Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?
Kiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.
Tác phẩm "The Scream" (Tiếng thét) của danh họa Edvard Munch từ lâu đã là một trong những bức tranh nổi tiếng và bí ẩn nhất thế giới. Suốt hơn một thế kỷ, giới khoa học và nghệ thuật đã nỗ lực giải mã ý nghĩa thực sự của bầu trời đỏ rực, cuồn cuộn phía sau nhân vật chính.
Các giả thuyết về bầu trời "The Scream"
Ban đầu, một số nhà thiên văn học cho rằng bầu trời màu đỏ cam trong bức tranh là kết quả của vụ phun trào núi lửa Krakatoa ở Indonesia vào năm 1883. Trận phun trào này đã tạo ra một lượng lớn bụi và tro núi lửa, lan rộng khắp bầu khí quyển và gây ra những cảnh hoàng hôn rực rỡ, bất thường trên toàn thế giới, bao gồm cả Na Uy. Giả thuyết này cho rằng họa sĩ Edvard Munch đã chứng kiến và tái hiện lại hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ này.
Phát hiện mới về mây xà cừ
Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học từ Đại học Rutgers-New Brunswick, Đại học Oxford và Đại học London đã đưa ra một giả thuyết mới đầy thuyết phục: bầu trời trong bức tranh không phải do bụi núi lửa, mà là do mây xà cừ (nacreous cloud) .
Mây xà cừ là gì? Đây là một dạng mây hiếm gặp, hình thành ở tầng bình lưu thấp (độ cao từ 15.000 đến 25.000 mét), nơi nhiệt độ cực kỳ lạnh, có thể xuống tới -78°C. Mây xà cừ mỏng và lấp lánh như ngọc trai, thường chỉ có thể nhìn thấy rõ vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh khi ánh sáng mặt trời hắt lên từ phía dưới chân trời, làm cho chúng phát sáng rực rỡ.
Vậy tại sao có sự xuất hiện bất thường này? Các nhà khoa học cho rằng vào thế kỷ 19, khi mây xà cừ xuất hiện, chúng đột ngột chuyển từ màu trắng sang màu đỏ rực, một hiện tượng hiếm thấy, đã gây ra sự kinh hoàng cho người chứng kiến. Giáo sư Alan Robock, một trong những tác giả của nghiên cứu, giải thích rằng nhân vật trong tranh không phải đang thét lên mà đang che tai lại để không nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của những người xung quanh khi chứng kiến sự bất thường trên bầu trời.
Nếu giả thuyết này là chính xác, "The Scream" không chỉ là một kiệt tác nghệ thuật mà còn là một trong những tài liệu trực quan sớm nhất về hiện tượng mây xà cừ, hé lộ một góc nhìn mới về nguồn cảm hứng của họa sĩ thiên tài Edvard Munch.
