Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Thứ năm, 13:48 11/12/2025 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ có nền tảng sức khỏe tốt cùng sự chăm sóc từ người chồng tâm lý, hiện tại, cô đang dần lấy lại vóc dáng.

Nhan sắc H"hen Niê sau 3 tháng sinh con gáiNhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân được xem là "đả nữ màn ảnh Việt" với các phim như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Hai Phượng. Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân bình yên bên chồng Huy Trần và con gái 5 tháng tuổi. Mới đây, Ngô Thanh Vân gây sốt khi xuất hiện trên phố cổ Hà Nội với diện mạo thon gọn và khỏe khoắn sau sinh con 5 tháng.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 3.

Trước đó, cô cũng gây sốt khi xuất hiện trên bìa tạp chí Elle cùng con gái nhỏ với vóc dáng như người mẫu dù mới sinh con. Để có được thể chất lẫn sức khỏe tốt như hiện tại, Ngô Thanh Vân đã được chồng chăm sóc, bồi bổ sau sinh rất khoa học.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 4.

Theo dõi trên trang cá nhân của chồng Ngô Thanh Vân, khán giả sẽ biết những món bổ dưỡng lợi sữa mà không béo được anh dụng tâm nấu cho vợ. Các món ăn Huy Trần nấu cho Ngô Thanh Vân sau sinh đó là: 1. Cá lóc hấp bầu: Món ăn giàu protein và Omega 3, giúp lợi sữa, được Ngô Thanh Vân khen ngon và "hấp dẫn". 2. Cháo cá chép nấm mối và bao tử heo hầm tiêu xanh: Cung cấp dinh dưỡng, tạo không khí gia đình ấm cúng. 3. Mâm cơm lợi sữa: Gồm rau ngót, nghệ tươi (giúp sạch sản dịch), đậu hũ giàu đạm, cá bông lau ít xương, tốt cho sức khỏe và tinh thần mẹ. 4. Bữa ăn phong cách Ý: Anh cũng mang nhà hàng Ý về nhà với món salad, gà chanh đút lò, vẹm hấp, creme brulee chanh để "chiều" vợ thèm đi ăn ngoài.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 5.

Chính vì ăn uống khoa học lại cho con bú nên Ngô Thanh Vân tự tin xuất hiện trước công chúng với diện mạo tươi tắn cùng vóc dáng thon gọn.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 6.

Cô cũng lựa chọn phong cách ăn mặc tối giản để bản thân trở nên thanh lịch và sang trọng hơn.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 7.

Nhờ việc chăm sóc tốt sau sinh nên Ngô Thanh Vân cũng lấy lại được làn da khỏe đẹp như lúc trước sinh nở.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 8.

Dù phải thức khuya chăm con nhưng nhờ tinh thần tốt nên Ngô Thanh Vân giữ được sức khỏe và cô không ngại khoe mặt mộc trên trang cá nhân.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 9.

"Đả nữ màn ảnh Việt" sống trong những ngày hạnh phúc khi có con gái và được chồng yêu thương sau khi sinh con.

Được chồng tâm lý chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao? - Ảnh 10.

Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều mang lại cho khán giả trạng thái cảm xúc vui vẻ và nhiều năng lượng nhờ tinh thần lẫn cuộc sống của người đẹp.

Tips hiệu quả giảm cân cho mẹ sau sinh:

Để giảm cân sau sinh an toàn và hiệu quả, mẹ bỉm cần kết hợp chế độ ăn uống khoa học (giảm calo từ từ, ưu tiên protein, chất xơ, chất béo tốt), tập luyện nhẹ nhàng (đi bộ, yoga, bơi lội), uống đủ nước, ngủ đủ giấc, và cho con bú sữa mẹ. Quan trọng là kiên nhẫn, đặt mục tiêu thực tế (giảm 0.7kg/tuần) và tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt khi sức khỏe chưa ổn định hoặc đang cho con bú để đảm bảo đủ sữa.

Chế độ ăn uống

Cắt giảm calo từ từ: Mẹ cho con bú cần 1800-2200 calo/ngày, giảm 300-500 calo/ngày để giảm cân an toàn.

Ưu tiên thực phẩm:

- Protein: Thịt nạc (gà, cá), trứng, đậu, hạt (giúp no lâu, săn cơ).

- Chất xơ: Rau xanh (cải bó xôi, xà lách), trái cây (táo, bưởi), ngũ cốc nguyên cám, yến mạch.

- Chất béo tốt: Bơ, cá hồi, các loại hạt (óc chó, hạnh nhân).

Hạn chế: Đường, tinh bột tinh chế (cơm trắng), đồ ăn nhanh, chất béo bão hòa.

Ăn vặt lành mạnh: Sữa chua không đường, trái cây, các loại hạt.

Vận động

- Bắt đầu nhẹ nhàng: Đi bộ, yoga nhẹ, tập Kegel, bơi lội (khi cơ thể hồi phục).

- Mục tiêu: Duy trì tối thiểu 30 phút/ngày.

Thói quen sinh hoạt

- Uống đủ nước: 2-3 lít/ngày để tăng trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn.

- Ngủ đủ giấc: Giúp cơ thể phục hồi và điều chỉnh hormone.

- Ăn nhiều bữa nhỏ: Tránh bỏ bữa, nhịn ăn.

- Massage & Xông hơi: Có thể kết hợp massage rượu gừng, chườm muối hoặc xông hơi (sau sinh vài ngày nếu khỏe mạnh) để giảm mỡ.

Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bayCon gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bay

GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.

Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắng

Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắng

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc, Hòa Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, trắng khỏe dù lịch trình bận rộn.

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết

Chăm sóc tóc mùa đông khỏe đẹp bất chấp thời tiết

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn đang gặp một hoặc nhiều tình trạng về tóc, hãy thử áp dụng ngay những cách chăm sóc tóc mùa đông dưới đây.

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Gót chân khô ráp, nứt nẻ là hiện tượng phổ biến mà nhiều người thường gặp phải, đặc biệt khi thời tiết hanh khô hoặc do thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Vậy phải làm sao để khắc phục tình trạng này? Đọc ngay bài viết dưới đây.

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Chăm sóc da - 1 tuần trước

GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây sốt trên mạng xã hội với gương mặt bầu bĩnh có dấu hiệu tăng cân. Thực tế, sắc vóc đời thực của người đẹp ra sao?

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Mẹo khắc phục tình trạng tóc bết vào mùa đông

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Mùa đông mang đến không khí lạnh và khô hanh, gây ảnh hưởng lớn đến mái tóc. Tóc có thể rơi vào tình trạng vừa bết dầu vừa khô xơ, làm giảm thẩm mỹ và gây khó chịu.

Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Chăm sóc da - 1 tuần trước

GĐXH - Khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, làn da rất dễ mất nước, trở nên khô ráp, bong tróc và thiếu sức sống. Đây chính là thời điểm mỗi người cần chú trọng hơn đến quy trình cấp ẩm để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da.

Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quả

Cách dưỡng ẩm cho da khô bằng phương pháp tự nhiên tại nhà hiệu quả

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Da khô là tình trạng da gây ra do bề mặt da bị thiếu nước. Bởi vì da khô là do tác nhân bên ngoài gây ra nên các biện pháp điều trị bên ngoài như kem dưỡng ẩm cho da khô sẽ mang lại hiệu quả cao.

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?

Làm cách nào để khắc phục da tay khô nứt nẻ vào mùa đông?

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Đôi bàn tay là bộ phận thể hiện nét duyên dáng ở người phụ nữ cũng như sự mạnh mẽ ở người đàn ông. Vì vậy mà đây cũng là vùng da cần được chăm sóc cẩn thận để giữ da luôn mềm mịn, sáng đẹp.

Xem nhiều

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Chăm sóc da

GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.

Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khô

Kem chống nắng - tấm lá chắn chống lão hóa mùa hanh khô

Chăm sóc da
5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

5 năm sau đám cưới, nhan sắc Tóc Tiên 'thăng hạng' ra sao?

Chăm sóc da
Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Chăm sóc da
Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Top 5 'vũ khí cấp ẩm' mạnh mẽ nhất giúp da luôn mềm mướt mùa hanh khô

Chăm sóc da

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top