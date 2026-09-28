Bùi Tiến Dũng hóa thân thành 'nam thần' ngôn tình bên 'bóng hồng' gợi cảm

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Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải bộ ảnh nóng bỏng cùng vợ - người mẫu Dianka Zakhidova. "Có một nhà thông thái từng nói rằng: "Happy wife, happy life" (tạm dịch: "Vợ hạnh phúc, đời hạnh phúc"). Mọi người thấy có đúng không?". Bên dưới bài đăng, vợ anh để lại bình luận: "Hoàn toàn đồng ý" và nhận nhiều tương tác từ fan hâm mộ của cặp đôi.
Trong bộ ảnh này, Bùi Tiến Dũng cũng hóa thân thành người mẫu với hình thể săn chắc, khoe cơ bụng 6 múi và làn da rám nắng. Không chỉ vậy, trong nhiều khuôn hình, thủ môn gốc Thanh Hóa còn được khen như "nam thần" trong truyện ngôn tình với vẻ lịch lãm, phong trần và đầy tình tứ bên bạn diễn nóng bỏng.
Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ, không chỉ nhờ sự đẹp đôi của cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì làng bóng đá mà còn bởi chất nghệ thuật. Từng khung hình đều được trau chuốt kỹ lưỡng, kể câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc như những thước phim điện ảnh.
Góp phần không nhỏ cho vẻ đẹp của bộ ảnh là thần thái quyến rũ của vợ Bùi Tiến Dũng. Khoác lên mình những thiết kế đầm trắng, ren gợi cảm khoe trọn đường cong cơ thể, nữ chính mang đến vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa bốc lửa. Cả hai có những tương tác vô cùng tự nhiên và thân mật: từ khoảnh khắc tựa đầu tình tứ, trao nhau ánh nhìn đắm đuối cho đến các tư thế tạo dáng mang đậm chất ngôn tình.
Bộ ảnh không chỉ là món quà thị giác dành tặng người hâm mộ mà còn cho thấy một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ, đầy quyến rũ của thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Người mẫu Dianka Zakhidova sinh năm 2000, đến từ Ukraine. Cô từng hoạt động ở nhiều quốc gia như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore trước khi chọn định cư Việt Nam. Nữ người mẫu công khai hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng hồi tháng 8/2020. Ngày 22/5/2022, họ tổ chức đám cưới, quy tụ nhiều sao bóng đá và showbiz. Sau khi sinh con, Dianka Zakhidova nhanh chóng lấy lại vóc dáng và tiếp tục công việc làm mẫu, quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Bùi Tiến Dũng và bà xã được nhận xét là cặp đôi đẹp hiếm có nhờ sự tương đồng về hình thức. Trong đời sống hôn nhân, cả hai thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng, cùng nhau tập luyện, xem phim và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên nhau.
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