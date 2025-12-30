Không sống cùng con, không chờ chu cấp: Tuổi già an vui của cụ bà U75

Tuổi già không phụ thuộc con cái bắt đầu từ sự chủ động tài chính

Mới đây, bà Dương, sống tại Kiến Dương (Trung Quốc), vừa bước sang tuổi 73. Trước khi nghỉ hưu, bà là kế toán của một doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều năm làm việc ổn định, tuổi già bà sống với mức lương hưu khoảng 2.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 7 triệu đồng.

Ngoài khoản lương hưu cố định, bà Dương còn có khoảng 200.000 NDT tiền tiết kiệm. Theo bà, số tiền này không quá lớn nhưng đủ để bà duy trì cuộc sống giản dị, không lo thiếu trước hụt sau.

Với bà, tuổi già không cần giàu có, chỉ cần đủ để sống thoải mái và không trở thành gánh nặng cho ai.

Con cái trưởng thành, cha mẹ cũng cần học cách buông tay

Bà Dương có một người con trai 35 tuổi, hiện là kỹ sư phần mềm và đã định cư tại Singapore. Dù con thường xuyên mời mẹ sang sống cùng, bà vẫn lựa chọn ở lại Trung Quốc.

"Con tôi rất bận rộn với công việc và gia đình riêng. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống của nó", bà chia sẻ.

Giữa hai mẹ con, những cuộc gọi video định kỳ đã trở thành sợi dây kết nối vừa đủ, không quá xa cách nhưng cũng không ràng buộc.

Theo bà Dương, dù là mẹ con ruột thịt, giữa các thế hệ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Sống chung đôi khi không mang lại hạnh phúc mà còn dễ phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy, giữ khoảng cách phù hợp chính là cách để yêu thương nhau lâu dài.

Theo bà Dương, khoảng cách phù hợp chính là cách để yêu thương nhau lâu dài. Ảnh minh họa



Một mình nhưng không cô đơn

Nhiều người cho rằng sống một mình ở tuổi già là cô độc, nhưng với bà Dương, đó lại là lựa chọn mang đến sự tự do.

Xung quanh bà là những người bạn cùng trang lứa. Họ hẹn nhau chơi mạt chược, đi chợ, uống trà hay đơn giản là trò chuyện để chia sẻ những câu chuyện đời thường.

Nhịp sống chậm rãi, bình dị ấy khiến không ít người xung quanh phải ghen tỵ.

Bà khẳng định, cô đơn chỉ đáng sợ khi con người không biết cách sống cùng nó. Khi đã quen với sự tĩnh lặng, cô đơn lại trở thành khoảng không gian quý giá để suy ngẫm và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Du lịch: Bí quyết tận hưởng tuổi già trọn vẹn

Để làm phong phú đời sống tinh thần, bà Dương dành nhiều thời gian cho việc du lịch. Sau khi đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành trong nước, bà bắt đầu khám phá những quốc gia lân cận.

Trong mỗi chuyến đi, bà không chỉ ngắm cảnh mà còn chủ động trò chuyện với người dân địa phương hay bạn đồng hành.

Những câu chuyện đời, những mối quan hệ ngắn ngủi nhưng chân thành giúp bà cảm thấy cuộc sống luôn mới mẻ.

Sau mỗi hành trình, bà càng tin rằng mình hoàn toàn có thể sống vui vẻ một mình mà không cần dựa dẫm vào con cái.

Lên kế hoạch cho tuổi già

Bà Dương cho biết, điều quan trọng nhất để tuổi già an yên là phải có kế hoạch rõ ràng, đặc biệt về tài chính và sức khỏe.

Bà không chạy theo tích lũy quá nhiều, bởi theo bà, lòng tham chỉ khiến con người thêm lo lắng.

Quan điểm sống của bà rất giản dị: có bao nhiêu, sống bấy nhiêu, không so sánh, không áp lực.

Khi nói đến bệnh tật, bà thẳng thắn bày tỏ nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa khỏi, bà sẽ không cố níu kéo sự sống bằng mọi giá.

Với bà, sống có chất lượng quan trọng hơn sống kéo dài trong đau đớn, đồng thời không muốn con cái phải gánh thêm áp lực tài chính và tinh thần.

Viện dưỡng lão: Lựa chọn không đáng sợ như nhiều người nghĩ

Khác với suy nghĩ truyền thống, bà Dương đã sớm lên kế hoạch sẽ vào viện dưỡng lão khi tuổi cao sức yếu. Bà không xem đây là biểu hiện của sự cô đơn, mà là một lựa chọn văn minh.

Theo bà, các viện dưỡng lão trong tương lai sẽ ngày càng cải thiện về dịch vụ và môi trường sống.

Ở đó, bà có thể gặp gỡ những người đồng trang lứa, cùng tham gia các hoạt động tập thể, cùng ôn lại những câu chuyện cũ của một thời đã qua.

Với bà, viện dưỡng lão có thể trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi tuổi già được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuổi già bình thản là biết đủ và biết ơn

Dù ở hiện tại hay tương lai, bà Dương luôn cảm thấy biết ơn cuộc sống. Bà trân trọng từng cuộc gọi với con trai, từng buổi gặp gỡ bạn bè và cả những khoảnh khắc được ở một mình.

Tuổi già của bà không ồn ào, không dựa dẫm, nhưng đủ đầy theo một cách rất riêng, cách của một người phụ nữ đã học được nghệ thuật sống độc lập và an yên.