Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Thứ ba, 10:01 30/12/2025 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sống đơn giản không chỉ giúp đầu óc nhẹ nhõm mà còn mở ra nhiều cơ hội tài chính hơn. Khi chi tiêu có chọn lọc, tập trung đúng mục tiêu và giảm bớt áp lực vô hình, tiền bạc dường như cũng “dễ tìm tới” hơn theo cách rất tự nhiên.

Vì sao càng ngày càng nhiều người hướng tới sống đơn giản?

Warren Buffett từng nói: "Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm". Sống đơn giản không chỉ là xu hướng lối sống hiện đại mà còn là cách giúp nhiều người cải thiện tài chính một cách bền vững. Khi cắt giảm những nhu cầu không cần thiết, con người dễ kiểm soát chi tiêu, hạn chế áp lực tiền bạc và tập trung nguồn lực cho những giá trị quan trọng hơn. Lối sống giản dị giúp tinh thần nhẹ nhõm, tăng khả năng ra quyết định đúng đắn và nhạy bén hơn trước các cơ hội kiếm tiền. Thay vì chạy theo vật chất, người sống đơn giản thường đầu tư có chọn lọc, ưu tiên giá trị lâu dài. Chính sự cân bằng giữa chi tiêu, tư duy và cảm xúc này khiến tiền bạc và cơ hội tài chính "tìm đến" một cách tự nhiên hơn.

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là'quy luật' - Ảnh 1.Nhà có phúc khí hay không, chỉ cần quan sát 3 điểm này là rõ

GĐXH - Một ngôi nhà có phúc khí không chỉ mang lại sự yên ấm cho hiện tại mà còn để lại phúc lành cho con cháu mai sau.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này

Cùng chuyên mục

Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình

Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoại tình có thể làm bạn sụp đổ, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một phiên bản mạnh mẽ hơn. 6 bước dưới đây giúp bạn lấy lại cân bằng, tự tin và làm chủ cuộc đời sau tổn thương.

Không phải ai cũng là quý nhân: 3 kiểu người giúp bạn 'đổi vận', càng gắn bó càng dễ giàu

Không phải ai cũng là quý nhân: 3 kiểu người giúp bạn 'đổi vận', càng gắn bó càng dễ giàu

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Không phải người quen nào cũng là quý nhân. Trong đời, có 3 kiểu người nếu biết trân trọng và giữ bên mình, con đường sự nghiệp lẫn tài lộc của bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an

Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.

Hé lộ mẫu đàn ông dễ khiến 12 cung hoàng đạo nữ 'say nắng' nhất

Hé lộ mẫu đàn ông dễ khiến 12 cung hoàng đạo nữ 'say nắng' nhất

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Đã bao giờ bạn nhận ra những người đàn ông mình từng rung động đều có nét giống nhau? Theo chiêm tinh học, mỗi cung hoàng đạo nữ đều có một mẫu đàn ông "chạm đúng điểm yếu" trong tình yêu.

Cụ bà U90 giận dỗi được chồng thơm má khiến giới trẻ hâm mộ 'phát cuồng'

Cụ bà U90 giận dỗi được chồng thơm má khiến giới trẻ hâm mộ 'phát cuồng'

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cụ ông U90 thơm má người vợ đang giận dỗi trước khi ra khỏi nhà có việc khiến cư dân mạng trẻ "phát sốt vì ngưỡng mộ và ghen tị".

Nhà tân hôn nhưng sổ đỏ đứng tên chị chồng: 'Cú đòn' khiến tôi tỉnh ngộ trước hôn nhân

Nhà tân hôn nhưng sổ đỏ đứng tên chị chồng: 'Cú đòn' khiến tôi tỉnh ngộ trước hôn nhân

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Bỏ tiền mua nhà chuẩn bị kết hôn, tôi không ngờ chỉ một tờ sổ đỏ lại phơi bày sự thật khiến tôi quyết định hủy hôn ngay trước thềm đám cưới.

Cuối năm 'nói hớ' 3 câu này, coi chừng tự tay đẩy tài lộc đi mất lúc nào không hay

Cuối năm 'nói hớ' 3 câu này, coi chừng tự tay đẩy tài lộc đi mất lúc nào không hay

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Cuối năm là lúc tài khí chuyển động mạnh nhất, nhưng cũng là thời điểm nhiều người vô tình “xả xui” bằng chính lời nói của mình. Có những câu tưởng than thở cho nhẹ lòng, nhưng lại khiến vận may và cơ hội năm mới lặng lẽ rời đi.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi ly hôn và nhận quyết định bất ngờ từ bố chồng

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi ly hôn và nhận quyết định bất ngờ từ bố chồng

Gia đình - 16 giờ trước

Gần 10 năm chung sống, tôi bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần sau lớp vỏ người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Khi tôi quyết định ly hôn, điều không ngờ tới là bố chồng ủng hộ và cho mẹ con tôi toàn bộ căn nhà đứng tên ông mà chúng tôi đang ở…

Không sống cùng con, không chờ chu cấp: Tuổi già an vui của cụ bà U75

Không sống cùng con, không chờ chu cấp: Tuổi già an vui của cụ bà U75

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng sống một mình ở tuổi già là cô độc nhưng cụ Dương vẫn tự xây dựng cho mình một cuộc sống độc lập, bình thản và đáng ngưỡng mộ.

Top 3 con giáp nữ có vận đào hoa rực rỡ: Tình duyên như ý, lấy được người chồng hoàn hảo

Top 3 con giáp nữ có vận đào hoa rực rỡ: Tình duyên như ý, lấy được người chồng hoàn hảo

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Điểm danh 3 con giáp nữ sở hữu vận đào hoa rực rỡ nhất: Tuổi Mão, Thìn, Tỵ. Nhờ sức hút tự nhiên và sự che chở của các vì sao, họ dễ dàng gặp được ý trung nhân hoàn hảo.

Xem nhiều

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Gia đình

GĐXH - Sống đơn giản không chỉ giúp đầu óc nhẹ nhõm mà còn mở ra nhiều cơ hội tài chính hơn. Khi chi tiêu có chọn lọc, tập trung đúng mục tiêu và giảm bớt áp lực vô hình, tiền bạc dường như cũng “dễ tìm tới” hơn theo cách rất tự nhiên.

Top 3 con giáp 'hưởng phước trời ban': Tuổi già an nhàn, trường thọ, con cái hiếu thảo

Top 3 con giáp 'hưởng phước trời ban': Tuổi già an nhàn, trường thọ, con cái hiếu thảo

Gia đình
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an

Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an

Gia đình
Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Nuôi dạy con
Không sống cùng con, không chờ chu cấp: Tuổi già an vui của cụ bà U75

Không sống cùng con, không chờ chu cấp: Tuổi già an vui của cụ bà U75

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top