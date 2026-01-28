Mới nhất
'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên

Thứ tư, 09:08 28/01/2026 | Chăm sóc da
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua danh xưng 'Họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng, ngoài giọng ca, cô còn gây ấn tượng bởi làn da đẹp dù đã bước sang tuổi trung niên.

Mỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mớiMỹ Tâm bất ngờ đăng ảnh Mai Tài Phến ngay ngày đầu năm mới

GĐXH - Mỹ Tâm khiến fan bất ngờ khi đăng ảnh Mai Tài Phến đầu năm mới. Cô khiến fan tò mò đồn đoán ngày đặc biệt về dự án hợp tác của cả hai.

'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên - Ảnh 2.

Mỹ Tâm mới đây trong một show diễn ở Quảng Ninh đã khoe mặt mộc khiến khán giả không tin được cô ở tuổi U50.

'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên - Ảnh 3.

Làn da của "họa mi" quê Đà Nẵng khiến khán giả luôn quan tâm về bí quyết bảo dưỡng nhan sắc.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 2.

Trước đó, trong đại lễ A80, Mỹ Tâm còn được khán giả chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 3.

Đặc biệt ở tuổi 45, làn da của Mỹ Tâm được nhận xét là không khuyết điểm và đều màu.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 4.

Để có được làn da "không tuổi" như vậy, Mỹ Tâm chăm sóc sâu từ bên trong. Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng xây dựng một chế độ ăn uống và giấc ngủ hợp lý.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 5.

Trong đó, cô thực hiện những thói quen nhỏ như đi ngủ vào lúc 9h tối, uống đủ nước và tránh căng thẳng để mang lại vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 6.

Ngoài ra, Mỹ Tâm còn hạn chế trang điểm đậm. Theo đó, khi không có lịch trình công việc, Mỹ Tâm hạn chế trang điểm hoặc trang điểm rất nhạt để giữ cho da được thông thoáng.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 7.

Để mặt mộc tự nhiên cũng là cách giúp người đẹp sinh năm 1981 trông trẻ trung hơn.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, cô còn chăm chỉ vận động. Các hoạt động thể chất giúp phái đẹp giảm cân, giữ gìn vóc dáng và làm đẹp da.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 9.

Cụ thể trong quá trình tập thể dục, cơ thể sẽ tăng cường trao đổi chất giúp kích thích sản sinh collagen và đào thải độc tố. Nhờ vậy, da dẻ sẽ thêm trẻ khỏe và mịn màng hơn.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm - Ảnh 10.

Nhờ việc chăm sóc da từ trong ra ngoài nên Mỹ Tâm ngày càng 'hack tuổi'. Mỗi lần xuất hiện, Mỹ Tâm đều được khán giả khen hết lời.

Ảnh: FBNV

"Chuyện để dành" của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt'Chuyện để dành' của Mỹ Tâm vươn lên Top 1 YouTube Trending sau 4 ngày ra mắt

GĐXH - Chỉ sau 4 ngày chính thức phát hành, ca khúc "Chuyện để dành" do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện đã vươn lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng YouTube Trending tại Việt Nam.

