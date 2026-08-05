Hủy kết quả, tổ chức thi lại cho tất cả thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang
Sáng 5/8, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Phát hiện sai phạm có tập thể, hệ thống trên phạm vi toàn điểm thi
Báo cáo tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết, qua phân tích dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại 34 tỉnh, thành phố và phản ánh của dư luận xã hội về số lượng điểm 10 môn Toán cao bất thường, Bộ GD&ĐT đã lập đoàn kiểm tra phối hợp cùng Bộ Công an theo Quyết định số 1904 ngày 2/7/2026 để làm rõ các nghi vấn.
Đoàn kiểm tra đã làm việc với 24 giáo viên liên quan, nhận định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp xác minh. Ngày 7/7, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đến ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra. Tính đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 27 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm có tập thể, có hệ thống, diễn ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả thí sinh không trung thực, khách quan và công bằng. Cơ quan điều tra bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên, một số giáo viên đã thừa nhận vào phòng thi nhắc bài trong các môn thi.
Hủy kết quả cũ, tổ chức thi lại vào ngày 14 và 15/8/2026
Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về việc xác minh triệt để, xử lý nghiêm sai phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11 và 12/6 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời tổ chức thi lại tất cả các môn thi đối với tất cả thí sinh tại điểm thi này.
Kế hoạch tổ chức thi lại dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, kết quả thi dự kiến được công bố vào ngày 19/8. Ban Chỉ đạo thi và Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế.
Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh có năng lực thực chất, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với toàn bộ thí sinh. Kết quả thi ngày 11 và 12/6 của các thí sinh tại điểm thi này sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi hợp lệ, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống để xét tuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký.
Xem xét trách nhiệm cá nhân, tiếp tục rà soát quy chế
Bộ GD&ĐT khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, các thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm, kể cả các trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.
Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức rà soát các quy định, quy chế tổ chức thi để bổ sung các biện pháp phòng chống gian lận, tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo, cử giảng viên đại học giám sát tại địa phương và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo. Đồng thời, Bộ sẽ hoàn thiện đề án tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an toàn, tin cậy để triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.
Diễn biến vụ việc tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang
1/7/2026: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang ghi nhận bất thường khi có hơn 290/328 thí sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên (trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối; điểm trung bình 9,58, cao nhất cả nước).
2/7/2026: Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra, rà soát.
3/7/2026: UBND tỉnh Tuyên Quang có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Thường trực Tỉnh ủy.
5/7/2026: Công an tỉnh Tuyên Quang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang).
7/7/2026: Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm sai phạm, bảo đảm công bằng và tính nhân văn trong giáo dục.
9/7/2026: UBND tỉnh Tuyên Quang họp báo thông tin vụ việc. Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất cho 328 thí sinh tại điểm thi này thi lại môn Toán. Bộ GD&ĐT cho biết sẽ quyết định phương án xử lý trên cơ sở quy chế và kết luận điều tra.
15/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc tại Tuyên Quang, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm".
17/7/2026: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an rút hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra. Cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (giáo viên Ngữ văn, Thư ký điểm thi).
3/8/2026: Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để, nghiêm minh các vi phạm và công khai thông tin rộng rãi.