Nhà tân hôn nhưng sổ đỏ đứng tên chị chồng: 'Cú đòn' khiến tôi tỉnh ngộ trước hôn nhân

Chuẩn bị cưới, mọi thứ tưởng chừng đã vào guồng

Sau khi quyết định kết hôn, tôi và chồng sắp cưới nhanh chóng mua một căn hộ để làm nhà tân hôn. Hai bên gia đình đều biết chuyện, cùng nhau hỗ trợ để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống.

Việc mua bán gần như hoàn tất, chỉ chờ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản được xác nhận là có thể sửa sang nhà cửa, chuẩn bị cho ngày cưới.

Trong suy nghĩ của tôi, căn nhà này không chỉ là tài sản mà còn là nền móng cho một gia đình mới. Tôi tin rằng mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch.

Phát hiện sổ đỏ và cú sốc không thể ngờ

Trong lúc vô tình xem lại hồ sơ giấy tờ, tôi bất ngờ nhìn thấy bản sổ đỏ chuẩn bị gửi đi làm thủ tục.

Chỉ lướt qua vài giây, tôi đã chết lặng khi nhận ra tên mình hoàn toàn không xuất hiện. Người đứng tên trên sổ đỏ lại là chồng sắp cưới và chị gái ruột của anh.

Ban đầu, tôi còn tự trấn an rằng có thể đây là giấy tờ liên quan đến tài sản cũ của gia đình anh. Nhưng càng đọc kỹ, tôi càng hiểu rõ sự thật: đây chính là sổ đỏ của căn nhà tân hôn mà tôi đã góp tiền mua.

Khi tôi hỏi thẳng, thái độ của anh lại bình thản đến lạ. Anh nói rằng việc để tên chị gái trên sổ đỏ là để chị có cảm giác an toàn.

Lý do ấy khiến tôi bối rối và đau lòng. Căn nhà dành cho cuộc sống vợ chồng tương lai, vậy còn cảm giác an toàn của tôi thì sao?

Anh bắt đầu kể về tuổi thơ khó khăn, cha mất sớm, mẹ bận mưu sinh, chị gái là người thay mẹ chăm sóc, hy sinh rất nhiều để anh được ăn học. Vì lo cho gia đình nên đến giờ chị vẫn sống một mình. Với anh, đưa tên chị gái vào sổ đỏ là cách báo đáp.

Khi sổ đỏ trở thành ranh giới của hôn nhân

Tôi hiểu và trân trọng những hy sinh của chị chồng. Nhưng sự cảm thông đó không có nghĩa là tôi chấp nhận bị gạt khỏi quyền lợi chính đáng của mình.

Gia đình tôi cũng góp tiền mua căn hộ này, vậy mà trên sổ đỏ lại không có tên tôi - người sắp trở thành vợ hợp pháp.

Điều khiến tôi thất vọng hơn cả là cách anh xem nhẹ vấn đề. Anh cho rằng sổ đỏ chỉ là giấy tờ, ai đứng tên cũng không quan trọng vì nhà vẫn là nơi chúng tôi sinh sống.

Chính suy nghĩ ấy khiến tôi nhận ra khoảng cách giữa hai người không chỉ nằm ở một tờ giấy, mà ở cách nhìn nhận về hôn nhân và sự tôn trọng.

Trong chuyện lớn như tài sản, anh hoàn toàn tự quyết mà không hề bàn bạc với tôi. Tôi hiểu rằng, nếu ngay từ đầu đã thiếu minh bạch về sổ đỏ và quyền sở hữu, thì sau này những vấn đề khác trong hôn nhân còn khó giải quyết hơn nhiều.

Gia đình tương lai chưa kịp hình thành đã xuất hiện rạn nứt. Tôi không còn thấy sự an tâm để bước tiếp.

Quyết định dừng lại trước khi quá muộn

Tôi chọn chia tay và yêu cầu giải quyết rõ ràng chuyện tiền bạc. Căn nhà có 30% giá trị do tôi đóng góp, tôi không chấp nhận việc bị gạt ra ngoài. Nếu anh muốn giữ nhà, anh phải hoàn trả lại số tiền đó. Còn nếu không, căn hộ cần được bán và chia theo đúng tỷ lệ.

Đó cũng là lời cuối cùng tôi nói trước khi rời đi, khép lại một mối quan hệ từng được đặt rất nhiều kỳ vọng.

Câu chuyện của tôi cho thấy, ai cũng có quyền quan tâm và bảo vệ gia đình ruột thịt, nhưng không nên mù quáng, đặc biệt khi liên quan đến sổ đỏ và tài sản chung trong hôn nhân.

Tình cảm không thể thay thế sự minh bạch, và chỉ khi mọi thứ được phân định rõ ràng, hôn nhân mới có nền tảng bền vững.

Câu chuyện được chia sẻ trên trang tin Sohu, tại Trung Quốc. Tên nhân vật được đặt lại để bảo vệ danh tính cá nhân.

