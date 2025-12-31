Cụ bà U90 giận dỗi được chồng thơm má khiến giới trẻ hâm mộ 'phát cuồng'
Clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cụ ông U90 thơm má người vợ đang giận dỗi trước khi ra khỏi nhà có việc khiến cư dân mạng trẻ "phát sốt vì ngưỡng mộ và ghen tị".
Clip cụ ông thơm cụ bà giận dỗi khiến dân mạng tan chảy. (Nguồn: @uyenxinh)
Clip đang lan tỏa trên mạng xã hội ghi lại cảnh cụ ông chuẩn bị ra khỏi nhà trong lúc cụ bà đang giận dỗi. Ông lấy đồ, đội mũ bảo hiểm rồi tiến lại gần thơm lên má bà. Cụ bà vẫn biểu cảm giận dỗi, quay đi, ra vẻ không nhận tình cảm của ông.
Clip này chỉ dài 30 giây, với dòng ghi chú: "Ông 87 tuổi, bà 85 tuổi, đến với nhau qua mai mối. Ấy thế mà bền chặt tận hơn 70 năm sau. Hôm nay bà giận ông, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Đến lúc ông phải về quê có việc vẫn phải thơm má tạm biệt bà một cái" . Các bài đăng lại clip này cũng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của đôi vợ chồng U90: "Sao mà dễ thương quá vậy. Ông bà chỉ già về tuổi tác, còn tâm hồn mãi trẻ trung"; "Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương. Hy vọng ông đi công chuyện sớm về còn thương để bà hết dỗi".
"Chắc suốt hàng chục năm qua, ông làm vậy thành một thói quen khó bỏ. Nếu ông mà không thơm trước khi ra ngoài, chắc chắn cụ bà sẽ cằn nhằn trên đời không ai khổ bằng mình"; "Tình yêu của ông bà, cha mẹ mình ngày xưa ngưỡng mộ quá. Không như bây giờ, các bạn trẻ thoáng giận dỗi cái là không ai chịu xuống nước, lại chia tay"...
Mai Anh bình luận: "Nhìn ông bà yêu nhau mà đáng ước mơ. Ông dù tuổi cao, bận rộn nhưng vẫn nhớ thể hiện tình yêu với bà. Yêu thương nhau đôi khi chỉ là như vậy. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn quan tâm, chăm sóc để ý đến từng chút cảm xúc, tâm tư. Có người đồng hành bên đời mình như vậy là vui rồi".
Nhiều bạn trẻ xem xong clip cũng chia sẻ cảm xúc thương nhớ ông bà của mình. Thạch Nguyễn viết: "Ông ngoại tôi bị bệnh không đi nổi, nằm một chỗ thôi. Em tôi bảo đi mua sữa chua cho ông, vậy mà ông vẫn gắng kêu mua cho bà cây kem luôn nhé. Ông dù mệt mỏi vẫn nhớ rằng bà thích ăn kem, đúng là tình yêu không thể phai mờ theo năm tháng".
Hồng Hạnh chia sẻ: " Ông bà mình năm nay đều 85 tuổi, ở bên nhau gần 60 năm rồi. Mình xem qua camera thấy đêm ông dậy vẫn sang giường, đắp chăn cho bà vì sợ bị lạnh. Mẹ mình xem rồi phán chẳng ai được một phần của ông. Ông yêu vợ thương con, luôn biết nhường nhịn mọi người".
Khánh Vũ viết: "Bà mình mất năm ngoái. Năm nay, ông mình vì đau buồn cũng tạm biệt trần thế. Trước lúc mất, ông cầm tay mình thủ thỉ bảo: 'Nếu một ngày nào đó, con không còn cả ông bà trên đời này nữa, con cũng đừng buồn nhé. Không phải ông bà muốn bỏ con đi đâu mà vì đến lúc phải rời đi để chuẩn bị cho con một mái ấm ở kiếp sau. Giống như ở kiếp này, ông bà đã đến trước đợi con vậy'. Mỗi lần nghĩ lại lời ông thì mình lại rơi nước mắt".
