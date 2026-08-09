Đã có điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026

Chiều nay (9/8), Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo năm 2026. Theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp THPT, tương đương với điểm XTTN diện 1.2 là 96,74; điểm XTTN diện 1.3 là 96,09 và điểm TSA là 82,12

Trên trang thông tin điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội, GS. Vũ Văn Yêm (Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, tính tới thời điểm 13h00 chiều nay, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Mặc dù năm nay có thêm một số điểm mới trong công tác xét tuyển, nhưng kết quả lọc ảo đã được thực hiện đồng bộ, chính xác và bàn giao cho các trường trong nhóm đúng thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2026, mức điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm. Ảnh minh họa: TL

Điểm chuẩn Khối ngành STEM chiếm ưu thế

So với năm 2025, điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay đều tăng. Đặc biệt, khối ngành đào tạo về STEM tăng mạnh do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Cụ thể:

3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm.

14/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 28 điểm.

30/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 27 điểm.

53/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 24 điểm.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 29,54 điểm (theo điểm thi tốt nghiệp THPT). Các vị trí bám sát tiếp theo đều thuộc về những ngành có độ cạnh tranh cực lớn:

Chương trình Khoa học máy tính (IT1): 29,27 điểm.

Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2): 28,98 điểm.

Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2): 28,64 điểm.

Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1): 28,57 điểm.

Chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1): 28,47 điểm.

Đáng chú ý, chương trình mới mở năm nay là Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (MI-E22) cũng đã đạt mức điểm chuẩn rất cao là 27,97 điểm.

Ở chiều ngược lại, 02 chương trình có mức điểm chuẩn thấp nhất là BF-E19 và EM-E17 với mức 20,06 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn các chương trình đào tạo năm 2026

Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội

Quy định về độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển

Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển như sau:

Theo đó, không có độ lệch điểm giữa các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 khi xét tuyển vào khối ngành kỹ thuật; và giữa các tổ hợp D01, D04, DD2 khi xét vào khối ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ.

Tuy nhiên, đối với một số chương trình thuộc khối ngành kinh tế, giáo dục và ngoại ngữ sử dụng tổ hợp thuộc cả 2 nhóm trên, điểm chuẩn đối với các tổ hợp A00, A01, B00, D07, K01 sẽ cao hơn 0,5 điểm so với tổ hợp D01, D04, DD2.