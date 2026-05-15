Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu
GĐXH - Ngay sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip về vụ xô xát giữa hai nhóm nam nữ tại phố Hoàng Cầu, Công an phường Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính và triệu tập 6 đối tượng liên quan..
Liên quan đến vụ việc cô gái bị hành hung tại khu vực phố Hoàng Cầu gây xôn xao dư luận, chiều ngày 15/5, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khẩn trương rà soát và xác định được nhóm đối tượng tham gia vụ xô xát trên vỉa hè trước đó.
Căn cứ vào tài liệu điều tra và hình ảnh trích xuất, bước đầu 6 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm rõ hành vi, bao gồm: N.H.M (SN 1982, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); N.T.T (SN 1989, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội); V.H.L (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) và N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ những va chạm, mâu thuẫn phát sinh khi các đối tượng đang di chuyển trong thang máy của một tòa nhà trên địa bàn. Thay vì tìm cách giải quyết ôn hòa, khi ra đến khu vực vỉa hè phố Hoàng Cầu, hai nhóm nam nữ này đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến lời qua tiếng lại và lao vào xô xát.
Công an phường Đống Đa đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
