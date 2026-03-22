Bình minh ở chợ cá bên chân sóng
GĐXH - Những con thuyền theo ánh mặt trời đầu tiên để quay về. Đầu chân sóng, những người mẹ, người vợ đang chờ đợi nhanh tay phụ kéo thuyền, bưng thành quả của chuyến biển lên bờ.
Bãi biển thoải, thuyền lớn không đến được sát bờ, ngư dân dùng thuyền thúng để trung chuyển những mớ hải sản tươi rói vừa đánh bắt trong đêm. Đợi chờ từ lâu, những người vợ, người mẹ, người em nhanh tay phụ kéo thuyền, bưng thành quả của chuyến biển lên bờ.
Một đêm dài lênh đênh trên biển, những ngư dân mang về bờ nào cá đục, cá trích, mực, ruốc biển... Ngư dân Phạm Văn Đông cho biết, sau một đêm thuyền của anh thu về hơn 1kg mực cùng hàng chục kg cá các loại.
Những người phụ nữ làng biển tất bật vận chuyển cá, mực đưa đến thương lái.
Du khách trải nghiệm không khí mua bán hải sản trên ở Nhân Trạch và không quên ghi lại những bức ảnh về con người và sinh hoạt của cư dân làng biển nơi đây.
Nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4Thời sự - 44 phút trước
Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.
Hà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạtPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Tự ý đăng tải thông tin rao bán các “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” tại các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) nhằm thu hút người mua, hai đối tượng tại Hà Nội đã bị lực lượng An ninh mạng triệu tập và xử phạt.
Ba khung giờ sinh 'giàu muộn': Qua tuổi 40 càng nhiều tiềnĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số khung giờ sinh đặc biệt được cho là mang lại vận mệnh ổn định, giúp con người càng về sau càng vững vàng, tiền bạc ngày một dồi dào.
Không né tránh sai lầm: Những con giáp biết nhận lỗi để hoàn thiện bản thânĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp lại xem việc bị phê bình là cơ hội để trưởng thành. Họ không né tránh, không tự ái, mà sẵn sàng nhìn thẳng vào khuyết điểm để thay đổi.
Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn NhấtPháp luật - 2 giờ trước
Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi can là người nước ngoài giết đồng hương ở khách sạn rồi tìm cách bỏ trốn. Nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.
Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dânGiáo dục - 3 giờ trước
GĐXH - Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an nhân dân được phân chia rõ ràng theo nghiệp vụ và nghĩa vụ. Hiện nay hệ thống cấp bậc quân hàm được quy định cụ thể ra sao?
Dự báo về đợt không khí lạnh ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay tới 20/4.
Tin sáng 22/3: Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ ô tô chắn đường, bị tố ‘thiếu hợp tác’; Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồngThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe không hợp tác; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho người chơi may mắn.
Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều traPháp luật - 4 giờ trước
Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyênĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Khám phá tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý. Tìm hiểu về sự thay đổi trong công việc, tài lộc và tình yêu. Đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển và hạnh phúc!
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý: Thay đổi bất ngờ trong tài lộc và tình duyênĐời sống
GĐXH - Khám phá tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Tý. Tìm hiểu về sự thay đổi trong công việc, tài lộc và tình yêu. Đừng bỏ lỡ cơ hội để phát triển và hạnh phúc!