đường băng.
Lưu ý quan trọng dành cho hành khách
Mặc dù hành khách không bắt buộc phải ngồi ở tư thế giống tiếp viên, nhưng việc tuân thủ các quy tắc an toàn là vô cùng cần thiết. Để đảm bảo an toàn tối đa trong hai giai đoạn quan trọng này, hành khách nên: Luôn thắt dây an toàn và thắt chặt vừa đủ; Giữ lưng ghế ở tư thế thẳng đứng hoàn toàn; Gấp gọn bàn ăn và mở tấm che cửa sổ; Đọc kỹ thẻ hướng dẫn an toàn ở túi ghế phía trước.
Nhìn chung, mỗi chi tiết nhỏ trong quy trình của tổ bay đều hướng tới mục tiêu cao nhất là sự an toàn. Việc hiểu rõ những quy tắc này không chỉ giúp hành khách an tâm hơn mà còn tăng cường sự phối hợp hiệu quả với phi hành đoàn trong mọi chuyến bay.
Về phía hành khách, bạn không bắt buộc phải áp dụng tư thế này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, điều quan trọng là cần chú ý lắng nghe hướng dẫn của tiếp viên, xem kỹ hướng dẫn an toàn đặt ở túi ghế phía trước và luôn thắt dây an toàn trong suốt hành trình. Ngoài ra, việc giữ ghế ở vị trí thẳng đứng khi cất cánh và hạ cánh cũng là yêu cầu bắt buộc nhằm giảm thiểu rủi ro.
Sao Kim có thể có sự sống, nguồn gốc gây bất ngờTiêu điểm - 8 giờ trước
Sự sống của Sao Kim có thể đang ẩn mình trong những đám mây và có "họ hàng xa" với chúng ta.
Cuộc đời hiện tại của thần đồng học tiểu học trong 2 ngày, 10 tuổi lên đại học nhưng bỏ ngang vì quá dễTiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Thần đồng Toán học ở Trung Quốc được đặc cách vào đại học khi 10 tuổi nhưng từng có thời gian phải bỏ học vì tính hiếu động hiện có cuộc sống khác xa hình dung
Thế giới sắp vĩnh viễn mất đi 1 màu sắcTiêu điểm - 2 ngày trước
Dữ liệu gây sốc từ NASA chỉ ra rằng quá trình này đã diễn ra nhanh thế nào trong vòng 30 năm qua.
Ngư dân bắt được con cá trê khổng lồ nặng 114kg, dài 2,15 métTiêu điểm - 2 ngày trước
Con cá trê khổng lồ nặng 114 kg và dài 2,15 mét đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc. Họ không giấu nổi sự ngạc nhiên trước kích thước của con cá.
Hàn Quốc: Phát hiện rùng mình về cổ vương quốc Tân LaTiêu điểm - 3 ngày trước
78 bộ hài cốt đã tiết lộ 2 điều đáng sợ về Tân La, một vương quốc cổ đại có kinh đô nằm ở vùng Đông Nam Hàn Quốc ngày nay.
Ba vật thể hơn 12 tỉ năm tuổi hiện hình giữa trờiTiêu điểm - 3 ngày trước
"Chiến binh" khai phá không gian sâu James Webb đã tìm thấy 3 vật thể vô cùng đặc biệt, có biệt danh là Stingray.
Phát hiện hòn đảo lạ tại Nam CựcTiêu điểm - 4 ngày trước
Các nhà khoa học đã vô tình có phát hiện bất ngờ.
Khoan sâu hơn 11.000m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ vàng trữ lượng gần 4.000 kgTiêu điểm - 5 ngày trước
Khoảng 2,5 triệu tấn khoáng sản chứa vàng đã được phát hiện tại châu Âu.
Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sátTiêu điểm - 6 ngày trước
Đây là một vụ việc gây chấn động trong giới khảo cổ Trung Quốc.
Bi kịch khiến thủ khoa đại học từng làm đến giám đốc sau 26 năm thành người vô gia cư, phải bới rác để kiếm ănTiêu điểm - 1 tuần trước
GĐXH - Thủ khoa đại học Trung Quốc năm 1997 xuất hiện trong bộ dạng thảm thương, tóc tai lởm chởm, ăn mặc lôi thôi đi ăn xin sau 26 băm.
Phát hiện gói mì được sản xuất năm 1994 trong mộ cổ hơn 2.000 tuổi, chuyên gia ngay lập tức gọi cảnh sátTiêu điểm
Đây là một vụ việc gây chấn động trong giới khảo cổ Trung Quốc.