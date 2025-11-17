Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩn
Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một bức tranh của Pablo Picasso sau khi tác phẩm này dường như “biến mất” trong quá trình vận chuyển tới triển lãm.
Bức gouache nhỏ mang tên “Still Life with Guitar” (Tĩnh vật với đàn guitar) được Picasso thực hiện năm 1919, có kích thước chỉ 12,7 x 9,8 cm, dự kiến được trưng bày từ ngày 9/10 tại CajaGranada Cultural Center, thành phố Granada, Tây Ban Nha.
Tác phẩm thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân và được bảo hiểm với giá trị ước tính khoảng 700.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng), theo xác nhận từ Quỹ CajaGranada, đơn vị sở hữu trung tâm văn hóa.
Theo thông báo từ Quỹ CajaGranada, vào thứ Sáu trước ngày khai mạc triển lãm, một chiếc xe tải của công ty vận chuyển đã tới trung tâm để giao các tác phẩm từ Madrid. Tất cả các tác phẩm được di chuyển liền mạch từ xe tải vào thang máy hàng, với tất cả nhân viên vận chuyển đi cùng một lượt từ tầng B1 lên tầng 1.
Sau đó, các tác phẩm được chuyển từ thang máy đến phòng triển lãm dưới sự giám sát bằng camera. Khi kiểm tra nguồn gốc từng kiện hàng, người quản lý triển lãm và công ty vận chuyển đã đồng ý ký nhận hàng, trước khi mở gói và kiểm tra tác phẩm vào thứ Hai tiếp theo.
Hiện cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong khi bức tranh vẫn chưa được tìm thấy. Sự việc một lần nữa gợi nhắc đến những vụ án trộm tranh nổi tiếng, khiến giới nghệ thuật lo ngại về bảo mật và vận chuyển các tác phẩm giá trị cao.
Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái ĐấtChuyện đó đây - 3 giờ trước
Trong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.
“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạcChuyện đó đây - 9 giờ trước
Những bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.
Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu ÂuChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một "thành phố mất tích" mà theo các tư liệu lịch sử là từng rất thịnh vượng trong suốt 3 thế kỷ đầu Công nguyên đã được tìm thấy ở Hungary.
Vật thể bí ẩn rơi xuống từ vũ trụChuyện đó đây - 3 ngày trước
Được biết, sự việc như thế này rất hiếm khi xảy ra.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sátChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.
Hai vật thể bí ẩn đến gần Trái Đất sau nhiều thế kỷ tuyệt tíchChuyện đó đây - 4 ngày trước
Hai vật thể C/2025 A6 Lemmon và C/2025 R2 SWAN sẽ đạt tới điểm gần Trái Đất nhất vào ngày 20 và 21-10.
Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Nhặt được vàng khi đang đào gốc cây, người đàn ông không khỏi bất ngờ khi biết "kho báu" này trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái ĐấtChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một đài thiên văn Úc đã bắt được tín hiệu vô tuyến kỳ lạ, phơi bày những điều không thể ngờ đến từ vũ trụ 800 triệu năm hậu Big Bang.
Bí ẩn 360 năm trong bức tranh "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" vừa được giải đáp!Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Một trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử hội họa được mở khóa.
Dòng sông yên ả bỗng dậy sóng vì 'rắn khổng lồ', người dân bàn tán khiến phóng viên đến tận nơi xác minhChuyện đó đây - 6 ngày trước
Một đoạn clip quay cảnh "rắn khổng lồ" ẩn mình bên bờ sông Khek (Thái Lan) đang khiến dư luận nước này dậy sóng.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sátChuyện đó đây
Một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.