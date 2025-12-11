Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Tips hiệu quả giảm cân cho mẹ sau sinh:

Để giảm cân sau sinh an toàn và hiệu quả, mẹ bỉm cần kết hợp chế độ ăn uống khoa học (giảm calo từ từ, ưu tiên protein, chất xơ, chất béo tốt), tập luyện nhẹ nhàng (đi bộ, yoga, bơi lội), uống đủ nước, ngủ đủ giấc, và cho con bú sữa mẹ. Quan trọng là kiên nhẫn, đặt mục tiêu thực tế (giảm 0.7kg/tuần) và tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt khi sức khỏe chưa ổn định hoặc đang cho con bú để đảm bảo đủ sữa.

Chế độ ăn uống

Cắt giảm calo từ từ: Mẹ cho con bú cần 1800-2200 calo/ngày, giảm 300-500 calo/ngày để giảm cân an toàn.

Ưu tiên thực phẩm:

- Protein: Thịt nạc (gà, cá), trứng, đậu, hạt (giúp no lâu, săn cơ).

- Chất xơ: Rau xanh (cải bó xôi, xà lách), trái cây (táo, bưởi), ngũ cốc nguyên cám, yến mạch.

- Chất béo tốt: Bơ, cá hồi, các loại hạt (óc chó, hạnh nhân).

Hạn chế: Đường, tinh bột tinh chế (cơm trắng), đồ ăn nhanh, chất béo bão hòa.

Ăn vặt lành mạnh: Sữa chua không đường, trái cây, các loại hạt.

Vận động

- Bắt đầu nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga nhẹ, tập Kegel, bơi lội (khi cơ thể hồi phục).

- Mục tiêu: Duy trì tối thiểu 30 phút/ngày.

Thói quen sinh hoạt

- Uống đủ nước: 2-3 lít/ngày để tăng trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn.

- Ngủ đủ giấc: Giúp cơ thể phục hồi và điều chỉnh hormone.

- Ăn nhiều bữa nhỏ: Tránh bỏ bữa, nhịn ăn.

- Massage & Xông hơi: Có thể kết hợp massage rượu gừng, chườm muối hoặc xông hơi (sau sinh vài ngày nếu khỏe mạnh) để giảm mỡ.