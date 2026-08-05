Hà Tĩnh giảm gần 59% đầu mối trường học từ năm học 2026-2027

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Theo Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt ký, toàn tỉnh hiện có 601 trường mầm non, tiểu học, THCS và trường liên cấp. Sau sắp xếp, số trường cấp xã còn 248 trường.

Cụ thể, khối mầm non giảm từ 233 xuống 82 trường; tiểu học từ 220 xuống 92 trường; THCS và TH&THCS từ 148 xuống 74 trường.

Phương án hợp nhất Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THPT Thành Sen. Ảnh: Cổng TTĐT Hà Tĩnh.

Đối với bậc THPT, toàn tỉnh giảm từ 38 xuống còn 35 trường thông qua hợp nhất một số đơn vị. Trong đó, hợp nhất Trường THPT Phan Đình Phùng với Trường THPT Thành Sen; Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với Trường THPT Nguyễn Đổng Chi; Trường THPT Vũ Quang với Trường THPT Cù Huy Cận.

Hai trường THPT cũng được chuyển đổi sang mô hình liên cấp gồm: THPT Lý Chính Thắng sáp nhập với THCS Nguyễn Khắc Viện và THPT Đức Thọ sáp nhập với THCS Đồng Lạng. Sau sắp xếp, toàn khối THPT có 35 trường với 1.168 lớp, 45.484 học sinh.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được tinh gọn từ 10 trung tâm xuống còn 5 trung tâm, song vẫn giữ ổn định quy mô 124 lớp với 4.947 học sinh.

Theo phương án, toàn ngành giáo dục dự kiến bố trí 2.395 cán bộ quản lý và nhân viên, giảm 611 người so với hiện trạng. Trong đó, cán bộ quản lý giảm 556 người, gồm 300 hiệu trưởng và 256 phó hiệu trưởng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các xã, phường và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt đề án sắp xếp trước ngày 20/8/2026; đồng thời hoàn tất việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự để các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học 2026-2027.