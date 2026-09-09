Hồ Ngọc Hà bị Lưu Diệc Phi cắt khỏi khung hình chụp chung ở Thượng Hải: Có thân thiết nhau đâu mà…

Bố Châu Bùi tiết lộ chiêu thử con rể tương laiThế giới showbiz -
GĐXH - Bố Châu Bùi khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ một “chiêu” thử con rể tương lai. Ông coi đây là cách để gửi gắm sự tin tưởng đến chàng trai mà con gái mình yêu thương.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đến Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự Triển lãm trang sức của BVLGARI trong vai trò là "Bạn thân thương hiệu".
Sự kiện còn quy tụ dàn sao danh giá hàng đầu Trung Quốc như Lưu Gia Linh, Lưu Diệc Phi, Thái Y Lâm và Ngô Lỗi. Tại đây, Hồ Ngọc Hà đã có dịp hội ngộ với diễn viên Lưu Diệc Phi và có màn "đọ sắc" cùng "thần tiên tỷ tỷ" xứ Trung.
Khoảnh khắc của hai ngôi sao nhanh chóng "gây bão" trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng xã hội của Việt Nam và Trung Quốc đều dành những lời khen cho một bên là "vẻ đẹp sáng hơn cả kim cương", một bên là "nữ hoàng giải trí" sở hữu nhan sắc sang trọng, quý phái cùng thần thái ngút ngàn của Hồ Ngọc Hà.
Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải bức ảnh cô chụp chung cùng Lưu Diệc Phi và CEO BVLGARI. Trên mạng xã hội cũng lan truyền video hai ngôi sao trò chuyện cùng nhau trong buổi tiệc và nhận được nhiều sự khen ngợi về nhan sắc.
Tuy nhiên, sáng 9/9, cư dân mạng phát hiện trên Instagram của Lưu Diệc Phi tăng tải bức ảnh trong sự kiện nhưng chỉ để cô và CEO BVLGARI, còn hình ảnh Hồ Ngọc Hà đã bị cắt bỏ. Động thái này nhanh chóng gây tranh luận trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội của Việt Nam.
Một bên bức xúc cho rằng đây là sự thiếu tế nhị của ngôi sao xứ Trung, một bên tỏ ra hả hê khi thấy Hồ Ngọc Hà bị phân biệt đối xử, cho rằng cô "thấy người sang bắt quàng làm họ".
Số khác trung lập hơn, cho rằng đây cũng là điều bình thường khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Hồ Ngọc Hà chưa có độ nhận diện cao ở quốc tế, trong khi Lưu Diệc Phi là ngôi sao được cả thế giới biết tên, việc cắt bỏ người mình chưa biết là điều dễ hiểu. Chưa kể, Lưu Diệc Phi là ngôi sao quốc tế nên rất có thể việc không đưa hình ảnh Hồ Ngọc Hà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ khi đăng tải hình ảnh mà chưa xin phép.
Trước làn sóng tranh cãi, Hồ Ngọc Hà đã có cách giải thích khá bình thản và văn minh: "Mình quan trọng những việc quan trọng, còn việc ấy đôi khi cũng bình thường mà, gặp một hai lần là biết nhau chứ có thân nhau đâu mà đăng làm chi nè".
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