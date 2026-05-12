Tâm sự

Sốc khi người yêu gửi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà hậu chia tay

Thứ ba, 08:44 12/05/2026 | Tâm sự

Khi yêu nhau, anh ta nói anh chẳng tiếc em bất cứ thứ gì, nhưng vừa chia tay thì đã gửi cho tôi bảng "tất toán" liệt kê danh sách đòi quà.

Tôi nghĩ những chuyện "chia tay đòi quà" chỉ có trên mạng xã hội, coi đó là những chuyện hy hữu, cho đến khi chính mình trở thành nhân vật chính, tôi mới bàng hoàng nhận ra có những người vốn xem tình yêu chỉ là một cuộc đầu tư cần thu hồi vốn.

Chúng tôi chia tay nhau khá nhẹ nhàng vì tôi thấy không hợp. Tôi đã nghĩ mình sẽ giữ lại những kỷ niệm đẹp về một người đàn ông từng biết quan tâm, chiều chuộng. 

Nhưng chỉ hai tiếng sau khi nói lời tạm biệt, tiếng tinh tinh của tin nhắn điện thoại đã dập tắt mọi sự trân trọng cuối cùng. Đó không phải là lời hỏi thăm, cũng không phải sự nuối tiếc, mà là một bản danh sách được liệt kê chi tiết đến từng... nghìn đồng.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Trong bản "tất toán" ấy, anh ta liệt kê không thiếu thứ gì từ chiếc váy tặng sinh nhật, cái điện thoại mua trả góp, cho đến những bữa tối sang trọng hay thậm chí là tiền đổ xăng cho những chuyến đi chơi xa. Anh ta viết ngắn gọn rằng, anh dành những thứ này cho người yêu của mình, nếu đã không còn yêu nhau thì nên trả lại quà.

Cầm điện thoại trên tay, tôi lặng người, cảm giác không phải là tiếc của, mà là sự xúc phạm ghê gớm. 

Hóa ra, suốt hai năm qua, những món quà tôi nâng niu, những bữa ăn tôi tưởng là sự sẻ chia, thực chất đều được anh bí mật ghi chép vào một cuốn sổ nợ vô hình. 

Tôi bàng hoàng tự hỏi, người đàn ông từng thề non hẹn biển, từng nói "không tiếc em bất cứ thứ gì", giờ đây lại đang dùng tư duy của một con buôn để đong đếm lại từng chút vụn vặt của tình yêu?

Tôi sốc và giận tím người, ngay lúc ấy tôi gói ghém tất cả rồi gửi thẳng đến nhà anh ta. Ngoài khoản tiền ăn như bảng đòi quà phía trên, tôi tặng thêm cho anh ta một khoản nhỏ kèm theo dòng tin nhắn: "Bồi thường tổn thất tinh thần khi tôi đã đá anh". Bất ngờ hơn là anh ta vẫn nhận số tiền đó của tôi, nhưng từ hôm đó chúng tôi không còn bất cứ liên hệ nào nữa.

Tưởng phim nhưng có thật: Cô dâu ngoại tình dàn cảnh bắt cóc để trốn theo người yêuTưởng phim nhưng có thật: Cô dâu ngoại tình dàn cảnh bắt cóc để trốn theo người yêu

GĐXH - Đám cưới tưởng chừng trọn vẹn bỗng hóa bi kịch khi cô dâu bất ngờ biến mất. Câu chuyện nhanh chóng bị phanh phui là một vụ ngoại tình.

Vy Vy/VOV.VN (Ghi)
Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng

Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình qua những tin nhắn trong điện thoại.

Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Chồng tôi đam mê chơi gà chọi, mới đầu chỉ là chơi cho vui, sau đó sa đà vào cá độ. Bởi vậy bao nhiêu tiền kiếm được đều bị cạn sạch sau mỗi lần chồng tôi đi "đá gà" về thua.

Thất thần khi chồng báo có con với vợ cũ

Thất thần khi chồng báo có con với vợ cũ

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi kết hôn với chồng khi anh vừa ly hôn được 1 năm. Anh không giấu tôi điều gì và muốn có trách nhiệm với con riêng, tôi đã tin anh sống có trách nhiệm. Nhưng mới đây tôi không thể tin nổi khi chồng thú nhận vợ cũ đang mang thai đứa con của anh…

Phòng cưới bị gia đình anh chồng dùng làm chỗ ở

Phòng cưới bị gia đình anh chồng dùng làm chỗ ở

Tâm sự - 2 ngày trước

Sau đám cưới chưa đầy một tháng, tôi bất ngờ khi biết anh chồng, chị dâu và hai con tự ý chuyển sang ở trong phòng chúng tôi.

Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat

Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau buổi họp lớp tưởng chừng vui vẻ, người đàn ông quyết định rời nhóm chat vì cảm thấy bị đem ra làm trò đùa quá giới hạn.

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung

Tâm sự - 3 ngày trước

Sau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.

Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc

Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu ở tuổi 67, tôi quyết định về sống cùng con gái và lập ra 3 nguyên tắc rõ ràng khiến gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc.

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần lương hưu cao, tuổi già sẽ an nhàn và viên mãn. Thế nhưng, chị Vương, người làm nghề giúp việc lâu năm lại chia sẻ một thực tế lại hoàn toàn khác.

Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng

Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, về già chỉ cần có tiền là đủ sống an yên. Nhưng thực tế, điều người lớn tuổi cần hơn cả lại là sự quan tâm và tình thân từ con cháu.

Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm

Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Càng bước sâu vào tuổi già, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà là mình sống có nhẹ lòng hay không.

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần lương hưu cao, tuổi già sẽ an nhàn và viên mãn. Thế nhưng, chị Vương, người làm nghề giúp việc lâu năm lại chia sẻ một thực tế lại hoàn toàn khác.

Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật

Mất vợ ở tuổi 67, tôi mới hiểu: Tuổi già thiếu điều này còn đáng sợ hơn bệnh tật

Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt

Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt

Về già mới hiểu: Ở cùng con là những ngày dè dặt và ngột ngạt

Về già mới hiểu: Ở cùng con là những ngày dè dặt và ngột ngạt

Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc

Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc

