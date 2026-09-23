Những việc nên làm và đại kỵ vào Tết Trung thu để gia đạo bình an

Việc nên làm để tăng vận may trong ngày Tết Trung thu

Thăm bố mẹ

Theo Báo Gáo dục và Thời đại, rằm Trung thu là ngày Tết Đoàn Viên, vì thế, bạn nên dành thời gian để về thăm bố mẹ. Quan tâm bố mẹ nhiều hơn, dành những lời yêu thương, những hành động đẹp để bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành.

Những tình cảm xuất phát từ Nhân Tâm ấy chính là đạo cao nhất trong phong thủy. Nhờ đó, vận khí tăng lên, con người theo đó thoải mái tư tưởng, công việc cứ thế hanh thông.

Dùng các lễ vật hình tròn

Một trong những cách tăng vận may trong ngày Tết Trung Thu là sử dụng các lễ vật có hình dạng tròn khi cúng bái. Hình tròn biểu tượng cho sự viên mãn, hoàn chỉnh và kết thúc tốt đẹp, gắn liền với câu nói "mọi sự viên mãn".

Rằm Trung thu là ngày Tết Đoàn Viên, vì thế, bạn nên dành thời gian để về thăm bố mẹ.

Các loại trái cây tròn như táo tượng trưng cho bình an và cam đại diện cho sự thịnh vượng là những lựa chọn phổ biến. Đặc biệt, bánh trung thu - lễ vật không thể thiếu, nên được sắp xếp theo 13 chiếc, tượng trưng cho 13 tháng của năm âm lịch.

Thắp hương gia tiên cầu an

Ngày rằm tháng 8 âm lịch, bạn nên sắm một chút lễ thắp hương gia tiên, một phần để cầu bình an. Trước khi thắp hương, bạn nên sắp đặt lại ban thờ, lau dọn sạch sẽ.

Khi lau dọn bạn nên dùng bột tẩy uế để loại bỏ xú uế, gia tăng cát khí, giúp khu vực thờ tự được thanh tịnh hơn. Lưu ý khi dọn dẹp ban thờ tuyệt đối không xê dịch bát hương. Đặc biệt cần giữ cho thân tâm bình hòa nhất để vạn sự cát tường, phước lộc vào nhà.

Những điều kiêng kỵ không nên làm trong ngày Tết Trung thu

Không mặc trang phục tối màu

Theo quan niệm dân gian, vào ngày tết Trung thu, chúng ta không nên mang trang phục tối màu, đặc biệt là màu đen, màu xám vì dễ bị vận xui ám vào người. Màu sắc được ưa chuộng nhất trong dịp tết Trung thu là màu đỏ, màu vàng. Hai màu này có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp trong phong thủy.

Màu đỏ cũng rất phù hợp với không khí lễ hội ngày tết Trung thu, mang đến sự linh thiêng sum vầy trong không gian sum họp gia đình.

Màu vàng là màu Hoàng gia, đại diện cho sự sang trọng và lòng dũng cảm, sự thịnh vượng. Màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn và cuộc sống viên mãn lâu dài và hạnh phúc.

Màu đỏ cũng rất phù hợp với không khí lễ hội ngày tết Trung thu, mang đến sự linh thiêng sum vầy trong không gian sum họp gia đình.

Không nên để tóc che mất trán

Theo quan niệm về phong thủy, vầng trán được coi là nơi hút tài lộc nhất trên khuôn mặt. Một vầng trán sáng sủa sẽ giúp bạn có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Thông tin từ trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, với nữ giới, tuyệt đối không nên để phần tóc mái che mất trán. Việc này khiến khuôn mặt trông tối tăm, giảm cơ hội tiếp thu vận khí tốt. Tốt nhất bạn nên vén tóc mái sang hai bên hoặc búi tóc lại cho gọn gàng.

Không nói tục, chửi bậy

Ngày xưa, các cụ quan niệm họa từ miệng mà ra, nói chuyện không suy nghĩ, gây tổn thương người khác thì có thể gặp phải hậu quả khôn lường. Vì thế, rất nhiều nơi xuất hiện tập tục kiêng kỵ nói tục, chửi bậy, nói lời khó nghe vào những những dịp quan trọng như lễ tết, ngày rằm, mùng 1.

Ngày Trung thu là thời điểm trăng tròn nhất trong năm, mang ý nghĩa viên mãn và tĩnh tại.

Thêm vào đó, việc vay mượn tiền bạc hay ký kết các hợp đồng quan trọng cũng được khuyến cáo nên hạn chế vào ngày này. Theo quan niệm dân gian, rằm là thời điểm "trăng tròn khuyết", năng lượng đạt đỉnh rồi sẽ thoái trào, vì vậy những khởi đầu tài chính lớn có thể không mang lại kết quả như ý.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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