Bức tranh cá heo đen của một bé gái lớp 1 vẽ khiến toàn mạng bàn luận

Trẻ em có trí tưởng tượng vô hạn, và các chuyên gia về trẻ em luôn khuyến cáo rằng không nên dùng suy nghĩ của người lớn để hạn chế không gian sáng tạo của chúng. Mới đây, một bé gái lớp 1 người Nhật Bản đã vẽ hai con cá heo chủ yếu bằng màu đen trong lớp học năng khiếu, nhưng vì phong cách vẽ khác với nhận thức truyền thống, bức tranh đã bị giáo viên mỹ thuật trả lại và yêu cầu vẽ lại.

Tuy nhiên, mẹ của cô bé đã chọn cách ủng hộ sự thể hiện sáng tạo của con mình. Khi bé mang bức tranh về nhà, bà mẹ đã chia sẻ lên nền tảng mạng xã hội Threads, gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi và nhận được hàng nghìn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Bức tranh 2 chú cá heo màu đen của bé gái bị cô giáo yêu cầu vẽ lại

Người mẹ này kể rằng con gái cô đã vẽ hai con cá heo đen bơi cạnh nhau gần mặt nước, một bức tranh sống động và mang đậm phong cách cá nhân. Không ngờ, giáo viên cho rằng cá heo "không nên có màu đen" và yêu cầu cô bé vẽ lại, nhưng em nhất quyết không sửa.

Người mẹ cho biết, cô luôn tôn trọng tự do sáng tạo của con cái, vì vậy cô đã từ chối yêu cầu của giáo viên và mang bức tranh về nhà. Về nhà, cô hỏi lý do, con gái cô điềm tĩnh trả lời: "Nhìn từ dưới đáy biển lên, cá heo chẳng phải có màu đen sao?". Người mẹ nghe xong liền thốt lên: "Cuộc sống có con thật thú vị", và cũng cảm thấy khả năng quan sát và trí tưởng tượng của con gái thật đáng ngạc nhiên.

Cũng có cư dân mạng tò mò hỏi chi tiết, người đăng bài bổ sung rằng giáo viên lúc đó đã nghi ngờ rằng cá heo "không phải màu đen đúng không?", nhưng cô con gái đã không giải thích góc nhìn của bức tranh ngay tại chỗ. Mãi cho đến khi người mẹ hỏi cô bé có ghét cá heo màu hồng hay màu xanh không, cô bé mới nói ra logic sáng tạo của mình: "Nhìn từ dưới đáy biển lên, cá heo đương nhiên là màu đen rồi!".

Tác phẩm này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực trên mạng, nhiều cư dân mạng đã khen ngợi cô bé: "Trí tưởng tượng của đứa trẻ thật đáng kinh ngạc", "Khả năng quan sát và thể hiện của con thật tuyệt vời", "Con không cần vẽ lại đâu, bức tranh rất đẹp!".

Nguồn: ETtoday