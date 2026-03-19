Tưởng 'đi lùi' khi về quê, ai ngờ vợ chồng 9x lại có cuộc sống khiến ai cũng thèm

Từ bỏ thành phố, chọn về quê để sống tự do

Dương Ngũ Đức, quê ở Thành Đô, lớn lên trong gia đình trí thức và được học nhạc từ nhỏ. Vợ anh, A Chi, sinh ra tại Hạ Môn, sau đó theo học mỹ thuật tại Trùng Khánh.

Cả hai đều có nền tảng nghệ thuật và sớm nhận ra mình không phù hợp với môi trường làm việc truyền thống.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì ở lại thành phố phát triển sự nghiệp theo lối mòn, họ quyết định về quê và lựa chọn con đường freelancer.

Với họ, về quê không phải là bước lùi, mà là cách để sống đúng với bản thân, thoát khỏi những ràng buộc về thời gian và áp lực công việc.

Dù không làm công việc cố định, cả hai vẫn có nguồn thu nhập ổn định. A Chi trở thành blogger thời trang, mỗi ngày sáng tạo nội dung như vẽ, chụp ảnh, chỉnh sửa video rồi đăng tải lên mạng.

Trong khi đó, Dương Ngũ Đức theo đuổi âm nhạc với didgeridoo, một loại nhạc cụ cổ xưa, giúp anh có cơ hội biểu diễn và kiếm tiền từ chính đam mê.

Về quê xây nhà "hang động" giữa thiên nhiên

Quyết định về quê không chỉ thay đổi lối sống mà còn mở ra một cách nhìn mới về không gian sống.

Năm 2020, tại vùng ngoại ô phía nam Thành Đô, cặp đôi đã cải tạo một căn nhà cũ rộng chưa đầy 100m² thành một "hang động" độc đáo.

Toàn bộ quá trình thiết kế và thi công đều do họ tự thực hiện trong hơn 8 tháng. Sau khi về quê, họ có nhiều thời gian hơn để chăm chút cho tổ ấm, biến nó thành một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ngôi nhà được bao quanh bởi cây xanh, tạo cảm giác như sống giữa thiên nhiên. Bên trong, họ hạn chế tường ngăn để không gian liền mạch hơn. Các ô cửa vòm mềm mại thay thế cho những góc cạnh cứng nhắc, giúp tổng thể giống một hang động tự nhiên.

Đặc biệt, tầng một được thiết kế khá tối nhằm tái hiện cảm giác trong hang. Tuy nhiên, hệ thống đèn được bố trí hợp lý với ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên không gian yên tĩnh, ấm áp và đầy cảm giác an toàn, điều mà họ luôn tìm kiếm khi quyết định về quê sinh sống.

Về quê không chỉ là thay đổi nơi ở, mà là chọn cách sống

Với Dương Ngũ Đức và A Chi, việc về quê không đơn thuần là chuyển địa điểm sống, mà là một lựa chọn mang tính triết lý.

Ngôi nhà của họ không theo bất kỳ phong cách cố định nào, mà là sự kết hợp tự nhiên từ trải nghiệm, cảm xúc và gu thẩm mỹ riêng.

Họ tin rằng mỗi người đều có "thuộc tính" riêng, và không gian sống nên phản ánh điều đó. Vì vậy, sau khi về quê, họ không chạy theo xu hướng mà để mọi thứ phát triển một cách tự nhiên, đúng với con người mình.

"Nhà là một cơ thể sống hữu cơ, phản ánh điều kiện sống hiện tại. Khi chúng ta đặt suy nghĩ vào đó, nó sẽ dần thành hình và phản chiếu chính cuộc sống của mình", Dương Ngũ Đức chia sẻ.

Lối sống về quê: Khác biệt nhưng không viển vông

Câu chuyện của cặp vợ chồng 9x cho thấy, về quê không đồng nghĩa với từ bỏ cơ hội hay sống thụ động.

Ngược lại, nếu biết tận dụng kỹ năng và đam mê, họ vẫn có thể tạo ra thu nhập ổn định và một cuộc sống đáng mơ ước.

Họ không chọn ở lại thành phố đông đúc, mà chọn về quê để tìm sự cân bằng. Họ không theo đuổi công việc truyền thống, nhưng vẫn làm việc mỗi ngày theo cách riêng.

Và quan trọng hơn, họ xây dựng được một không gian sống phản ánh đúng con người mình.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ cân nhắc về quê để tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn, câu chuyện này mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: Sống ở đâu không quan trọng bằng việc bạn sống như thế nào và có thực sự hiểu điều mình muốn hay không.

