Bố chồng mất, con dâu đi rút 3 triệu tiền thừa kế: Câu nói của nhân viên ngân hàng khiến chị ngã quỵ

Suốt 13 năm trời, người phụ nữ ấy ở vậy nuôi con và chăm sóc cha chồng. Đến khi ông qua đời, cô nhận được phần thừa kế chỉ vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng. Thế nhưng, điều xảy ra sau đó khiến cả ngân hàng lặng đi.

Tình nghĩa con dâu – cha chồng hiếm có

Chị Lý (Trung Quốc) kết hôn với người con trai cả trong một gia đình có ba anh em. Cuộc sống của họ tuy giản dị nhưng yên ấm.

Chồng chị là người hiền lành, chăm chỉ, luôn hết lòng với vợ con. Nhưng bi kịch ập đến quá sớm, anh qua đời vì bạo bệnh, để lại người vợ trẻ và đứa con gái thơ dại.

Bố chồng chị, khi ấy đã ngoài 70 tuổi, sống cô đơn trong căn nhà cũ ở quê. Hai người con trai út vì mải lo cho cuộc sống riêng, hiếm khi về thăm cha.

Cảnh "người già lẻ bóng" khiến chị Lý không nỡ rời đi. Chị quyết định ở lại, vừa nuôi con, vừa chăm sóc cha chồng, xem ông như cha đẻ của mình.

Những năm tháng âm thầm hi sinh của chị cuối cùng đã được đền đáp không chỉ bằng tài sản, mà bằng tình thương và sự trân trọng chân thành của người cha chồng. Ảnh minh họa

Mười ba năm tận tụy không một lời oán thán

Những năm đầu vô cùng vất vả. Chị phải làm ruộng, nuôi con nhỏ và chăm người già yếu. Nhưng chưa bao giờ chị than vãn. Ngày ngày, chị nấu cơm, giặt giũ, đưa ông đi khám bệnh, trò chuyện với ông mỗi tối.

Một lần, ông cụ nhìn chị rồi nói: "Lý à, con vất vả quá. Ta chẳng giúp được gì, chỉ thấy thương con thôi."

Chị cười hiền: "Bố đừng nói vậy. Con chăm bố là chuyện nên làm. Con chỉ mong bố khỏe mạnh, sống lâu với mẹ con con là con vui rồi."

Ông cụ rưng rưng, nắm tay chị: "Con đúng là đứa con hiếu thảo. Ta may mắn có con trong đời."

Từ đó, giữa họ không còn khoảng cách "con dâu – bố chồng", mà là tình cảm cha con đong đầy. Ông kể chị nghe chuyện thời trẻ, những ngày gian khó nuôi ba con trai khôn lớn.

Có lần, ông buồn rầu vì hai người con út chẳng ngó ngàng: "Buồn chứ, Lý. Nhưng cha mẹ nào mà chẳng mong con cái hiểu tình thân."

Chị nhẹ nhàng: "Bố đừng nghĩ nhiều. Con và cháu vẫn ở đây mà. Mẹ con con sẽ không để bố cô đơn đâu." Những lời ấy, ông cụ nhớ mãi.

Phần thừa kế "gây sốc" và sự thật phía sau

Mười ba năm trôi qua, ông cụ ra đi trong vòng tay chị Lý. Khi di chúc được công bố, chị ngỡ ngàng thấy tên mình trong phần thừa kế chỉ có 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng. Phần lớn tài sản gồm đất đai và tiền tiết kiệm thuộc về hai người em trai của chồng.

Chị chỉ lặng im. Sau bao năm gắn bó, chị hiểu tiền bạc đâu sánh được với tình người. Chị không oán giận, chỉ cảm thấy lòng mình trống trải.

Vài tuần sau, chị đến ngân hàng rút khoản tiền thừa kế nhỏ ấy để mua đồ học tập cho con gái. Nhưng khi nhân viên ngân hàng kiểm tra hồ sơ, chị bất ngờ nghe một câu khiến mình chết lặng: "Chị là người đứng tên ba căn nhà cùng toàn bộ tài sản còn lại. Đây là tài sản bố chồng chị để lại."

Chị tròn mắt: "Cô nói sao? Tôi chỉ có 1.000 tệ thôi mà!"

Nhân viên đưa ra giấy tờ cùng một phong thư: "Ông cụ có để lại thư tay cho chị".

Chị run rẩy mở thư, bên trong là những dòng chữ nắn nót: "Lý à, ta biết con đã vì ta mà chịu nhiều vất vả. Ba căn nhà này ta để lại cho mẹ con con, nhưng không nói ra vì sợ hai đứa con trai đến làm phiền. Con hãy sống tốt, nuôi cháu nên người, đó là điều ta mong nhất."

Đọc đến đây, nước mắt chị Lý trào ra. Cả ngân hàng im phăng phắc. Những năm tháng âm thầm hi sinh của chị cuối cùng đã được đền đáp không chỉ bằng tài sản, mà bằng tình thương và sự trân trọng chân thành của người cha chồng.

Khi hiếu nghĩa trở thành phần thưởng lớn nhất

Câu chuyện của chị Lý khiến nhiều người xúc động. Trong xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa con dâu – bố mẹ chồng thường gắn liền với định kiến, nhưng chị đã chứng minh chỉ cần có tấm lòng, ranh giới "máu mủ" không còn là rào cản.

Chị chăm sóc bố chồng không phải để nhận lại vật chất, mà vì chữ nghĩa. Chính sự tử tế, chân thành ấy đã khiến ông cụ cảm động, âm thầm lo cho mẹ con chị đến tận cuối đời.

Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở sâu sắc: Tiền bạc không thể đo được lòng người và lòng tốt cũng cần được bảo vệ một cách khôn ngoan.

Nếu ông cụ không sắp xếp trước, tài sản có thể rơi vào tay những người không trân trọng công sức và tình cảm.

Bởi vậy, khi sống tử tế, hãy đồng thời sáng suốt để tình nghĩa được tôn trọng và công bằng được bảo vệ.

Không phải ai hiếu thảo cũng nhận được phần thưởng vật chất, nhưng chắc chắn, người sống có tâm luôn được đời đền đáp bằng cách này hay cách khác. Giống như chị Lý – người con dâu hiếu thảo, đã biến căn nhà nhỏ nơi thôn quê thành nơi ngập tràn yêu thương và lòng biết ơn.

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân GĐXH - Sở hữu khối tài sản trị lớn, nhưng trong di chúc cụ ông 91 tuổi chỉ để lại cho các cháu vỏn vẹn 1,5 triệu đồng mỗi người. Lý do được đưa ra: "Lười đến thăm ông".

Theo Toutiao