Bí mật tôi vẫn luôn che giấu mỗi đêm
Chồng tôi là người đàn ông tốt nhưng không hẳn là người chồng tốt, từ rất lâu, chúng tôi đã không còn trò chuyện, tâm sự hay gần gũi như những cặp vợ chồng bình thường.
Chồng tôi – một người đàn ông trách nhiệm, không cờ bạc, không rượu chè nhưng từ lâu đã quên mất cách trò chuyện với vợ. Anh bận rộn với những bản kế hoạch, còn tôi mải mê với những lo toan không tên.
Chúng tôi như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại dưới một mái nhà nhưng chẳng bao giờ giao cắt.
Từ rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ nổi là khi nào, vợ chồng tôi xa cách, chúng tôi cùng ăn cơm, cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng không còn trò chuyện, tâm sự, đương nhiên cũng không có "chuyện ấy".
Và rồi, người ấy xuất hiện. Không phải bằng xương bằng thịt, mà qua khung cửa sổ chat trên màn hình điện thoại.
Thú thực tôi cũng không biết đó là ai, vì cả 2 đều dùng nick ảo để nói chuyện với đối phương, chỉ với một mong muốn duy nhất là được "tâm sự cùng người lạ".
Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm xã giao, nhưng dần dần, những dòng tin nhắn ấy trở thành hơi thở, thành nơi trốn duy nhất của tôi.
Tôi có thể kể cho người ấy bất cứ chuyện gì trên trời dưới đất, hay cả những u uất trong lòng mà từ lâu tôi đã thôi không chia sẻ với chồng.
Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, chưa một lần chạm tay, thậm chí chưa từng gọi điện nghe giọng nói của nhau. Thế nhưng, tâm hồn tôi đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo của cuộc hôn nhân này.
Tôi thấy mình hồi hộp chờ đợi tiếng chuông thông báo, thấy mình mỉm cười một mình trước màn hình điện thoại giữa đêm khuya.
Ngoại tình tư tưởng – cái định nghĩa nghe sao thật nhẹ nhàng nhưng lại tàn khốc vô cùng. Tôi chưa bao giờ phản bội chồng về mặt thể xác, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình đã phạm tội.
Tôi nhận ra mình đang dùng một ảo ảnh để khỏa lấp khoảng trống mà chồng tôi bỏ lại, thay vì đối diện và hàn gắn nó.
80% đàn ông bị thu hút bởi kiểu phụ nữ này: Không cần quá xinh vẫn khiến người khác 'mê không lối thoát'Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ngoại hình nổi bật, điều khiến nhiều đàn ông bị thu hút lại nằm ở những yếu tố tinh tế hơn. Từ cách cư xử, cảm xúc đến khí chất cá nhân, 3 đặc điểm dưới đây được cho là điểm chung của mẫu phụ nữ dễ tạo thiện cảm và giữ được sức hút lâu dài.
Bước qua tuổi 40 mới hiểu: 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang tích phước hay 'gánh nghiệp'Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Có những thứ không thể che giấu mãi. Sau tuổi 40, chỉ cần nhìn vào 5 điểm này là đủ hiểu một người đã sống ra sao.
Phụ nữ hơn nhau không phải ở tiền bạc: 3 điều âm thầm quyết định phước lànhGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nhầm lẫn giữa hạnh phúc và vẻ ngoài. Thực tế, 3 yếu tố bên trong mới quyết định một người phụ nữ có phước hay không.
Phụ nữ càng 'cũ' lại càng khiến đàn ông mê mẩn - 4 điều tưởng bình thường mà cực quýChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ không cần quá trẻ để cuốn hút. Có những “giá trị cũ” theo thời gian lại khiến đàn ông càng ở bên càng không thể rời xa.
Khi vợ không còn xinh đẹp: Chồng chọn ly hôn thay vì ở lạiChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Sau khi mắc bệnh khiến tóc rụng và ngoại hình thay đổi, người phụ nữ 36 tuổi không những không nhận được sự chăm sóc từ chồng mà còn bị bỏ bê và cuối cùng phải chấp nhận ly hôn.
Khi cảm xúc sắp 'bùng nổ', hãy thử 5 cách đơn giản này để lấy lại bình tĩnhChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
GĐXH - Ai cũng có lúc rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ với vài thói quen đơn giản như hít thở sâu, tạm dừng suy nghĩ hay thay đổi góc nhìn, bạn có thể nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để xử lý vấn đề hiệu quả hơn.
Cô dâu lái xe mui trần, đem sính lễ "khủng" đến cầu hôn chú rể gây bão mạngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Cô dâu dẫn đầu đoàn rước và mang theo của hồi môn hàng trăm triệu để chính thức cầu hôn chú rể sau hơn 8 năm bên nhau.
4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải cứ nói nhiều hay thể hiện nhiều mới được đánh giá cao. Nhiều người từng trải cho rằng có những điều càng giữ kín lại càng thể hiện sự khôn ngoan và bản lĩnh của một người.
3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ quaChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Trong một mối quan hệ, ai cũng mong mình là người duy nhất. Nhưng đôi khi có những thay đổi rất nhỏ trong cách nhắn tin, chia sẻ hay giới thiệu với bạn bè lại tiết lộ nhiều điều hơn bạn nghĩ. Nếu thấy những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, có thể bạn nên nhìn lại mối quan hệ của mình.
Đàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng nàyChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều phụ nữ khi phát hiện chồng phản bội thường chọn cách suy sụp, khóc lóc hay làm ầm ĩ với hy vọng người đàn ông sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là đàn ông trung niên không sợ sự ồn ào.
4 điều người khôn ngoan hiếm khi khoe ra: Càng im lặng càng khiến người khác tôn trọngChuyện vợ chồng
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải cứ nói nhiều hay thể hiện nhiều mới được đánh giá cao. Nhiều người từng trải cho rằng có những điều càng giữ kín lại càng thể hiện sự khôn ngoan và bản lĩnh của một người.