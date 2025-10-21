Thấy vợ được chủ cửa hàng bán thịt giảm giá, chồng nổi cơn ghen mù quáng
Cuộc hôn nhân 30 năm sụp đổ khi người chồng ghen tuông mù quáng dùng dao tấn công vợ, nguyên do chỉ vì những miếng thịt lợn giảm giá.
Một người đàn ông tại Trung Quốc dùng dao tấn công vợ, gây thương tích nặng, vì nghi ngờ bà ngoại tình với chủ quầy thịt lợn gần nhà.
Vụ việc xảy ra tại thị trấn Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc. Người chồng họ Châu dùng dao tấn công vợ ngay tại phòng khách chỉ vì ghen tuông vô căn cứ.
Dù bị thương tật nặng, người vợ họ Triệu, sau đó đã xin giảm nhẹ tội cho chồng, với lý do người đàn ông này là trụ cột tài chính trong gia đình.
Trước đó, Châu luôn nghi ngờ vợ ngoại tình với chủ cửa hàng thịt gần nhà, chỉ vì Triệu thường được giảm giá khi mua hàng. Thời gian lâu dần, Châu ngày càng ghen tuông mù quáng và nảy sinh ý định sát hại vợ.
Trong một lần cãi vã dữ dội, Châu tấn công Triệu bằng con dao làm bếp mà bản thân giấu sẵn trong ngăn kéo đầu giường ngủ.
Vụ tấn công khiến Triệu bị thương nhiều chỗ hiểm. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của vết thương, Triệu vẫn chọn tha thứ cho chồng và từ chối giám định thương tật chính thức.
Triệu nói: “Tôi và ông Châu đã kết hôn hơn 30 năm. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hòa hợp và chưa từng có mâu thuẫn nghiêm trọng. Tôi không muốn giám định thương tật để ông ý phải nhận thêm tội trạng”.
Người vợ cũng nói thêm rằng chồng mình luôn kiếm tiền giỏi và đưa hết cho gia đình. Hơn nữa, cả hai còn có con trai và cháu nội nên không muốn mọi chuyện rùm beng thêm. Bên cạnh đó, Triệu cũng sẽ không nộp đơn xin bồi thường khuyết tật.
Trong phiên tòa đầu tiên xét xử Châu, Tòa án Nhân dân quận Ninh Giang, thành phố Tùng Nguyên, cho rằng hành vi của Châu cấu thành tội cố ý giết người.
Tuy nhiên, sau khi bị bắt, Châu đã thành khẩn nhận tội. Vụ án bắt nguồn từ tranh chấp gia đình, tòa án cũng đưa ra một bản án khoan hồng. Châu bị kết án 10 năm 6 tháng tù giam.
Vụ tấn công trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc và bình luận về cách hành xử trong gia đình.
Một người dùng bình luận: “Nếu bà vợ ngoại tình thật, miếng thịt phải được miễn phí chứ sao lại giảm giá?”.
Một người dùng khác chia sẻ thêm: “Vậy là 30 năm hôn nhân bị hủy hoại chỉ vì một vài lần mua thịt lợn giảm giá?”.
Thậm chí có người còn bình luận châm biếm: “Giảm giá bán thịt cũng có thể gây ra một vụ giết người? Thật vô lý khi anh chàng chủ quầy thịt lại không bị liên đới gì”.
