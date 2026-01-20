Mới nhất
Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Thứ ba, 12:37 20/01/2026
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Kim Hiền - Út Ráng của "Hương phù sa" đã ly hôn chồng trong sự nuối tiếc của khán giả. Ở tuổi U50, sau những đổ vỡ, điều may mắn có ở lại với Kim Hiền chính là con cái và làn da đẹp.

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim HiềnCuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 2.

Kim Hiền ở tuổi 44 là mẹ đơn thân và sống kín tiếng với những niềm vui nhỏ bé như chăm sóc vườn, đồng hành cùng con cái. Sau tất cả, cô còn lại con cái và chính bản thân mình.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 3.

Điều khiến khán giả chú ý sau những giông bão từ 2 cuộc hôn nhân, Kim Hiền vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ đẹp. Dù thường để mặt mộc nhưng làn da của Kim Hiền vẫn rất tươi trẻ.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 4.

Để có được vóc dáng cùng làn da trẻ trung như vậy, Kim Hiền chia sẻ, cô không có bí quyết thần kỳ hay cao siêu gì cả, mà chỉ đơn giản đến từ thái độ sống tích cực và dành thời gian chăm sóc cho bản thân mà thôi.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 5.

Bên cạnh chế độ ăn uống khoa học và tích cực luyện tập thể thao đều đặn, Kim Hiền cũng hết sức lưu tâm đến chuyện dưỡng da. Cũng như nhiều người đẹp khác Kim Hiền đặc biệt chú ý đến việc thoa kem chống nắng.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 6.

Kim Hiền cho hay: "Hàng ngày phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên khi trang điểm để quay phim bao giờ tôi cũng thoa nhẹ một lớp kem chống nắng bảo vệ da mặt trước tia cực tím. Dù bận cỡ nào, khi về đến nhà là tôi rửa mặt thật sạch, rũ bỏ lớp mặt nạ dày cộm cho da có cơ hội hít thở không khí".

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 7.

Ngoài ra, cô còn thích uống nước và mê sinh tố, đây cũng là bí quyết giúp cô có da đẹp hơn.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 8.

Ngoài ra, Kim Hiền chọn lối make-up đơn giản để giữ da được khỏe đẹp. Và đó cũng là lý do giúp cô trông vừa xinh đẹp, vừa giản dị dễ gần.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 9.

Bên cạnh đó việc phơi nắng trước 8h sáng cũng giúp Kim Hiền có làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân - Ảnh 10.

Nhờ những bí quyết chăm sóc da như vậy nên Kim Hiền để mặt mộc vẫn xinh đẹp, cuốn hút.

Ảnh: FBNV

Đời thực mỹ nhân Việt theo chồng định cư ở nước ngoài: Kim Hiền trẻ đẹp bên cuộc hôn nhân thứ 2Đời thực mỹ nhân Việt theo chồng định cư ở nước ngoài: Kim Hiền trẻ đẹp bên cuộc hôn nhân thứ 2

GĐXH - Kim Hiền có cuộc sống bình yên bên chồng con tại Mỹ, sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc với DJ Phong, hiện tại cô đã vui vẻ trở lại.

Cùng chuyên mục

Bôi dầu ô liu lên da mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và những điều cần lưu ý

Bôi dầu ô liu lên da mỗi ngày: Lợi ích bất ngờ và những điều cần lưu ý

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Dầu ô liu từ lâu không chỉ được biết đến như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Vậy dầu ô liu mang lại những lợi ích gì cho làn da và cần lưu ý gì khi sử dụng để đạt hiệu quả, an toàn?

Vì sao trà xanh được xem là “bí quyết” cho làn da khỏe đẹp?

Vì sao trà xanh được xem là “bí quyết” cho làn da khỏe đẹp?

Chăm sóc da - 4 ngày trước

Trong xu hướng làm đẹp, trà xanh ngày càng được ưa chuộng nhờ những lợi ích đáng chú ý đối với làn da. Không chỉ là thức uống quen thuộc, trà xanh còn chứa nhiều hợp chất sinh học giúp hỗ trợ bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh khi sử dụng đúng cách.

Bí quyết làm sáng các vùng da khó nhằn không phải ai cũng biết

Bí quyết làm sáng các vùng da khó nhằn không phải ai cũng biết

Chăm sóc da - 5 ngày trước

Những vùng da như đầu gối và khuỷu tay thường khô hơn nên cần được cung cấp độ ẩm đầy đủ bằng các sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu dày hơn so với kem dành cho mặt.

4 công thức từ quả dâu tây giúp chăm sóc da tại nhà trong ngày lạnh

4 công thức từ quả dâu tây giúp chăm sóc da tại nhà trong ngày lạnh

Chăm sóc da - 6 ngày trước

Dâu tây không chỉ là loại trái cây thơm ngon được nhiều người yêu thích mà còn là dưỡng chất rất tốt cho làn da. Với hàm lượng vitamin và các hợp chất chống oxy hóa dồi dào, việc sử dụng dâu tây trong quy trình chăm sóc da tại nhà sẽ mang lại những thay đổi bất ngờ.

Những cách giúp da sáng đều, khỏe mạnh tự nhiên tại nhà

Những cách giúp da sáng đều, khỏe mạnh tự nhiên tại nhà

Chăm sóc da - 1 tuần trước

Theo các chuyên gia da liễu, những nguyên liệu thiên nhiên giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa có thể hỗ trợ làm sáng da, đều màu và nuôi dưỡng làn da khỏe từ bên trong.

Bí quyết làm sạch dầu trên da mặt mà nhiều người bỏ qua

Bí quyết làm sạch dầu trên da mặt mà nhiều người bỏ qua

Chăm sóc da - 3 tuần trước

Lớp dầu tự nhiên giúp bảo vệ da, nhưng khi tiết quá nhiều sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, dẫn đến mụn và bóng nhờn. Hiểu rõ nguyên nhân và làm sạch đúng cách là chìa khóa để kiểm soát dầu hiệu quả.

Những dấu hiệu trên da cho thấy bạn đang căng thẳng

Những dấu hiệu trên da cho thấy bạn đang căng thẳng

Chăm sóc da - 1 tháng trước

Bác sỹ da liễu cho biết căng thẳng kích hoạt trục HPA - hệ thống phản ứng stress của cơ thể, khiến cortisol cùng nhiều hormone tăng cao. Điều này dẫn đến viêm, ngứa, suy giảm miễn dịch của da.

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Chăm sóc da - 1 tháng trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân sinh con ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ có nền tảng sức khỏe tốt cùng sự chăm sóc từ người chồng tâm lý, hiện tại, cô đang dần lấy lại vóc dáng.

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Cách dưỡng da tay mùa đông không bị bong tróc

Đẹp - 1 tháng trước

GĐXH - Mùa đông với không khí hanh khô khiến làn da của bạn dễ bị nứt nẻ, bong tróc, đặc biệt là vùng da tay. Để bảo vệ và dưỡng da tay mùa đông một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp chăm sóc phù hợp.

Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắng

Hòa Minzy hé lộ bí quyết da đẹp: Không thể thiếu nước dưỡng trắng

Chăm sóc da - 1 tháng trước

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc, Hòa Minzy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi làn da căng bóng, trắng khỏe dù lịch trình bận rộn.

Xem nhiều

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Tăng Thanh Hà gây chú ý cùng chiếc túi gần 100 triệu đồng

Chăm sóc da

GĐXH - Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 vẫn giữ được nhan sắc gây sốt mạng xã hội trong hôn lễ của em chồng - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ngoài nhan sắc gây chú ý, Tăng Thanh Hà còn tạo điểm đặc biệt bằng gu thời trang thanh lịch cùng chiếc túi có giá gần 100 triệu đồng.

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Được chồng chăm sóc sau sinh, 'đả nữ màn ảnh Việt' có sắc vóc ra sao?

Chăm sóc da
Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Cách khắc phục tình trạng da gót chân khô, nứt nẻ mùa đông

Đẹp
Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Lương Thùy Linh vừa gây bão với gương mặt bầu bĩnh ở đời thực có nhan sắc ra sao?

Chăm sóc da
Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Mặt mộc tuổi 44 của mỹ nhân 'Hương phù sa' vừa ly hôn chồng doanh nhân

Chăm sóc da

