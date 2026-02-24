Người dân Hà Tĩnh hào hứng trúng 'lộc biển' đầu năm

8 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 23/2 tại một xưởng hàn xì ở Hưng Yên đã khiến người thợ hàn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực.