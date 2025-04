Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm vụ 'người nhà tấn công bác sĩ khi đang cấp cứu người bệnh tại Phú Thọ'

Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế hôm nay (28/4) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, như Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin về vụ việc hành hung nhân viên y tế khi đang thực hiện cấp cứu người bệnh tại đơn vị cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế, đây là hành vi "vô đạo đức" xã hội lên án và cần xử lý nghiêm minh.

Theo đó, khi các bác sĩ đang dồn toàn lực để cấp cứu một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, thì người nhà bệnh nhân ra vào hỗn loạn, gào thét, chửi bới. Thậm chí người đàn ông có hành vi xô đẩy, tấn công, dùng chân đá, đạp vào bác sĩ, quấy rối ngay khi nhân viên y tế đang ép tim cứu người.

Được biết, hiện nay Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đã gửi tài liệu đến cơ quan công an.

Bệnh nhân được kíp bác sĩ nỗ lực cứu chữa vượt qua nguy hiểm do sốc phản vệ. Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Về sự việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ tập trung chỉ đạo tiếp tục, chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nội dung trên; kịp thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.