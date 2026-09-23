Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hiện 'Tân dòng sông ly biệt' sau 25 năm

Theo Thời báo VTV (dịch theo CCTV, Sina), vừa qua, ba diễn viên Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ, Tô Hữu Bằng cùng xuất hiện trên sân khấu chương trình đặc biệt dịp Trung thu là "Trăng sáng vịnh lớn 2026" tổ chức tại Macau (Trung Quốc) để hòa giọng với ca khúc chủ đề cùng tên với bộ phim "Tân dòng sông ly biệt".

Tiết mục nằm trong chương thứ ba của chương trình với chủ đề "Quy – Lãng tử mong nhà" do CCTV6 tổ chức. Cổ Cự Cơ, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như lần lượt gợi lại những nhân vật Hà Thư Hoàn, Đỗ Phi và Lục Như Bình trong bộ phim truyền hình phát sóng năm 2001.

Trên sân khấu, Tô Hữu Bằng tái hiện hình ảnh Đỗ Phi với bộ ria mép và cặp kính đặc trưng. Cổ Cự Cơ xuất hiện trong bộ vest, kết hợp với chiếc áo khoác gợi nhớ tạo hình Hà Thư Hoàn. Trong khi đó, Lâm Tâm Như diện trang phục màu đỏ, tái hiện hình ảnh Lục Như Bình.

Ba diễn viên không nhiều thay đổi ngoại hình so với 25 năm trước. (Ảnh Chụp màn hình)

Khi giai điệu quen thuộc của "Tân dòng sông ly biệt" vang lên, hình ảnh các nhân vật và những phân cảnh trong phim được trình chiếu phía sau sân khấu. Ba nghệ sĩ phối hợp thể hiện ca khúc, tạo nên màn trình diễn gợi lại nhiều hình ảnh quen thuộc với khán giả từng theo dõi bộ phim.

Ba diễn viên khi đóng phim "Tân dòng sông ly biệt" năm 2001. (Ảnh Chụp màn hình)

Màn tái ngộ này gây chú ý vì đã 1/4 thập kỷ trôi qua kể từ khi "Tân dòng sông ly biệt" gây sốt màn ảnh nhỏ Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh những mâu thuẫn, hiểu lầm và tình yêu giữa 4 nhân vật trung tâm là Lục Y Bình, Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn và Đỗ Phi. Đến nay, đây vẫn là một trong những tác phẩm Quỳnh Dao được khán giả yêu thích nhất.

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