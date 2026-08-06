Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin thêm về quyết định tổ chức thi lại cho 328 thí sinh Tuyên Quang

Trước đó, vào buổi sáng ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với 328 thí sinh nói trên. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8.

Thông tin thêm về quyết định tổ chức thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Phương án xử lý đối với thí sinh được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều phương diện, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành; kết quả, ý kiến của cơ quan điều tra; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo; quá trình phối hợp, trao đổi thông tin và xin ý kiến các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền thì tổ chức thi lại là phương án phù hợp nhất.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại họp báo sáng 5/8. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

“Phương án thi lại bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực sự bị mất cơ hội học tập; bảo đảm quyền lợi và sự công bằng cho tất cả thí sinh trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật và bảo đảm uy tín, tính nghiêm túc của Kỳ thi”, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu trong nội dung thông tin gửi báo chí tối 5/8.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các lý do tổ chức thi lại gồm: Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy điểm thi các môn tại Điểm thi Trường chuyên tỉnh Tuyên Quang cao hơn nhiều so với các trường trung học phổ thông chuyên khác trên cả nước.

Theo Báo cáo số 227/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ngày 20/7/2026 - thời điểm trước khi chuyển vụ án về cho Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định: Giáo viên thừa nhận đã vào phòng thi nhắc bài các phòng thi, các môn thi. Kết quả xác minh ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng đã xác định: Đến nay có một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài thi nhưng chưa phản ánh đúng thực tế, toàn diện.

"Sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể của Điểm thi, đã làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không trung thực, khách quan, công bằng. Đây là lý do để tổ chức thi lại toàn bộ các môn thi", Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.

Về mục đích thi lại, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 11 và 12/6 của thí sinh tại điểm thi này sẽ không được sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng cho đến khi có kết quả thi lại; sau khi có kết quả hợp lệ, dữ liệu sẽ được cập nhật để xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký.

Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp kỷ luật đối với thí sinh, mà hướng tới bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý theo kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn các căn cứ pháp lý cho quyết định tổ chức thi lại: Căn cứ khoản 2 Điều 2, điểm c khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 59 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT ngày 9/3/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra . Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học.