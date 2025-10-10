Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân

Thứ sáu, 13:32 10/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sở hữu khối tài sản trị lớn, nhưng trong di chúc cụ ông 91 tuổi chỉ để lại cho các cháu vỏn vẹn 1,5 triệu đồng mỗi người. Lý do được đưa ra: "Lười đến thăm ông".

Khối tài sản hàng chục tỷ đồng nhưng di chúc gây sốc

Theo tờ Mirror, cụ ông Frederick Ward Snr, sống tại South Ealing, London, qua đời năm 2020, để lại tài sản khoảng 500.000 bảng Anh (tương đương 17,5 tỷ VNĐ).

Trong di chúc, ông phân chia tài sản cho các con, nhưng năm người cháu nội chỉ nhận được 50 bảng Anh/người (khoảng 1,7 triệu VNĐ).

Thông tin này đã khiến cả gia đình bàng hoàng. Lý do mà ông Ward đưa ra trong di chúc là bởi các cháu "không thường xuyên đến thăm nom, quan tâm" trong những năm cuối đời của ông.

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân - Ảnh 1.

Trong di chúc, ông phân chia tài sản cho các con, nhưng năm người cháu nội chỉ nhận được 50 bảng Anh/người (khoảng 1,5 triệu VNĐ). Ảnh minh họa

Cháu kiện ông nội vì bị tước quyền thừa kế

Không chấp nhận quyết định trên, năm người cháu gồm Carol Gowing, Angela St Marseille, Amanda Higginbotham, Christine Ward và Janet Pett đã khởi kiện, cho rằng họ đáng lẽ phải được hưởng một phần ba khối tài sản vì cha của họ – con trai cả của ông Ward – đã qua đời trước ông.

Họ cáo buộc người con trai thứ là Terry và con gái Susan đã "tác động quá mức" đến ông trong việc lập di chúc, thậm chí cho rằng ông nội không còn đủ minh mẫn để đưa ra quyết định hợp pháp.

Tuy nhiên, Thẩm phán Tòa án Tối cao James Brightwell đã bác bỏ toàn bộ lập luận. Ông khẳng định, lý do cắt thừa kế vì các cháu ít quan tâm đến ông là "hoàn toàn hợp lý" và bản di chúc năm 2018 vẫn hợp pháp.

Quyền thừa kế phụ thuộc vào ý chí của người để lại di chúc

Theo luật pháp Anh, việc chia tài sản thừa kế hoàn toàn phụ thuộc vào người lập di chúc. Họ có quyền quyết định để lại tài sản cho ai, với mức độ bao nhiêu. Điều này đồng nghĩa, những người thừa kế không thể mặc nhiên cho rằng họ chắc chắn được chia tài sản nếu không có sự ràng buộc trong di chúc.

Trong trường hợp của ông Ward, dù con dâu và các cháu bức xúc, nhưng tòa án khẳng định không có bằng chứng cho thấy ông bị thao túng hay mất năng lực hành vi. Do đó, di chúc cuối cùng được giữ nguyên hiệu lực.

Bài học đắt giá về tình thân và thừa kế

Câu chuyện của ông Ward là lời nhắc nhở sâu sắc: thừa kế không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn gắn liền với tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm gia đình.

Nếu ngay từ đầu, con cháu thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc ông trong những năm cuối đời, có lẽ kết cục đã khác. Tài sản có thể được chia sẻ công bằng hơn, và quan trọng hơn, tình thân sẽ không bị rạn nứt bởi tranh chấp.

Di chúc và thừa kế là quyền của người sở hữu tài sản, nhưng cách hành xử của con cháu trong suốt quá trình sống chung, quan tâm hay thờ ơ, lại có thể quyết định họ được nhận gì sau cùng.

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàngCụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

GĐXH - Khi biết chú tôi sắp nhận khoản đền bù đất lớn, hai con trai bỗng xuất hiện, tranh nhau đưa cha về nuôi. Quyết định thừa kế bất ngờ của cụ ông đã khiến cả gia đình chấn động.

Theo Mirror, MailOnline

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 nguyên tắc tối giản giúp tôi sống thảnh thơi khi mới ngoài 30 tuổi

5 nguyên tắc tối giản giúp tôi sống thảnh thơi khi mới ngoài 30 tuổi

78 tuổi tuyên bố 'nghỉ hưu là vô nghĩa': Cụ ông tiết lộ 8 bài học thành công trái ngược số đông

78 tuổi tuyên bố 'nghỉ hưu là vô nghĩa': Cụ ông tiết lộ 8 bài học thành công trái ngược số đông

83 tuổi, không con cái, cụ ông chọn khách sạn view biển hạng sang để ở khi nghỉ hưu và sống như 'ông hoàng'

83 tuổi, không con cái, cụ ông chọn khách sạn view biển hạng sang để ở khi nghỉ hưu và sống như 'ông hoàng'

Những cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khác

Những cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khác

Con giáp luôn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho tập thể

Con giáp luôn lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho tập thể

Cùng chuyên mục

Trẻ càng thông minh càng khó bảo?: Hãy vui mừng nếu con bạn có 4 hành vi này

Trẻ càng thông minh càng khó bảo?: Hãy vui mừng nếu con bạn có 4 hành vi này

Nuôi dạy con - 11 phút trước

GĐXH - Những đứa trẻ thông minh thường có những suy nghĩ riêng, tính cách khác biệt, thích tìm tòi, khám phá, hành động nên nhiều lúc khiến bố mẹ đau đầu để tìm cách nuôi dạy phù hợpp.

Bán nhà phố về quê, khi hết tiền tôi phải chạy xe máy 40km để đi làm

Bán nhà phố về quê, khi hết tiền tôi phải chạy xe máy 40km để đi làm

Gia đình - 1 giờ trước

Giấc mơ nào cũng cần cái giá để đánh đổi. Tôi đã trả bằng căn nhà phố, bằng sự mệt mỏi mỗi ngày, và bằng những bài học xương máu.

Mẹ chồng hứa cho đất để bòn tiền tôi 10 năm rồi sang tên cho con út

Mẹ chồng hứa cho đất để bòn tiền tôi 10 năm rồi sang tên cho con út

Gia đình - 12 giờ trước

Hơn 10 năm qua, hễ tôi để được khoản tiền nào là mẹ chồng “vay” sạch, luôn nói sẽ cho tôi ngôi nhà đang ở; gần đây mới tôi biết nhà đã được sang tên cho em chồng.

4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Đôi khi, cha mẹ than vãn rằng con cái vô tâm, bất hiếu, nhưng có bao giờ họ tự hỏi liệu điều đó có phải là kết quả từ chính cách mình từng đối xử, từng giáo dục con hay không?

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người luôn biết cách giấu đi con người thật của mình. Họ không dễ để người khác nhìn thấu, luôn khoác lên mình "chiếc mặt nạ" hoàn hảo.

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người đàn ông vô tình mang trong mình những thói quen âm thầm kéo tụt thành công, khiến họ mãi không thể bứt phá.

4 việc tôi làm từ tuổi 40 để hưởng tuổi già an nhàn

4 việc tôi làm từ tuổi 40 để hưởng tuổi già an nhàn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đó là những khoản đầu tư không chỉ mang lại "lãi" vật chất mà còn giúp tôi tận hưởng một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở tuổi 60.

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người thông minh không nói nhiều, họ chọn im lặng để quan sát, thấu hiểu và giữ cho tâm trí luôn bình yên giữa ồn ào cuộc sống.

Muốn con thành công: Hãy để con trải qua 2 thái cực 'tốt' và 'khổ', kết quả ngoài sức tưởng tượng

Muốn con thành công: Hãy để con trải qua 2 thái cực 'tốt' và 'khổ', kết quả ngoài sức tưởng tượng

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Con cái muốn thành tài, bắt buộc phải trải nghiệm hai thái cực cuộc sống: Vừa được thấy cuộc sống tốt nhất, vừa phải trải qua những ngày tháng khó khăn.

Xem nhiều

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Nuôi dạy con

GĐXH - Giai đoạn vàng mà cha mẹ có thể thực sự đồng hành cùng con cái chỉ vỏn vẹn trong vài năm, đặc biệt là giai đoạn 0-3 tuổi.

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Nuôi dạy con
60 tuổi, nếu có đủ 3 điều này, bạn đã thật sự thành công

60 tuổi, nếu có đủ 3 điều này, bạn đã thật sự thành công

Gia đình
Dành nửa lương hưu đưa cho con dâu, tôi nhận ra mình đã sai lầm nhiều năm sau một câu nói của thông gia

Dành nửa lương hưu đưa cho con dâu, tôi nhận ra mình đã sai lầm nhiều năm sau một câu nói của thông gia

Gia đình
Các cung hoàng đạo càng áp lực càng tỏa sáng

Các cung hoàng đạo càng áp lực càng tỏa sáng

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top