Người dân Hà Tĩnh hào hứng trúng 'lộc biển' đầu năm

Thứ ba, 22:11 24/02/2026 | Đời sống
Minh Phong
Minh Phong
GĐXH - Những ngày đầu năm Bính Ngọ, dọc bờ biển qua xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) người dân đổ ra biển cào ốc tép do sóng đánh dạt vào, bán cho thương lái, thu về hàng triệu đồng.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 1.

Ngày 24/2, dọc bờ biển đoạn qua địa bàn xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) có rất đông người dân tập trung cào ốc tép (còn gọi là ốc dép) do sóng đánh dạt vào bờ.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 2.

Theo đó, người dân chia thành từng nhóm, lội ra khu vực nước biển sâu khoảng 20 đến 50cm, cách bờ từ 5 đến 20m để cào ốc tép nằm lẫn dưới lớp cát.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 3.

Không khí thu hoạch diễn ra nhộn nhịp dọc bờ biển những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 4.

Chỉ trong một buổi sáng, sản lượng ốc tép được thu mua lên đến hàng tấn. Thương lái đến tận bờ biển thu mua.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 5.

Người dân thôn Đông Văn (xã Đồng Tiến) cho biết, những ngày đầu xuân, dọc bờ biển địa phương bất ngờ xuất hiện rất nhiều ốc tép từ ngoài khơi theo sóng đánh vào. Do đó, mọi người tranh thủ ra cào để bán cho thương lái.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 6.

Các gia đình cào được ít cũng từ 300 đến hơn 500kg ốc tép, nhiều là từ 1 đến hơn 1,5 tấn, tùy theo con nước phù hợp.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 7.

Theo người dân, những năm trước, tại khu vực ven bờ biển này cũng từng xuất hiện nhiều ốc tép tương tự.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 8.

Người dân cho hay, ốc tép được thương lái thu mua chủ yếu để xay làm thức ăn phục vụ chăn nuôi thủy sản, tôm hùm. Giá mua tại bờ biển khoảng 3.000 đồng/kg, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 9.
Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 10.

Dù công việc khá vất vả, phải ngâm mình nhiều giờ dưới nước biển lạnh, nhưng đầu xuân ốc tép mang lại nguồn thu nhập đáng kể nên ai cũng phấn khởi.

Mời bạn đọc xem thêm video:

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm.

Người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' đầu năm - Ảnh 11.Ngư dân Quảng Ngãi vượt sóng dữ săn "lộc biển" mùa biển động

Vào mùa biển động, khi sóng cao cuộn trắng bờ, ngư dân vùng bãi ngang biển Minh Tân Bắc (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bám biển mỗi ngày. Với họ, đây không chỉ là mùa sóng dữ mà còn là mùa "săn lộc biển", đem lại thu nhập khá từ những mẻ cá tôm trúng đậm.

