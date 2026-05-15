Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu

Thứ sáu, 20:28 15/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip về vụ xô xát giữa hai nhóm nam nữ tại phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính và triệu tập 6 đối tượng liên quan..

Liên quan đến vụ việc cô gái bị hành hung tại khu vực phố Hoàng Cầu gây xôn xao dư luận, chiều ngày 15/5, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khẩn trương rà soát và xác định được nhóm đối tượng tham gia vụ xô xát trên vỉa hè trước đó.

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu - Ảnh 1.

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông đá thẳng vào một cô gái lan truyền trên MXH. Ảnh cắt từ video

Căn cứ vào tài liệu điều tra và hình ảnh trích xuất, bước đầu 6 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm rõ hành vi, bao gồm: N.H.M (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T.T (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) và N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu - Ảnh 2.

Công an phường Đống Đa yêu cầu những người liên quan đến vụ việc về trụ sở để làm rõ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ những va chạm, mâu thuẫn phát sinh khi các đối tượng đang di chuyển trong thang máy của một tòa nhà trên địa bàn. Thay vì tìm cách giải quyết ôn hòa, khi ra đến khu vực vỉa hè phố Hoàng Cầu, hai nhóm nam nữ này đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến lời qua tiếng lại và lao vào xô xát.

Công an phường Đống Đa đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu - Ảnh 3.Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố

GĐXH - Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong

Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố sau vụ nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển

Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố sau vụ nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển

Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Cùng chuyên mục

Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyền

Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyền

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Trong số các bị can bị khởi tố có lãnh đạo, giám đốc nhiều doanh nghiệp như BH Media, Lululola Entertainment và 1900 Group.

Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công an

Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công an

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang vừa hỗ trợ, giúp đỡ chị N.T.H. không trở thành "mắt xích" trong đường dây tội phạm của các đối tượng lừa đảo.

Phát hiện xe tải màu xám, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát kiểm tra

Phát hiện xe tải màu xám, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát kiểm tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Quảng Ninh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.

Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong

Hà Nội: Tuyên án tử hình kẻ phóng hỏa quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội đã chính thức tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Cao Văn Hùng trong vụ án phóng hỏa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng. Hành vi đổ xăng đốt quán khiến 11 người thiệt mạng được nhận định là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng con người đến cùng cực.

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác án tử hình về tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.

Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố sau vụ nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển

Hà Nội: Bố vợ và con rể bị khởi tố sau vụ nằm trên nắp capo xe ô tô đang di chuyển

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ người đàn ông nằm trên nắp capo xe ô tô con đang di chuyển xảy ra tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù lực lượng Công an đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng nam thanh niên không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy. Sau đó điều khiển phương tiện lao thẳng vào Tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến CSGT bị thương nhập viện cấp cứu.

Xem nhiều

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi

Pháp luật

GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.

Bắc Ninh: Kết đắng cho thanh niên tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Bắc Ninh: Kết đắng cho thanh niên tấn công CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật
Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Nam thanh niên Hải Phòng điều khiển xe máy đâm CSGT trong đêm rồi bỏ trốn

Pháp luật
Bi kịch từ căn phòng trọ: Vợ dùng dao sát hại chồng vì bị tát trong lúc nấu ăn

Bi kịch từ căn phòng trọ: Vợ dùng dao sát hại chồng vì bị tát trong lúc nấu ăn

Pháp luật
Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Trùm ma túy Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án tử hình

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top