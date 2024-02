Bí quyết trẻ mãi không già của minh tinh Nhật Bản

Chuyên gia hướng dẫn cách 'đảo ngược' lão hóa trong hai tuần Chuyên gia dinh dưỡng thân cận với Hoàng gia Anh tin rằng những thay đổi nhỏ trong lối sống bao gồm việc ăn uống, vận động hàng ngày sẽ góp phần cải thiện cơ thể trẻ đẹp từ trong ra ngoài.

Chăm sóc từ bên trong

Shinohara Ryoko tin việc chăm sóc da nên bắt đầu từ chế độ ăn uống bởi thực phẩm ăn vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và tình trạng cơ thể. Cô thường cố gắng ăn nhiều loại rau theo mùa, ưu tiên ăn sống hoặc luộc để không làm mất đi lượng vitamin.

Người đẹp Nhật Bản cũng nói rằng suốt 25 năm qua, cô luôn nhắc nhở bản thân uống tối thiểu hai lít nước mỗi ngày. Theo cô, thói quen này giúp giải độc, nhờ đó làn da mới mịn màng, tươi tắn.

Sắc vóc Shinohara Ryoko ở tuổi ngũ tuần.

Suy nghĩ tích cực

Shinohara Ryoko quan niệm tuổi tác không phải chuyện đáng sợ. Cô tin điều quan trọng nhất là duy trì thái độ tích cực, dù đôi khi cô cũng cáu kỉnh. Ryoko Shinohara nói chuyện gì cần xảy ra sẽ vẫn xảy ra nhưng hãy cố gắng trở thành một người suy nghĩ tích cực.

Khi căng thẳng hay gặp chuyện không vui, cách giải tỏa căng thẳng của cô là đi ngủ. Nữ diễn viên cho rằng đây là cách làm dịu cơ thể tốt nhất cũng như "giải phóng" đầu óc khỏi những chuyện không vui, khi thức dậy sẽ bình tĩnh để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Shinohara Ryoko tin sức khỏe tinh thần liên quan mật thiết đến sắc vóc.

Tập thể dục

Theo Shinohara Ryoko, tập thể dục rất hữu ích cho việc duy trì sự trẻ trung. Cô thường tập yoga để thư giãn đồng thời hỗ trợ cơ thể gọn gàng, dẻo dai.

Chú trọng làm sạch da

Shinohara Ryoko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sạch da cuối ngày cũng như lựa chọn sữa rửa mặt lành tính, phù hợp da.

Có tính chất công việc thường xuyên trang điểm nên nữ diễn viên chú trọng việc làm sạch da cuối ngày để tránh bít tắc lỗ chân lông, gây nổi mụn, đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Shinohara Ryoko sinh năm 1973, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình High Speed Team Turbo Company. Khi được mời đóng phim, Shinohara chỉ là nhân viên làm việc bán thời gian tại một nhà hàng sushi. Vẻ đẹp của cô đã thu hút sự chú ý của đạo diễn. Tháng 6/1990, một năm sau khi gia nhập ngành giải trí, Shinohara một lần nữa ra mắt với vai trò ca sĩ. Cô vượt qua buổi thi tuyển, được chọn làm thành viên nhóm nhạc thần tượng Tokyo Dance Doll.

Sau 30 năm, xuất thân từ nghề ca sĩ, Shinohara đã vươn lên thành ngôi sao hàng đầu của ngành điện ảnh Nhật Bản. Cô tham gia 59 tác phẩm cả điện ảnh và truyền hình, trong đó có nhiều phim nổi tiếng khắp châu Á như One Piece Film Z, Sakura Guardian in the North, Sunny: Our Hearts Beat Together (bản Nhật của Tháng năm rực rỡ)...

Có sự nghiệp thành công và viên mãn trong hôn nhân với diễn viên Masamaki Ichimura, tuy nhiên sau đó cô lại vướng lùm xùm ngoại tình với trai trẻ người Hàn Kim Kwang Soo.