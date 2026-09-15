Nữ diễn viên phim truyền hình 'Sex Education' gây chú ý trong phim điện ảnh mới ra mắt

Theo Thời báo VTV (dẫn nguồn từ The Hollywood Reporter, Deadline), Aimee Lou Wood từng ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả toàn cầu qua vai diễn hài hước, giàu cảm xúc trong loạt phim ăn khách "Sex Education", ngôi sao người Anh kết hợp cùng bộ đôi đạo diễn Ba Lan Małgorzata Szumowska và Michał Englert trong phim điện ảnh "The Idiot". Tác phẩm mới mang đến một góc nhìn lập dị, phóng khoáng về mối quan hệ giữa đại văn hào Fyodor Dostoevsky và người vợ Anna trong giai đoạn ông chắp bút cho kiệt tác "The Idiot".

Rời xa lối mòn của dòng phim tiểu sử khuôn mẫu, tác phẩm chọn khai thác kỳ nghỉ lãng mạn nhưng đầy xáo trộn của cặp đôi. Nhân vật Fyodor hiện lên như một kẻ nghiện ngập, u rũ, trong khi Anna dù luôn ủng hộ chồng nhưng tính khí cũng khó đoán không kém. Mối quan hệ đầy biến động này tạo nên chuỗi trải nghiệm kỳ lạ, vừa sâu sắc vừa ngọt ngào, cuốn khán giả vào thế giới sáng tạo độc đáo của hai nhà làm phim Ba Lan.

Aimee Lou Wood và Johnny Flynn trong phim "The Idiot". (Ảnh:Instagram Aimee Lou)



Chia sẻ về hành trình đến với tác phẩm, Johnny Flynn cho biết, từng lỡ hẹn với đạo diễn Małgorzata Szumowska trong một dự án trước đó. Khi biết Aimee Lou Wood tham gia, nam diễn viên lập tức đồng ý vì sự ngưỡng mộ dành cho cô đồng thời cũng muốn phiêu lưu với một dự án nghệ thuật mạo hiểm.

Về phía Aimee Lou Wood, cơ duyên nhận vai bắt đầu từ một cuộc trò chuyện trực tuyến kéo dài hai tiếng với đạo diễn Małgorzata. Cả hai chỉ dành năm phút nói về kịch bản, thời gian còn lại xoay quanh chiêm tinh học cùng những câu chuyện đời tư. Sự đồng điệu nhanh chóng ấy đã đặt nền móng cho quá trình quay phim đầy tính ngẫu hứng.

Sau buổi công chiếu tại Telluride, tác phẩm tiếp tục hành trình đến với Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Diễn viên Aimee Lou Wood. (Ảnh: HBO)

Aimee Lou Wood (sinh năm 1995) là một trong những sao phim giới tính học đường "Sex Education" nhận được giải thưởng danh giá nhờ phần trình diễn xuất sắc trong phim. Vai diễn Chelsea trong "The White Lotus" đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với sự công nhận toàn cầu. Sắp tới Aimee Lou Wood sẽ ra mắt với vai Pattie Boyd - người mẫu, nhiếp ảnh gia và vợ của George Harrison trong bộ phim tiểu sử 4 phần đầy tham vọng về ban nhạc huyền thoại The Beatles.

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