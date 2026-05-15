Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổi
GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.
Thông tin từ Công an Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Việt Hưng nhanh chóng xác minh vụ việc người đàn ông 60 tuổi có hành vi xâm hại tình dục cháu bé sinh năm 2020 trên địa bàn.
Vào chiều ngày 9/5/2026, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận đơn trình báo của chị H.N (HKTT tại phường Tuần Châu) về việc con gái chị là cháu H.A (SN 2020) bị đối tượng Phạm Văn Chính (SN 1966, ĐKTT tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình hiện ở tại phường Việt Hưng) có hành vi xâm hại tình dục.
Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an phường Việt Hưng nhanh chóng xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và triệu tập đấu tranh với đối tượng để làm rõ vụ việc.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đối tượng Phạm Văn Chính thừa nhận sau khi uống rượu say, có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A đã có hành vi dùng tay xâm hại tình dục đối với cháu bé.
Ngày 10/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Chính để điều tra, xử lý theo quy định.
