Chàng cựu tiếp viên hàng không quê Vĩnh Long tham dự Mister International 2026 là ai?

Chọn cho mình bộ suit đen kẻ sọc chìm với phom vai cấu trúc, ve áo nhọn sắc nét và đường cắt gọn gàng, đặc biệt phần cổ áo được mở sâu, tạo đường chữ V kéo dài xuống ngực, tạo nên khoảng hở táo bạo hé lộ phần thân trên gợi cảm, Vũ Linh khoe trọn thần thái tự tin, trạng thái sẵn sàng cho cuộc đua nhan sắc phía trước.

Vũ Linh chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự Mister International 2026.

Như ekip đã cho biết, khi công bố Vũ Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mister International 2026, sẽ quyết liệt trong việc thay đổi hình ảnh của Vũ Linh khi bước vào cuộc thi.

Ngay tại hình ảnh sân bay, sự thay đổi này ở Vũ Linh đã rất rõ nét. Từ kiểu tóc, trang phục đến phong thái cũng như sắc thái trên gương mặt, ở Vũ Linh toát ra vẻ đẹp quý ông, rất nam tính, nhưng không khuôn phép mà gợi cảm và phóng khoáng. Bộ suit đen giúp tôn lên vóc dáng cao ráo, cân đối của anh, tạo nên hình ảnh cực kỳ cuốn hút.

Vũ Linh mang theo 9 va li hành lý sang Thái Lan chinh phục danh hiệu mới (Ảnh Kiếng Cận)

Trên hành lý của mình, Vũ Linh cũng không quên mang theo lá cờ Việt Nam, thể hiện niềm tự hào, hãnh diện khi đại diện Việt Nam tham dự một cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới hàng đầu thế giới. Đồng thời, khẳng định quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.

Vũ Linh chia sẻ, đích đến của anh tại cuộc thi lần này rất rõ ràng: phải cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất.

"Tôi đã có những danh hiệu Á vương và những trải nghiệm đáng quý ở các đấu trường quốc tế. Vì vậy, lần này tôi không muốn bước vào cuộc thi chỉ để bổ sung thêm một thành tích. Tôi muốn thử thách bản thân ở một cấp độ cao hơn, xem sau tất cả những kinh nghiệm đã tích lũy, mình có thể tiến xa đến đâu", Vũ Linh nhấn mạnh.

Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, đơn vị cử Vũ Linh đại diện Việt Nam tham dự mùa thi năm nay cho biết, suốt thời gian qua ekip và Vũ Linh đã nỗ lực hết sức để xây dựng chiến lược tập luyện cũng như chuẩn bị hành trang cho Vũ Linh tham gia cuộc thi. Vì Vũ Linh đã sở hữu hai ngôi vị Á vương tại các cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới thế giới là Á vương 4 Manhunt International 2025, Á vương 4 Mister Grand International, trở thành "gương mặt quen thuộc" tại các sân chơi nhan sắc dành cho nam quốc tế, nên ekip lại càng thận trọng hơn.

Hiện tại, hình ảnh của Vũ Linh được xem là "lột xác" với tạo hình, phong thái đậm chất quý ông, mạnh mẽ, tự tin và giàu năng lượng tích cực.

Bạn bè ra sân bay tiễn Nguyễn Vũ Linh và chúc anh đạt kết quả tốt nhất (Ảnh Kiếng Cận)

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long (Bến Tre). Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, từng là tiếp viên hàng không. Năm 2018, Vũ Linh tham dự cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Năm 2022, anh giành ngôi Á vương 4 Mister Grand International. Năm 2024, anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông của tỉnh Ninh Thuận. Năm 2025, Vũ Linh có bước ngoặt trong sự nghiệp khi giành ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025 - một trong những cuộc thi dành cho nam hàng đầu thế giới. Hiện, Vũ Linh là người mẫu tự do tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về quyết định đại diện Việt Nam tham gia Mister International 2026, Vũ Linh cho biết, mặc dù đã tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho nam và đạt được nhiều thành tựu nhưng anh vẫn quyết tâm tiếp tục chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế với Mister International 2026 bởi lẽ, Vũ Linh nghĩ rằng sau những cuộc thi đã đi qua, điều khiến Linh muốn tiếp tục không còn đơn thuần là một danh hiệu mà là khát vọng vượt qua những nấc thang mới trong cuộc đời mình.

"Nhưng quan trọng hơn, Linh muốn mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam không chỉ có ngoại hình mà còn có câu chuyện, có trách nhiệm và có khả năng truyền cảm hứng. Linh không muốn chỉ phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Linh muốn trở thành một trong những thí sinh khiến ban giám khảo phải nhớ đến khi họ nghĩ về hình ảnh người đàn ông Việt Nam mạnh mẽ", Vũ Linh khẳng định.

Cuộc thi Mister International 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 26/9 tại Bangkok và Phuket (Thái Lan). Những mùa giải trước, Việt Nam đã giành được một số thành tích nổi bật như năm Trịnh Bảo giành ngôi vị Nam vương năm 2018; Mister Việt Nam 2024 Mạnh Lân giành ngôi vị Á vương 1 năm 2024; Đoàn Công Vinh lọt top 10 năm 2025. Năm nay, đại diện Vũ Linh được kỳ vọng sẽ tiến thẳng đến ngôi Nam vương.