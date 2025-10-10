Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân
GĐXH - Sở hữu khối tài sản trị lớn, nhưng trong di chúc cụ ông 91 tuổi chỉ để lại cho các cháu vỏn vẹn 1,5 triệu đồng mỗi người. Lý do được đưa ra: "Lười đến thăm ông".
Khối tài sản hàng chục tỷ đồng nhưng di chúc gây sốc
Theo tờ Mirror, cụ ông Frederick Ward Snr, sống tại South Ealing, London, qua đời năm 2020, để lại tài sản khoảng 500.000 bảng Anh (tương đương 17,5 tỷ VNĐ).
Trong di chúc, ông phân chia tài sản cho các con, nhưng năm người cháu nội chỉ nhận được 50 bảng Anh/người (khoảng 1,7 triệu VNĐ).
Thông tin này đã khiến cả gia đình bàng hoàng. Lý do mà ông Ward đưa ra trong di chúc là bởi các cháu "không thường xuyên đến thăm nom, quan tâm" trong những năm cuối đời của ông.
Cháu kiện ông nội vì bị tước quyền thừa kế
Không chấp nhận quyết định trên, năm người cháu gồm Carol Gowing, Angela St Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward và Janet Pett đã khởi kiện, cho rằng họ đáng lẽ phải được hưởng một phần ba khối tài sản vì cha của họ – con trai cả của ông Ward – đã qua đời trước ông.
Họ cáo buộc người con trai thứ là Terry và con gái Susan đã "tác động quá mức" đến ông trong việc lập di chúc, thậm chí cho rằng ông nội không còn đủ minh mẫn để đưa ra quyết định hợp pháp.
Tuy nhiên, Thẩm phán Tòa án Tối cao James Brightwell đã bác bỏ toàn bộ lập luận. Ông khẳng định, lý do cắt thừa kế vì các cháu ít quan tâm đến ông là "hoàn toàn hợp lý" và bản di chúc năm 2018 vẫn hợp pháp.
Quyền thừa kế phụ thuộc vào ý chí của người để lại di chúc
Theo luật pháp Anh, việc chia tài sản thừa kế hoàn toàn phụ thuộc vào người lập di chúc. Họ có quyền quyết định để lại tài sản cho ai, với mức độ bao nhiêu. Điều này đồng nghĩa, những người thừa kế không thể mặc nhiên cho rằng họ chắc chắn được chia tài sản nếu không có sự ràng buộc trong di chúc.
Trong trường hợp của ông Ward, dù con dâu và các cháu bức xúc, nhưng tòa án khẳng định không có bằng chứng cho thấy ông bị thao túng hay mất năng lực hành vi. Do đó, di chúc cuối cùng được giữ nguyên hiệu lực.
Bài học đắt giá về tình thân và thừa kế
Câu chuyện của ông Ward là lời nhắc nhở sâu sắc: thừa kế không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn gắn liền với tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm gia đình.
Nếu ngay từ đầu, con cháu thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc ông trong những năm cuối đời, có lẽ kết cục đã khác. Tài sản có thể được chia sẻ công bằng hơn, và quan trọng hơn, tình thân sẽ không bị rạn nứt bởi tranh chấp.
Di chúc và thừa kế là quyền của người sở hữu tài sản, nhưng cách hành xử của con cháu trong suốt quá trình sống chung, quan tâm hay thờ ơ, lại có thể quyết định họ được nhận gì sau cùng.
Theo Mirror, MailOnline
