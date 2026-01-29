Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Á hậu Phương Nhi gây ấn tượng đặc biệt trong mắt 'bà trùm' Hoa hậu Việt Nam ra sao? GĐXH - Á hậu Phương Nhi không chỉ được khán giả yêu mến, cô còn được chính 'bà trùm' làng nhan sắc Việt có ấn tượng rất đặc biệt.

Chuyên gia trang điểm Diệp Anh mới đây đã chia sẻ những hình makeup "sương sương" cách đây một năm của Á hậu Phương Nhi. Nhìn những hình ảnh của người đẹp xứ Thanh, khán giả đều dành lời khen cho làn da không tì vết của cô.

Trong những hình ảnh này, lối trang điểm của Á hậu Phương Nhi luôn nhẹ nhàng. Tông makeup của Á hậu Phương Nhi theo gam hồng ngọt dịu, tôn đường nét gương mặt thanh tú. Muốn sở hữu được tông makeup nhẹ nhàng như vậy, trước hết làn da của bạn phải cực kỳ mịn màng tinh tế.

Chuyên gia makeup Diệp Anh chia sẻ hình ảnh Á hậu Phương Nhi khi trang điểm nhẹ nhàng.

Á hậu Phương Nhi trong cuộc sống hàng ngày cũng rất chú trọng đến việc chăm sóc da từ vùng mặt đến body. Người đẹp chia sẻ tips skincare body của mình gồm có 5 bước tất cả. Đầu tiên cô sẽ tẩy da chết body với bã cafe - đây là loại tẩy da chết thông dụng nhất với chị em Việt.

Hiện nay, có nhiều sản phẩm tẩy da chết được sản xuất kèm dưỡng ẩm, cho cảm giác lên da mềm mại mà vẫn phát huy tối đa công dụng lấy đi bụi bẩn và da chết thừa. Nếu điều kiện kinh tế không cho phép, bạn có thể mix bã cafe thông thường sau khi pha cafe cùng với dầu dừa hoặc mix cùng sữa tắm để massage làn da.

Phương Nhi tắm với sữa tắm sau bước tẩy da chết. Có thể hiểu đây như bước làm sạch bã cafe cũng như cân bằng lại làn da. Thông thường dòng sữa tắm hiện nay đều có chiết xuất dưỡng rất nhiều nên mềm mại với cả làn da nhạy cảm.

Á hậu Phương Nhi không chỉ chăm sóc da mặt mà còn cả toàn thân một cách kỹ càng.

Sau khi tẩy da chết, làm sạch da hoàn toàn, Phương Nhi sẽ tiến tới bước cho làn da "ăn" dưỡng chất với body lotion và cream. Điểm tinh tế trong chu trình dưỡng da của nàng Á hậu 2 chính là bước thoa lotion. Bởi lẽ, chị em vốn dĩ tắm xong thường tiến tới bước thoa kem luôn mà ít người có khái niệm dưỡng với lotion.

Nếu bạn có da dầu, da hỗn hợp thì lotion là sản phẩm không thể thiếu. Vì kết cấu lỏng, nhẹ và nhiệm vụ chính của nó sẽ là cân bằng lượng dầu và nước trên làn da. Da hỗn hợp, da dầu thường có lượng dầu nhiều hơn lượng nước. Thêm vào đó, da càng thiếu nước thì càng tiết dầu nhiều. Chính vì thế, sữa dưỡng sẽ giúp bạn cân bằng lại được làn da của mình.

Vẻ ngoài xinh đẹp như 'thần tiên tỉ tỉ' của Á hậu Phương Nhi.

Đây là bước cuối cùng trong quy trình dưỡng da. Kem dưỡng không phải là sản phẩm gì quá xa lạ nữa vì gần như ai cũng sở hữu một hũ kem xinh xinh bôi bôi vào mỗi tối. Kem dưỡng có tác dụng tạo một lớp màng bảo vệ da và ngăn chặn sự thoát hơi nước trên da. Kem dưỡng có 2 loại chính: kem dưỡng gốc dầu (oil base) và kem dưỡng ít dầu/gốc nước (water base). Nếu da bạn khô (hoặc phụ nữ da bị lão hoá) nên chọn kem dưỡng có gốc dầu còn da bạn nào thừa dầu quá rồi thì chọn loại nào ít dầu.