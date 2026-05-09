Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat

Họp lớp gặp lại "hoa khôi", tôi ngượng ngùng khi bị bạn bè ghép đôi

Tôi từng rất mong chờ ngày họp lớp sau nhiều năm xa cách. Trong đầu tôi khi ấy là những hình ảnh về tình bạn cũ, những câu chuyện tuổi học trò và cảm giác thân quen sau nhiều năm mỗi người một cuộc sống.

Nhưng không ngờ, chính buổi gặp mặt ấy lại khiến tôi thất vọng đến mức quyết định rời khỏi nhóm lớp ngay sau đó.

Hôm họp lớp, do có cuộc họp đột xuất nên tôi đến muộn hơn mọi người. Vừa bước vào cửa, tôi đã được bạn bè kéo lại chào hỏi rôm rả.

Lớp trưởng nhanh chóng sắp chỗ cho tôi ngồi cạnh Tiểu Lý – cô bạn từng được xem là "hoa khôi" của lớp năm xưa.

Ngay khi thấy tôi ngồi xuống, cả bàn tiệc lập tức ồn ào. Mọi người đồng loạt trêu chọc rằng "cặp gà bông năm nào tái hợp", rồi còn nâng ly chúc mừng khiến tôi vô cùng ngượng ngùng.

Quả thật thời đi học, tôi từng có tình cảm với Tiểu Lý nhưng chưa bao giờ dám tiến xa hơn. Chuyện đó đã qua rất lâu, vậy mà nhiều người vẫn thích lôi ra làm trò cười. Dù trước đây tôi từng nhắc bạn bè đừng gán ghép quá đà nhưng dường như chẳng ai để tâm.

Ảnh minh họa



Những màn trêu chọc quá đà trong buổi họp lớp khiến tôi khó chịu

Không khí buổi tiệc càng về sau càng khiến tôi mất tự nhiên. Mỗi lần chơi trò chơi theo cặp, mọi người lại cố tình ghép tôi với Tiểu Lý.

Một số người còn liên tục nói rằng cô ấy vẫn độc thân, bảo tôi nên "nắm bắt cơ hội", biết đâu lần này lại thành đôi thật.

Tôi đã phải lên tiếng nói rõ rằng mình hiện có bạn gái và hoàn toàn không có suy nghĩ khác. Thế nhưng thay vì dừng lại, nhiều người vẫn tiếp tục cười cợt như thể đó là chuyện rất vui.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là mọi người dường như không hiểu ranh giới. Những câu nói tưởng là vui nhưng lại đặt người khác vào tình huống khó xử, đặc biệt khi tôi đã có mối quan hệ nghiêm túc.

Câu nói của "hoa khôi" khiến tôi đỏ mặt vì tức giận

Buổi tiệc kết thúc khá muộn. Khi mọi người lần lượt ra về, Tiểu Lý mãi vẫn chưa bắt được taxi. Vì nhà cô ấy tiện đường về của tôi nên nhiều người liền xúi tôi đưa về.

Thấy cô ấy có vẻ hơi say, tôi nghĩ dù sao cũng là bạn học cũ nên đưa về cho an toàn. Trên đường đi, chúng tôi chỉ nói vài chuyện xã giao về công việc và cuộc sống.

Thế nhưng khi xe dừng trước cổng nhà, lúc chuẩn bị xuống xe, Tiểu Lý bất ngờ quay sang nói: "Muộn thế này rồi, hay anh ngủ lại đây đi".

Nghe xong, tôi lập tức nóng mặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự không biết phản ứng thế nào. Chưa kịp nói gì thì cô ấy bật cười và bảo chỉ đùa thôi.

Dù biết đó có thể chỉ là câu nói vui, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi lập tức lái xe về mà không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Nhóm chat họp lớp biến mọi chuyện thành trò cười quá đà

Do nhiều ngày liên tục đi công tác nên về đến nhà tôi ngủ luôn. Sáng hôm sau mở điện thoại, tôi thấy nhóm lớp nhắn hàng chục tin.

Điều khiến tôi thất vọng là rất nhiều người đang đem chuyện tối qua ra đùa cợt. Có người còn nói bóng gió rằng tôi "mất tích cả đêm", người khác thì bình luận theo hướng đầy ám chỉ.

Ngay cả khi tôi nhắc lại rằng mình đã có bạn gái, vẫn có người nói: "Chưa cưới thì có sao đâu".

Tới lúc ấy, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Tôi cảm thấy sự đùa cợt ấy không còn vô tư mà đã trở thành thiếu tôn trọng cuộc sống cá nhân của người khác.

Trong lúc tức giận, tôi quyết định rời khỏi nhóm lớp và xóa toàn bộ cuộc trò chuyện. Một phần vì tôi không muốn tiếp tục đọc những lời bình luận thiếu tế nhị, phần khác cũng để tránh gây hiểu lầm nếu bạn gái vô tình nhìn thấy.

Họp lớp tưởng vui, ai ngờ trở thành trải nghiệm khiến tôi thất vọng

Sau khi tôi rời nhóm, vài người nhắn tin riêng giải thích rằng mọi người chỉ đùa cho vui, bảo tôi phản ứng quá căng thẳng, thậm chí còn nói tôi trẻ con.

Nhưng với tôi, bất kỳ trò đùa nào cũng cần có giới hạn. Khi một người đã cảm thấy khó chịu mà mọi người vẫn tiếp tục, đó không còn là vui vẻ nữa.

Điều khiến tôi thất vọng không phải chỉ một câu nói hay vài dòng bình luận, mà là cảm giác bản thân không được tôn trọng.

Có lẽ vì thế mà đến giờ, tôi vẫn không muốn quay lại nhóm lớp ấy thêm lần nào nữa.

* Câu chuyện của anh Minh, 40 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.