Bí quyết làm sạch dầu trên da mặt mà nhiều người bỏ qua
Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, nhưng khi tiết quá nhiều sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn và bóng nhờn. Hiểu rõ nguyên nhân và làm sạch đúng cách là chìa khóa để kiểm soát dầu hiệu quả.
Nguyên nhân khiến da mặt tiết nhiều dầu
Da mặt là vùng da nhạy cảm, chịu tác động trực tiếp từ môi trường và các yếu tố bên trong cơ thể. Có nhiều nguyên nhân khiến da thường xuyên bị đổ dầu nhờn.
Trước hết là sự thay đổi nội tiết tố. Khi hormone trong cơ thể tăng hoặc giảm bất thường, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn, khiến da tiết nhiều dầu. Tình trạng này thường gặp ở tuổi dậy thì, phụ nữ mang thai, trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.
Bên cạnh đó, chế độ ăn uống thiếu khoa học cũng là nguyên nhân phổ biến. Việc uống ít nước, ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn nhanh, đồ chiên rán hoặc ăn vặt thường xuyên có thể kích thích da tiết dầu nhiều hơn.
Môi trường và thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến làn da. Khi da tiếp xúc lâu với thời tiết nóng ẩm, khói bụi và ô nhiễm, tuyến bã nhờn sẽ tăng tiết để bảo vệ da, từ đó gây bít tắc lỗ chân lông.
Ngoài ra, căng thẳng kéo dài làm rối loạn nội tiết, khiến tuyến dầu hoạt động mạnh. Việc sử dụng một số loại thuốc như thuốc tránh thai, thuốc lợi tiểu cũng có thể làm thay đổi quá trình tiết dầu của da.
Đáng chú ý, thói quen rửa mặt quá nhiều lần trong ngày tưởng như tốt nhưng thực chất lại phản tác dụng. Khi lớp dầu tự nhiên bị loại bỏ quá mức, da sẽ tự động tiết nhiều dầu hơn để bù đắp, khiến tình trạng bóng nhờn càng nghiêm trọng.
Những cách làm giảm dầu nhờn trên da mặt
Để kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, cần kết hợp các biện pháp làm sạch tức thời với chăm sóc da lâu dài.
Sau khi rửa mặt sạch, có thể sử dụng bông tẩy trang để lau nhẹ vùng da bị bóng dầu. Cách này giúp loại bỏ bớt dầu thừa trên bề mặt da. Lưu ý không nên dùng các sản phẩm dạng xịt có chứa dầu vì có thể khiến da tiết dầu nhiều hơn.
Giấy thấm dầu là vật dụng quen thuộc với người có làn da dầu. Khi sử dụng, nên nhẹ nhàng áp giấy lên da để hút dầu, tránh chà xát mạnh hoặc lướt nhanh vì dễ gây kích ứng và không đạt hiệu quả mong muốn.
Phấn rôm cũng là một giải pháp hút dầu nhanh chóng và an toàn. Chỉ cần lấy một lượng nhỏ, thoa nhẹ lên vùng da bị bóng nhờn sẽ giúp da khô thoáng tức thì.
Một số nguyên liệu tự nhiên cũng có tác dụng hỗ trợ làm sạch dầu. Dung dịch muối pha loãng với nước tinh khiết có thể dùng như nước cân bằng da, giúp da mềm mịn và hạn chế bóng nhờn nếu sử dụng đều đặn.
Mặt nạ từ dưa chuột và chanh giúp làm sạch dầu, cung cấp vitamin và khoáng chất cho da, đồng thời hỗ trợ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Tương tự, mặt nạ cà chua kết hợp mật ong không chỉ giúp giảm nhờn mà còn làm da sáng và mịn hơn nhờ hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa tự nhiên.
Ngoài ra, chườm đá lạnh sau khi rửa mặt cũng là cách đơn giản giúp se khít lỗ chân lông và giảm lượng dầu tiết ra. Tuy nhiên, cần thực hiện nhẹ nhàng và không chườm quá lâu để tránh làm tổn thương da.
Lưu ý khi chăm sóc da dầu
Việc lựa chọn mỹ phẩm phù hợp, đặc biệt là kem chống nắng, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát dầu nhờn. Người có da dầu nên ưu tiên các sản phẩm không chứa dầu, kết cấu mỏng nhẹ, có khả năng cấp nước tốt và tránh dùng kem chống nắng có chỉ số SPF quá cao gây bí da.
Bên cạnh chăm sóc da từ bên ngoài, chế độ sinh hoạt và ăn uống cũng cần được điều chỉnh. Hạn chế các món cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán; tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp giảm hoạt động của tuyến bã nhờn, góp phần mang lại làn da khỏe mạnh và sạch dầu lâu dài.
