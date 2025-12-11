Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?
GĐXH - Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ có nền tảng sức khỏe tốt cùng sự chăm sóc từ người chồng tâm lý, hiện tại, cô đang dần lấy lại vóc dáng.
Tips hiệu quả giảm cân cho mẹ sau sinh:
Để giảm cân sau sinh an toàn và hiệu quả, mẹ bỉm cần kết hợp chế độ ăn uống khoa học (giảm calo từ từ, ưu tiên protein, chất xơ, chất béo tốt), tập luyện nhẹ nhàng (đi bộ, yoga, bơi lội), uống đủ nước, ngủ đủ giấc, và cho con bú sữa mẹ. Quan trọng là kiên nhẫn, đặt mục tiêu thực tế (giảm 0.7kg/tuần) và tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt khi sức khỏe chưa ổn định hoặc đang cho con bú để đảm bảo đủ sữa.
Chế độ ăn uống
Cắt giảm calo từ từ: Mẹ cho con bú cần 1800-2200 calo/ngày, giảm 300-500 calo/ngày để giảm cân an toàn.
Ưu tiên thực phẩm:
- Protein: Thịt nạc (gà, cá), trứng, đậu, hạt (giúp no lâu, săn cơ).
- Chất xơ: Rau xanh (cải bó xôi, xà lách), trái cây (táo, bưởi), ngũ cốc nguyên cám, yến mạch.
- Chất béo tốt: Bơ, cá hồi, các loại hạt (óc chó, hạnh nhân).
Hạn chế: Đường, tinh bột tinh chế (cơm trắng), đồ ăn nhanh, chất béo bão hòa.
Ăn vặt lành mạnh: Sữa chua không đường, trái cây, các loại hạt.
Vận động
- Bắt đầu nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga nhẹ, tập Kegel, bơi lội (khi cơ thể hồi phục).
- Mục tiêu: Duy trì tối thiểu 30 phút/ngày.
Thói quen sinh hoạt
- Uống đủ nước: 2-3 lít/ngày để tăng trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn.
- Ngủ đủ giấc: Giúp cơ thể phục hồi và điều chỉnh hormone.
- Ăn nhiều bữa nhỏ: Tránh bỏ bữa, nhịn ăn.
- Massage & Xông hơi: Có thể kết hợp massage rượu gừng, chườm muối hoặc xông hơi (sau sinh vài ngày nếu khỏe mạnh) để giảm mỡ.
Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong trócĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.
Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắngChăm sóc da - 1 ngày trước
Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc, Hòa Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, trắng khỏe dù lịch trình bận rộn.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồngChăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.
Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiếtĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang gặp một hoặc nhiều tình trạng về tóc, hãy thử áp dụng ngay những cách chăm sóc tóc mùa đông dưới đây.
Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đôngĐẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Gót chân khô ráp, nứt nẻ là hiện tượng phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Vậy phải làm sao để khắc phục tình trạng này? Đọc ngay bài viết dưới đây.
Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?Chăm sóc da - 1 tuần trước
GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?
Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đôngĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.
Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khôChăm sóc da - 1 tuần trước
GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, làn da rất dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc và thiếu sức sống. Đây chính là thời điểm mỗi người cần chú trọng hơn đến quy trình cấp ẩm để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da.
Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quảĐẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Da khô là tình trạng da gây ra do bề mặt da bị thiếu nước. Bởi vì da khô là do tác nhân bên ngoài gây ra nên các biện pháp điều trị bên ngoài như kem dưỡng ẩm cho da khô sẽ mang lại hiệu quả cao.
Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?Đẹp - 1 tuần trước
GĐXH - Đôi bàn tay là bộ phận thể hiện nét duyên dáng ở người phụ nữ cũng như sự mạnh mẽ ở người đàn ông. Vì vậy mà đây cũng là vùng da cần được chăm sóc cẩn thận để giữ da luôn mềm mịn, sáng đẹp.
Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồngChăm sóc da
GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.