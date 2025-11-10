Ngư dân Quảng Ngãi vượt sóng dữ săn "lộc biển" mùa biển động

Ra khơi trong mùa sóng lớn

5 giờ sáng, khi nhiều người còn say giấc, ông Đinh Cho (64 tuổi, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) đã cùng bạn thuyền khởi động máy, hướng mũi thuyền ra khơi. Biển động, sóng cao đến vài mét, nhưng với ông, đó là mùa "làm ăn" tốt nhất trong năm.

"Vượt sóng ra ngoài đã khó, về lại bờ còn khó hơn. Nhưng mùa này, cá, tôm nhiều, giá cao, nên ai cũng tranh thủ", ông Cho nói.

Ngư dân khởi động máy, hướng mũi thuyền ra khơi từ sáng sớm.

Ông kể, thuyền ra từ lúc trời chưa sáng rõ, đánh bắt đến trưa là quay đầu vào. Gặp hôm thuận, mẻ lưới đầy, bán được vài triệu đồng, còn trung bình mỗi chuyến cũng có thu nhập khá.

"Biển dữ thì dữ, nhưng mùa này cá nhiều, tôm cũng to. Gặp hôm trúng đậm thì bán được vài triệu đồng, trung bình mỗi chuyến cũng có thu nhập khá", ông nói.

Cách đó không xa, ngư dân Nguyễn Thanh Bình cho rằng, nghề đánh bắt gần bờ cũng vất vả lắm. Nhưng mùa biển động lại là thời điểm cá tôm nhiều hơn hẳn các tháng biển lặng.

Biển động, sóng cao là mùa "làm ăn" tốt nhất trong năm của người dân vùng biển Minh Tân Bắc

"Biển động, nhiều loại tôm cá thường dạt vào gần bờ và những bãi chà dân dựng trên biển trú ngụ nên mỗi chuyến ra biển chỉ từ 6-8 tiếng nhưng đánh bắt được rất nhiều hải sản", ông Bình nói.

Ngay khi cập bờ, cá tươi sẽ được các thương lái thu mua nhanh chóng. Những mẻ cá tươi rói như cá ngân, cá trích được nhiều người dân Quảng Ngãi ưa thích, tìm mua với giá lên đến 200 nghìn/kg.

Sống cùng biển, quen với sóng dữ

Ở vùng biển Minh Tân Bắc, phần lớn thuyền của ngư dân chỉ có công suất dưới 20 mã lực, thường đi cách bờ 5–7 hải lý. Thuyền nhỏ đi hai người, thuyền lớn bốn người, thường là người thân trong nhà. Mỗi chuyến kéo dài chừng 6–8 tiếng. Khi thuyền cập bờ, vợ con lại tất bật phụ kéo thuyền, gỡ lưới, chọn cá.

Cá tươi sẽ được các thương lái thu mua nhanh chóng ngay khi cập bến

Trung bình mỗi ngày, ngư dân có thể kiếm từ 400.000 đến 500.000 đồng, hôm nào trúng đậm thì được 1–2 triệu. Mùa biển động, thu nhập tăng đáng kể, bởi thời tiết khắc nghiệt khiến hải sản khan hiếm, thương lái mua giá cao.

Tuy vậy, rủi ro vẫn luôn rình rập. Sóng cao, gió lớn dễ khiến thuyền nhỏ bị lật hoặc trôi lưới cụ. Chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở ngư dân theo dõi dự báo thời tiết, trang bị đầy đủ áo phao, đèn tín hiệu, không ra khơi khi có cảnh báo áp thấp hay bão gần bờ.

"Làm nghề này thì phải quen với sóng dữ thôi. Mình cẩn thận, tính toán kỹ là vẫn sống tốt với nghề", ông Cho nói.

Ông Cho chia sẻ, mỗi mùa biển động thì cũng có vài ghe bị sóng đánh. Số lượng ít thôi nhưng cũng chứa nhiều nguy hiểm trong nghề.

Những mẻ cá tươi rói như cá ngân, cá trích được nhiều người dân Quảng Ngãi ưa thích

Đã có không ít tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, nhẹ thì lật ghe, trôi ngư lưới cụ, còn nặng thì ngư dân có thể đánh cược bằng cả mạng sống và chuyện ra khơi bất thành là chuyện không hiếm.

Dẫu đã gắn bó với biển bao năm, ông Cho vẫn giữ thói quen mỗi sáng sớm nghe bản tin dự báo thời tiết rồi mới quyết định có ra khơi hay không.

Chính quyền địa phương luôn khuyến cáo, ngư dân cần theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, trang bị đầy đủ áo phao, đèn tín hiệu, không ra khơi khi có cảnh báo áp thấp hoặc bão gần bờ.

Không chỉ ông Cho, ông Bình mà hàng chục ngư dân vùng bãi ngang biển Minh Tân Bắc vẫn đều đặn vươn khơi mỗi khi đến mùa biển động. Họ xem đó là thời điểm "săn lộc biển", dù sóng to gió lớn nhưng bù lại, sản lượng và giá hải sản đều cao.

Ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trên địa bàn xã hiện có 203 hộ dân có tàu thuyền nhỏ, sinh sống bằng nghề đánh bắt gần bờ. Ông Nam cho hay, nghề đánh bắt gần bờ giúp cho nhiều gia đình phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vào mùa biển động, một số ngư dân vẫn ra khơi, tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Chính quyền thường xuyên phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền, phát thanh, đề nghị người dân không ra khơi vào những ngày biển động mạnh để đảm bảo an toàn", ông Nam cho biết.



