Cây điều hòa không khí vừa tốt cho sức khỏe lại mang ý nghĩa phong thủy bình an cho gia đạo

Đặc điểm cây hoa ngọc lan

Hoa ngọc lan là cây thân gỗ, phân cành nhánh dài thẳng, thân cao khoảng 5m - 20m. Lá ngọc lan hình bầu dục, xanh tươi, mặt trên nhẵn còn mặt dưới phủ lông thưa, khi già thì chuyển sang màu xanh đậm.

Theo VTC News, hoa ngọc lan mọc đơn lẻ từ nách lá, mỗi hoa có 10 - 15 cánh hoa hình giải thuôn xếp xoắn ốc. Mùa hoa ngọc lan bắt đầu từ tháng 3 kéo dài đến tháng 8, ở những vùng nóng thì hoa có thể kéo dài đến tháng 12, thậm chí là sang tháng 1 năm sau.

Tại nước ta, hoa ngọc lan có nhiều màu rực rỡ như trắng, vàng, tím. Hoa ngọc lan sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng cùng với hương thơm cuốn hút và quyến rũ sẽ giúp thay đổi cho không gian sống.

Bên cạnh đó, hương thơm của hoa ngọc lan còn tượng trưng cho sự lưu luyến khó phai nên hoa ngọc lan cũng thường được dùng để làm quà tặng cho người khác giới.

Lợi ích của việc trồng cây hoa ngọc lan trước nhà

Theo quan niệm phong thủy, cây ngọc lan được coi là loài cây mang đến tài lộc, sự bình an và hạnh phúc cho gia đình. Trồng cây ngọc lan trước nhà có thể giúp thu hút năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí, và tạo ra một không gian sống yên bình.

Theo quan niệm phong thủy, cây ngọc lan được coi là loài cây mang đến tài lộc, sự bình an và hạnh phúc cho gia đình.

Thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp Tạp chí Đời sống và Pháp luật, cây hoa ngọc lan có khả năng thanh lọc không khí rất tốt. Bằng cách hấp thụ các chất độc hại từ môi trường, cây ngọc lan giúp mang lại không gian trong lành, tươi mát, đặc biệt là ở những khu vực có không khí ô nhiễm.

Cây ngọc lan có tán lá rộng và xanh mát, giúp che bóng nắng cho ngôi nhà, tạo không gian mát mẻ và dễ chịu. Hơn nữa, với vẻ đẹp thanh nhã và hương thơm quyến rũ, cây ngọc lan giúp làm nổi bật cảnh quan trước nhà.

Vậy trồng cây Ngọc Lan trước nhà có tốt không, có phù hợp với các nguyên tắc trên hay không? Hãy xem xét ý nghĩa phong thủy của nó dưới đây:

Dáng cây vươn thẳng, hoa trắng tinh khiết được xem là tượng trưng cho sự trong sạch và những phẩm chất cao quý. Lá cây hoa ngọc lan xanh tốt quanh năm, hoa có mùi hương dễ chịu. Theo phong thủy, hoa ngọc lan có khả năng thu hút vượng khí, lan tỏa năng lượng tích cực, mang đến cảm giác an lành, giúp gia chủ và các thành viên trong gia đình có tinh thần thoải mái.

Hương thơm của hoa ngọc lan còn tượng trưng cho sự lưu luyến khó phai nên hoa ngọc lan cũng thường được dùng để làm quà tặng cho người khác giới.

Hương thơm thanh khiết của hoa ngọc lan còn có thể xua đuổi tà khí, uế khí, giữ cho không gian trước nhà luôn trong lành, sạch sẽ. Ý nghĩa cây hoa ngọc lan trong phong thủy gắn liền với sự bình an, tốt lành, mang đến cảm giác hòa thuận cho gia đình. Trong văn hóa Việt, hoa ngọc lan trắng còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự biết ơn, tỏ lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên.

Từ những phân tích chi tiết trên, thì trồng cây ngọc lan trước nhà là rất tốt. Cây mang ý nghĩa tốt đẹp về mặt phong thủy, không thuộc nhóm cây phải kiêng kỵ trồng trước nhà. Đồng thời, nó còn mang đến nhiều giá trị hữu ích cho không gian sống của chúng ta.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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