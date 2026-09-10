Lưu Diệc Phi có động thái bất ngờ sau vụ cắt hình ảnh Hồ Ngọc Hà ở Thượng Hải

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã đến Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự Triển lãm trang sức của BVLGARI trong vai trò là "Bạn thân thương hiệu".

Sự kiện còn quy tụ dàn sao danh giá hàng đầu Trung Quốc như Lưu Gia Linh, Lưu Diệc Phi, Thái Y Lâm và Ngô Lỗi. Tại đây, Hồ Ngọc Hà đã có dịp hội ngộ với diễn viên Lưu Diệc Phi và có màn "đọ sắc" cùng "thần tiên tỷ tỷ" xứ Trung. Khoảnh khắc của hai ngôi sao nhanh chóng "gây bão" trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng xã hội của Việt Nam và Trung Quốc đều dành những lời khen cho một bên là "vẻ đẹp sáng hơn cả kim cương", một bên là "nữ hoàng giải trí" sở hữu nhan sắc sang trọng, quý phái cùng thần thái ngút ngàn của Hồ Ngọc Hà.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải bức ảnh cô chụp chung cùng Lưu Diệc Phi và CEO BVLGARI. Trên mạng xã hội cũng lan truyền video hai ngôi sao trò chuyện cùng nhau trong buổi tiệc và nhận được nhiều sự khen ngợi về nhan sắc.

Tuy nhiên, sáng 9/9, cư dân mạng phát hiện trên Instagram của Lưu Diệc Phi đăng tải nhiều bức ảnh trong sự kiện nhưng đến bức hình chụp 3 với CEO BVLGARI và Hồ Ngọc Hà thì nữ nghệ sĩ xứ Trung đã cắt hình ảnh đại diện Việt Nam, khiến bức ảnh chỉ còn 2 người.

Động thái này nhanh chóng gây tranh luận trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay sự tranh luận đã không còn dừng lại ở việc cắt hình ảnh mà đã lan sang nhiều vấn đề khác, trong đó có việc mổ xẻ bình luận của Hồ Ngọc Hà trước hành động cắt hình ảnh của Lưu Diệc Phi là "nhạy cảm" hay tẩy chay Lưu Diệc Phi…

Trước sức ép của dư luận, chiều qua 9/9 một tài khoản mạng xã hội được cho là Quản lý BVLGARI Việt Nam đã đăng tải bài viết xung quanh tranh luận bức ảnh Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà tại sự kiện quốc tế của thương hiệu.

Theo người này, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Lưu Diệc Phi và Hồ Ngọc Hà mới gặp nhau hai lần nhưng nữ diễn viên vẫn nhớ, chủ động hỏi thăm và chào tạm biệt đại diện Việt Nam. Do lịch trình và cách sắp xếp chỗ ngồi theo từng thị trường, các khách mời cũng không có nhiều cơ hội tương tác tại sự kiện.

Phía ê-kíp Trung Quốc cho biết, Lưu Diệc Phi luôn cẩn trọng, không đăng hình ảnh có người khác khi chưa nhận được sự đồng ý. Vì vậy, việc bức ảnh được đăng tải không có Hồ Ngọc Hà hoàn toàn không mang hàm ý tiêu cực.

Quản lý BVLGARI Việt Nam cũng khẳng định, việc Hồ Ngọc Hà được mời và đón tiếp với tư cách khách mời của thị trường Việt Nam đã thể hiện sự trân trọng của thương hiệu: "Không có chuyện ai quan trọng hơn ai cả".

Tuy nhiên, sự lý giải này tưởng "cứu" Hồ Ngọc Hà lại vô tình mang đến một sự tranh luận mới: Nếu Lưu Diệc Phi "không đăng hình ảnh có người khác khi chưa nhận được sự đồng ý" thì tại sao Hồ Ngọc Hà lại đăng?

Một động thái mới đáng chú ý nữa xung quanh sự việc là trước "làn sóng" các tài khoản mạng xã hội từ Việt Nam tràn vào bài viết của Lưu Diệc Phi để phản ứng, hiện tại trong bài đăng của nữ diễn viên "Đi đến nơi có gió" đã xoá hình ảnh gây tranh cãi này.

Tương tự, Hồ Ngọc Hà cũng đã chỉnh sửa lại bình luận, bỏ đi những từ "nhạy cảm" như "tiếng nhỏ", "nước nhỏ".

Hồ Ngọc Hà là "Bạn thân thương hiệu" của BVLGARI trong 2 năm qua, trong khi đó, Lưu Diệc Phi được lựa chọn là Đại sứ thương hiệu toàn cầu của thương hiệu danh tiếng đến từ nước Ý. Hồ Ngọc Hà đã nhiều lần tham dự sự kiện quốc tế, lần lượt từ Ý cho đến Singapore, Thái Lan, Campuchia, đồng thời hội ngộ đông đảo sao đẳng cấp quốc tế như Thư Kỳ, Lưu Diệc Phi, Lisa…



Hồ Ngọc Hà bị Lưu Diệc Phi cắt khỏi khung hình chụp chung ở Thượng Hải: Có thân thiết nhau đâu mà… GĐXH - Sáng 9/9, cư dân mạng phát hiện trên Instagram của Lưu Diệc Phi tăng tải bức ảnh trong sự kiện ở Thượng Hải nhưng chỉ để cô và CEO BVLGARI, còn hình ảnh Hồ Ngọc Hà đã bị cắt bỏ. Động thái này nhanh chóng gây tranh luận trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội của Việt Nam.







