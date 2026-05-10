Phòng cưới bị gia đình anh chồng dùng làm chỗ ở

Vợ chồng tôi đang làm việc ở nước ngoài, về Việt Nam cưới xong lại đi. Trước đó, chồng tôi sửa lại phòng riêng trong nhà bố mẹ để làm phòng cưới, thay nội thất và điều hòa mới, xác định mỗi lần về sẽ ở đó. Khi đi, chúng tôi không khóa cửa vì nghĩ ông bà tiện trông nom, dọn dẹp.

Anh chồng và chị dâu sống cùng nhà bố mẹ chồng đã lâu, phòng họ đối diện phòng vợ chồng tôi. Trước đây chưa từng thấy họ chuyển sang phòng khác.

Sau khi chị dâu sinh con thứ hai, trong một lần gọi video, tôi thấy cháu lớn chạy ra từ phòng mình, hỏi ra mới biết cả gia đình anh chồng đã chuyển sang ở hẳn trong phòng cưới của vợ chồng tôi. Lý do là phòng đó mát hơn vì điều hòa tốt.

Điều khiến tôi khó chịu không chỉ việc sử dụng phòng, mà là không ai nói trước một lời. Nếu được hỏi, có thể tôi vẫn đồng ý nhưng việc tự ý chuyển sang ở khiến tôi thấy không gian riêng của mình không được tôn trọng.

Tôi cũng băn khoăn khi trước đây chồng tôi ở phòng đó nhiều năm không ai dùng nhưng sau khi sửa sang thì lại trở thành chỗ ở của gia đình anh.

Hiện tôi sắp sinh con và có kế hoạch về Việt Nam. Mẹ chồng muốn tôi về nhà nội để tiện chăm cháu nhưng phòng của vợ chồng tôi đang được sử dụng. Chồng tôi cho rằng "người nhà với nhau không vấn đề gì", còn tôi lại thấy đây là chuyện ranh giới cư xử.

Trong tình huống này, tôi nên trao đổi thẳng với gia đình chồng hay chấp nhận cho qua để giữ hòa khí?