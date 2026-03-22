Bình minh ở chợ cá bên chân sóng

Chủ nhật, 10:12 22/03/2026 | Xã hội
Hùng Trần
GĐXH - Những con thuyền theo ánh mặt trời đầu tiên để quay về. Đầu chân sóng, những người mẹ, người vợ đang chờ đợi nhanh tay phụ kéo thuyền, bưng thành quả của chuyến biển lên bờ.

Khi những ánh nắng đầu tiên vừa ló rạng ở vùng biển thôn Nhân Hải, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, tiếng người dân hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một khung cảnh huyên náo. Theo người dân địa phương, chợ cá Nhân Trạch có từ lâu đời và mang đặc trưng riêng của làng chài lưới ven biển.

Những con thuyền đi vùng lộng theo hướng mặt trời cập bờ. Một chủ thuyền cho biết, cùng bạn thuyền ra khơi từ khoảng 5h chiều ngày hôm trước, vào bờ khi trời vừa hửng sáng.

Bãi biển thoải, thuyền lớn không đến được sát bờ, ngư dân dùng thuyền thúng để trung chuyển những mớ hải sản tươi rói vừa đánh bắt trong đêm. Đợi chờ từ lâu, những người vợ, người mẹ, người em nhanh tay phụ kéo thuyền, bưng thành quả của chuyến biển lên bờ.

Chị em ngồi phân loại hải sản theo loại, kích cỡ khác nhau.

Một đêm dài lênh đênh trên biển, những ngư dân mang về bờ nào cá đục, cá trích, mực, ruốc biển... Ngư dân Phạm Văn Đông cho biết, sau một đêm thuyền của anh thu về hơn 1kg mực cùng hàng chục kg cá các loại.

Thương lái Phạm Thị Luyên cho biết, đầu mùa sản lượng chưa cao, kích cỡ còn nhỏ nhưng giá cao hơn so với cùng kỳ các năm.

Những người phụ nữ làng biển tất bật vận chuyển cá, mực đưa đến thương lái.

Chị Trang, trú thôn Nhân Hải cho biết gia đình có một thuyền đi lộng dài 13m, công suất 150CV. Thời điểm đầu mùa sản lượng chưa cao, tuy hải sản được giá nhưng chi phí đi biển cũng tăng nên sau khi trả công cho 5 thuyền viên gia đình chị thu lãi cũng không được nhiều.

Du khách trải nghiệm không khí mua bán hải sản trên ở Nhân Trạch và không quên ghi lại những bức ảnh về con người và sinh hoạt của cư dân làng biển nơi đây.

Những mẻ hải sản tươi rói được chất lên xe tải để sớm phân phối đến các chợ trong và ngoài tỉnh.

Vị tanh nồng của hải sản, hương biển mặn mòi hòa quyện trong tiếng sóng và tiếng gọi nhau của ngư dân mang lại cảm giác thật khó quên với du khách khi đặt chân đến chợ cá bình minh này.

Hình ảnh lao động đẹp mắt của người dân Hà Tĩnh trúng "lộc biển" ngày đầu năm

GĐXH - Những ngày đầu năm Bính Ngọ, dọc bờ biển qua xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) người dân đổ ra biển cào ốc tép do sóng đánh dạt vào, bán cho thương lái, thu về hàng triệu đồng.


Hình ảnh lao động đẹp mắt của người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' ngày đầu năm

Hình ảnh lao động đẹp mắt của người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' ngày đầu năm

Ngư dân Quảng Ngãi vượt sóng dữ săn "lộc biển" mùa biển động

Ngư dân Quảng Ngãi vượt sóng dữ săn "lộc biển" mùa biển động

Hàng trăm người dân đua nhau ra cào 'lộc biển'

Hàng trăm người dân đua nhau ra cào 'lộc biển'

Mùa xúc 'lộc biển' ở đảo Ngọc Vừng, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Mùa xúc 'lộc biển' ở đảo Ngọc Vừng, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm "lộc biển" ngày đầu Xuân

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm "lộc biển" ngày đầu Xuân

Nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4

Thời sự - 44 phút trước

Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.

Hà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tự ý đăng tải thông tin rao bán các “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” tại các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) nhằm thu hút người mua, hai đối tượng tại Hà Nội đã bị lực lượng An ninh mạng triệu tập và xử phạt.

Ba khung giờ sinh 'giàu muộn': Qua tuổi 40 càng nhiều tiền

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số khung giờ sinh đặc biệt được cho là mang lại vận mệnh ổn định, giúp con người càng về sau càng vững vàng, tiền bạc ngày một dồi dào.

Không né tránh sai lầm: Những con giáp biết nhận lỗi để hoàn thiện bản thân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp lại xem việc bị phê bình là cơ hội để trưởng thành. Họ không né tránh, không tự ái, mà sẵn sàng nhìn thẳng vào khuyết điểm để thay đổi.

Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn Nhất

Pháp luật - 2 giờ trước

Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi can là người nước ngoài giết đồng hương ở khách sạn rồi tìm cách bỏ trốn. Nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.

Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dân

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an nhân dân được phân chia rõ ràng theo nghiệp vụ và nghĩa vụ. Hiện nay hệ thống cấp bậc quân hàm được quy định cụ thể ra sao?

Dự báo về đợt không khí lạnh ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay tới 20/4.

Tin sáng 22/3: Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ ô tô chắn đường, bị tố 'thiếu hợp tác'; Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe không hợp tác; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyên

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Khám phá tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý. Tìm hiểu về sự thay đổi trong công việc, tài lộc và tình yêu. Đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển và hạnh phúc!

4 con giáp từ tay trắng đến tiền đầy túi: Không phải may mắn, mà là bản lĩnh

4 con giáp từ tay trắng đến tiền đầy túi: Không phải may mắn, mà là bản lĩnh

Đời sống
Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vong

Tuyên Quang: Nam sinh 14 tuổi nhảy cầu Tình Húc xuống sông Lô tử vong

Thời sự
Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Pháp luật
Hà Nội: Có nồng độ cồn vẫn thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển

Hà Nội: Có nồng độ cồn vẫn thuê xe đạp điện công cộng để di chuyển

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

