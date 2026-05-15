Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025.

Theo TTO, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên tử hình đối với Bùi Đình Khánh về tổng hợp các tội danh: giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị cáo Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng lần lượt bị tuyên mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bùi Đình Khánh và các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Đông Bắc

Các bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương, Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng tù treo đến 22 năm tù về các tội che giấu tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Đời sống & Pháp luật, khi được nói lời cuối cùng, bị cáo Bùi Đình Khánh đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong vụ án.

"Bị cáo xin HĐXX xem xét, đánh giá giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong nhóm phạm tội che dấu. Bởi vì tất cả đều là do bị cáo chủ động liên lạc. Xuất phát từ tình cảm nên một số bị cáo đã vô tình vi phạm pháp luật...

Đối với bị cáo dù gia đình có truyền thống cách mạng, bị cáo cũng được ăn học nhưng bản thân lại không tu dưỡng đạo đức, thiếu sự kiên định đứng trước lợi nhận đã bị gục ngã nên đã có hành vi buôn bán ma túy, vi phạm pháp luật gây ra vụ án nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội", Bùi Đình Khánh trình bày.

Bùi Đình Khánh cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình bị cáo, đặc biệt là mẹ bị cáo. Bùi Đình Khánh nói rằng, bản thân là con trưởng trong gia đình, đã phụ sự mong đợi của mẹ, đã không làm tròn trách nhiệm của một người con với gia đình.

Ngoài ra, trùm ma túy cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Thượng úy Nguyễn Đăng Khải - chiến sĩ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

