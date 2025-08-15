Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”
GĐXH - Tuổi già ở đâu là chốn an yên nhất? Quê nhà bình yên, sống cùng con cháu hay một góc riêng tự tại?
Tuổi già về quê cho an nhàn và cú sốc đầu tiên
Bác Trương, sống ở Trung Quốc, vốn là nông dân, cả đời chăm chỉ làm ăn, nhờ duyên kinh doanh hàng ăn mà dành dụm được hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng). Khi đã nghỉ hưu, bác cùng vợ quyết định trở về quê để tận hưởng tuổi già với không khí trong lành.
Ban đầu, mọi thứ thật yên ả. Bác sửa sang lại ngôi nhà cũ, lái xe dạo quanh vùng, biếu quà hàng xóm để làm quen.
Nhưng không lâu sau, tin đồn bác từng là "ông chủ nhà hàng lớn" lan khắp thôn. Họ hàng, láng giềng lần lượt tìm đến vay tiền, ban đầu vì lý do chính đáng, về sau càng vô lý như mua sắm hay cưới hỏi.
Từ chối thì mất lòng, cho vay thì mãi chẳng thấy trả. Cộng thêm việc mỗi dịp góp tiền cho các công trình chung, vợ chồng bác luôn phải bỏ nhiều hơn.
Chỉ sau một năm, số tiền tiết kiệm vơi đáng kể. Thế là bác quyết định rời quê, chấm dứt chuỗi ngày "móc hầu bao" bất đắc dĩ.
Sống với con trai: Yêu thương nhưng thiếu không gian riêng
Trở lại thành phố, bác Trương được con trai và con dâu mời về ở cùng để tiện chăm sóc. Con dâu lo cơm nước, con trai làm việc nhà, bác chỉ cần đưa đón cháu.
Nhưng rồi bác nhận ra sự bất tiện, vợ chồng con trai không còn khoảng trời riêng, luôn phải dè chừng để không ảnh hưởng đến bố mẹ.
Cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, con lại tất bật đưa bố mẹ đi chơi hoặc khám bệnh. Thương con, bác bàn với vợ tìm cách chuyển đi để con được thoải mái hơn.
Sống với con gái: Ấm áp nhưng "khó xử"
Con gái bác ngỏ ý mời bố mẹ về ở cho gần gũi. Nhà con rể rộng rãi, điều kiện tốt, nên thời gian đầu bác rất yên tâm.
Thế nhưng, lâu dần, bác cảm nhận sự ngượng ngập của con rể khi đồng nghiệp trêu chọc "ở rể ngược".
Dù con gái luôn nói không sao, bác vẫn thấy mình như khách trong chính nhà con.
Trở về ngôi nhà của chính mình: Chốn an yên tuổi già
Sau nhiều lần "dọn đi – dọn đến", bác Trương nhận ra nhà của chính mình mới là nơi ở yên tâm và thoải mái nhất.
Ở đó, bác tự chủ mọi thứ, không bị ai làm phiền, cũng không trở thành gánh nặng cho con cái.
Bác nhắn nhủ: "Tuổi già, đừng vội bán nhà để về quê hay ở với con cháu. Hãy thử trải nghiệm rồi hãy quyết định. Hạnh phúc không phải ở chỗ mới lạ, mà ở nơi ta được ung dung làm chủ cuộc sống của mình."
Theo Toutiao
Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câuChuyện vợ chồng - 49 phút trước
Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.
Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện, gửi con trai 17 triệu đồng mỗi tháng và chăm cháu từ sáng đến tối. Nhưng đến khi tôi nằm viện, người tôi mong đợi nhất lại hoàn toàn vắng bóng.
Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khóGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà một số con giáp nữ trong hôn nhân luôn được xem là "người cầm trịch".
Vì sao trẻ nhỏ lại có 2 'bộ mặt': Ở nhà thì hung hăng, ra ngoài lại nhút nhát?Nuôi dạy con - 7 giờ trước
GĐXH - Nếu chúng ta quan sát kỹ, sẽ thấy phần lớn những đứa trẻ hung hăng khi ở nhà đều có cha mẹ nuông chiều bên cạnh.
Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịuGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo này, ngay cả khi thất bại, họ không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, mà sẵn sàng nhận sai và đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường tưởng chừng chỉ toàn tiếng cười, thế nhưng, một hành động của người bạn cũ đã khiến cả nhóm hoài nghi đến lặng im, rồi rưng rưng nước mắt.
Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhàGia đình - 13 giờ trước
Hình ảnh người bố liên tục dùng chân đạp vào người, túm cổ con gái trong khi cô bé cố gắng tránh đòn khiến dư luận bức xúc.
Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếpChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.
Con trai có 2 thói quen này, đa phần sẽ không hiếu thảo: Đừng đợi đến khi về già mới hối hận vì đã không dạy con từ sớm!Nuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Cha mẹ nào cũng mong con trai lớn lên sẽ hiếu thảo, hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, sự hiếu thảo không phải là bẩm sinh mà nó được hình thành từ những thói quen nhỏ từ khi còn bé.
Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhấtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Bước vào tuổi già, mỗi người sẽ chọn một cách sống: có người tìm một nửa đồng hành, có người lại muốn sống độc lập.
Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhấtGia đình
GĐXH - Bước vào tuổi già, mỗi người sẽ chọn một cách sống: có người tìm một nửa đồng hành, có người lại muốn sống độc lập.