Bộ GD&ĐT ‘siết’ dạy thêm, học thêm trước thềm năm học mới

Theo Bộ GD&ĐT, các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh hỗ trợ trẻ chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học một cách nhẹ nhàng, nghiêm cấm việc tạo áp lực hoặc tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ em.

Đối với cấp THCS, các trường tổ chức hoạt động hỗ trợ học sinh chuyển từ tiểu học lên lớp 6 phương pháp học tập, kỹ năng tự học. Môn tích hợp Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý cần phân công giáo viên phù hợp với chuyên môn, không chia cắt cơ học nội dung môn học.

Bộ GD&ĐT "cấm" các trường tiểu học tổ chức kiểm tra để xếp lớp học sinh.

Học sinh vào lớp 10, Bộ GD&ĐT hướng dẫn, các trường học tư vấn các môn lựa chọn để học sinh đăng ký. Trường hợp các em có nhu cầu thay đổi môn học lựa chọn, nhà trường thực hiện đảm bảo quyền lợi học sinh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hướng dẫn đầu năm học 2026 - 2027, là vấn đề tinh gọn bộ máy tiếp tục được quan tâm.

Hướng dẫn nêu rõ các tỉnh, thành phố cần rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường công lập, giảm tối thiểu 30% số đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% so với thời điểm 1/7/2025. Tuy nhiên, Bộ lưu ý việc sáp nhập, dồn ghép phải dựa trên điều kiện thực tế, đến sự an toàn của học sinh. Ưu tiên tổ chức theo mô hình trường một cấp học quy mô lớn có phân hiệu, điểm trường hoặc trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn.

Trường tiểu học, THCS được sắp xếp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất một trường tiểu học, một trường THCS. Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với Trung tâm GDTX, GDNN.

Chuẩn bị bước vào năm học mới, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở chỉ đạo nhà trường xây dựng môi trường học đường an toàn, tăng cường quản lý đạo đức nhà giáo, siết kỷ cương trường học. Nhà trường chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường đồng thời có giải pháp phòng chống xâm hại trẻ em, mất an toàn thực phẩm, tệ nạn và các nguy cơ trên không gian mạng.

Các trường cũng phải thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hành vi lạm thu, ép buộc đóng góp, ép buộc học thêm hoặc lợi dụng hoạt động tài trợ để thu các khoản trái quy định.

Không lợi dụng hoạt động phối hợp, liên kết hoặc danh nghĩa tự nguyện để ép buộc học sinh tham gia, thu tiền trái quy định.